Кирил Гочев, участвал в инцидента с полицай: Бях ударен в главата, нямам спомен от самия бой

Вместо да стават известни обстоятелствата, при които шефът на русенската полиция беше пребит, въпросите около казуса стават все повече. През почивните дни съдът гледа мерките за неотклонение на задържаните, а те и близките им заявиха пред журналисти, че полицейският началник и приятелят му са били в нетрезво състояние, а първият удар е дошъл от тяхна страна, пише bTV.
„Единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата и оттам вече стана боят. Първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата“, каза единият от задържаните - 18-годишният Кирил Гочев в съдебната зала.
По думите на Кирил първият удар е нанесен от спътника на полицая, а после той му е отвърнал.
„Аз бях ударен в главата, със слизането бях изблъскан и си ударих главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой. С крака никого не съм удрял, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя, и в момента, в който слизам вече човекът се беше изправил от земята и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата и имам белег на главата“, разказа още 18-годишният Кирил Гочев.
В събота Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за четиримата задържани за побоя над полицейския началник на Русе Николай Кожухаров. Според обвинението Кирил Гочев е шофирал с превишена скорост. Той обаче отрече.
„Само заради шума, предположението, че съм карал с висока скорост аз отричам. С 40 км/ч максимум съм карал. Спътникът на полицая застана пред колата и спрях. Нищо не съм го питал. Не знаех, че е полицай. Полицаят се представи, след като всичко се свърши. След като самият инцидент свърши, тогава полицаят си извади значката и се представи“, каза младежът.
В съдебната зала стана ясно още, че Кирил Гочев е имал основно влияние и значение в побоя. На въпрос защо той е обвинен само в хулиганство прокурорът по делото Иво Георгиев каза:
„Обвиненията се събират на събраните по разследването доказателства. Прокуратурата счита, че това сме установили към момента. Това са доказателствата по делото, това сме преценили“.
Потърсихме в петък и МВР, и прокуратурата с покана за гостуване в предаването „Тази сутрин“, но ни отказаха с мотива, че има досъдебно производство и разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо поп
Коментиран от #4, #7
10:17 08.09.2025
2 Помак
10:17 08.09.2025
3 Не съм полицай, но мисля, че
10:18 08.09.2025
4 Николова , София
До коментар #1 от "дядо поп":Дядо попе ..и аз така мислех,че там ги оправят , но май само плашим кучето със салама . От там излизат още по опитни закоравели престъпници
10:19 08.09.2025
5 Христо Христов
Много от малки сте големи артисти
Човека каза ли ви кой е ,да се дрържите прилично ,вие какво направихте ,баш бабаити
Ее видяхте го че не посяга ,защото ако ви беше подкарал с тупаници ,сега новините щяха да са други,и като го видяхте че не удря ,дай колкото можете,ем сега ще си плащате
10:21 08.09.2025
6 честен ционист
10:22 08.09.2025
7 Комисар Корадо Катани
До коментар #1 от "дядо поп":Няма съдия, който да отсъди присъда възоснова на показанията на мъртвопияни свидетели.
Коментиран от #9
10:23 08.09.2025
8 Христо Христов
И другия път да си помислиш дали да слизаш от колата и да млатиш хората
Коментиран от #10, #22
10:25 08.09.2025
9 Кои са мъртвопияни??
До коментар #7 от "Комисар Корадо Катани":Момчетата са проверени и са с отрицателни показания.Ченгето не са ги проверили и се пита защо.Като стане катастрофа нали всички се проверяват дори невиновните.Сега ще кажат,че не са пили и това е иди се оправяй.
10:28 08.09.2025
10 Николова , София
До коментар #8 от "Христо Христов":Разбирам ви ..но все пак недейте с лошо . От десетилетия държавата ни е обвзета от омраза и лошотия за това не ни се случват нещата ..Ако опитаме с добро ,мисля ,че по ще ги възпитаме..
10:29 08.09.2025
11 ГУУУРКИТЕ
Коментиран от #14
10:29 08.09.2025
12 Циник
10:30 08.09.2025
13 а бе
10:35 08.09.2025
14 честен ционист
До коментар #11 от "ГУУУРКИТЕ":В Русе си имат наредба и това е чл.2 т.1 от нея:
"На територията на община Русе се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически. производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа."
Някъде да прочете движение на МПС по градската пътна мрежа?
Твоите тълкувания нямат ама никакво значение, още повече правомощията, които са си дали ченгетата в извънработно време.
10:36 08.09.2025
15 Сталин
10:37 08.09.2025
16 Никой
10:40 08.09.2025
17 Анонимен
10:42 08.09.2025
18 Промяна
10:44 08.09.2025
19 Иван
10:45 08.09.2025
20 Сталин
10:45 08.09.2025
21 ккк
10:50 08.09.2025
22 Сталин
До коментар #8 от "Христо Христов":Тъп цървул ,заради такива като тебе държавата е това дередже,всеки има право на самоотбрана,и такива криминали и ченгета,мутри ,наркодилъри трябва да лежат в канавките с изваден мозък
10:50 08.09.2025
23 Хмм
10:52 08.09.2025