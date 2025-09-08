Новини
Кирил Гочев, участвал в инцидента с полицай: Бях ударен в главата, нямам спомен от самия бой

8 Септември, 2025 10:13 1 208 23

  • николай кожухаров-
  • кирил гочев-
  • русе-
  • полицай-
  • арест

Първият удар е дошъл от страна на полицая и неговия спътник

Кирил Гочев, участвал в инцидента с полицай: Бях ударен в главата, нямам спомен от самия бой - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вместо да стават известни обстоятелствата, при които шефът на русенската полиция беше пребит, въпросите около казуса стават все повече. През почивните дни съдът гледа мерките за неотклонение на задържаните, а те и близките им заявиха пред журналисти, че полицейският началник и приятелят му са били в нетрезво състояние, а първият удар е дошъл от тяхна страна, пише bTV.

Единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата и оттам вече стана боят. Първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата“, каза единият от задържаните - 18-годишният Кирил Гочев в съдебната зала.

По думите на Кирил първият удар е нанесен от спътника на полицая, а после той му е отвърнал.

Аз бях ударен в главата, със слизането бях изблъскан и си ударих главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой. С крака никого не съм удрял, ударих го с дясна ръка, при което човекът падна. Тръгнах да си отварям вратата, внимавайки да не го ударя, и в момента, в който слизам вече човекът се беше изправил от земята и ме блъснаха. Ударих си главата в рамката на колата и имам белег на главата“, разказа още 18-годишният Кирил Гочев.

В събота Окръжният съд в Русе постанови мярка „задържане под стража“ за четиримата задържани за побоя над полицейския началник на Русе Николай Кожухаров. Според обвинението Кирил Гочев е шофирал с превишена скорост. Той обаче отрече.

„Само заради шума, предположението, че съм карал с висока скорост аз отричам. С 40 км/ч максимум съм карал. Спътникът на полицая застана пред колата и спрях. Нищо не съм го питал. Не знаех, че е полицай. Полицаят се представи, след като всичко се свърши. След като самият инцидент свърши, тогава полицаят си извади значката и се представи“, каза младежът.

В съдебната зала стана ясно още, че Кирил Гочев е имал основно влияние и значение в побоя. На въпрос защо той е обвинен само в хулиганство прокурорът по делото Иво Георгиев каза:

Обвиненията се събират на събраните по разследването доказателства. Прокуратурата счита, че това сме установили към момента. Това са доказателствата по делото, това сме преценили“.

Потърсихме в петък и МВР, и прокуратурата с покана за гостуване в предаването „Тази сутрин“, но ни отказаха с мотива, че има досъдебно производство и разследването продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дядо поп

    9 24 Отговор
    Доста дълго ще си припомняш истините от тази случка , само , че на едно друго място с възпитаници за които еднополовата любов не е проблем.

    Коментиран от #4, #7

    10:17 08.09.2025

  • 2 Помак

    23 1 Отговор
    Тия младежи не ги оправдавам заштото такива създават проблеми в секи град ...но къде е все пак началника на полицията в Русе ...то у.ра.л да беше штеше да възкръсне за 5 дни и да каже на обштеството какво е станало...или чакат да си нагласят версиите

    10:17 08.09.2025

  • 3 Не съм полицай, но мисля, че

    8 5 Отговор
    Един божи ден журналистите, в работата си, ще се нуждаят от полиция и тогава в погледа на пристигналите полицаи ще видят пълен отчет за дейността си! Който е късметлията.

    10:18 08.09.2025

  • 4 Николова , София

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    Дядо попе ..и аз така мислех,че там ги оправят , но май само плашим кучето със салама . От там излизат още по опитни закоравели престъпници

    10:19 08.09.2025

  • 5 Христо Христов

    4 10 Отговор
    Е как хем непомниш ,хем с крака не си удрял ,алооо
    Много от малки сте големи артисти
    Човека каза ли ви кой е ,да се дрържите прилично ,вие какво направихте ,баш бабаити
    Ее видяхте го че не посяга ,защото ако ви беше подкарал с тупаници ,сега новините щяха да са други,и като го видяхте че не удря ,дай колкото можете,ем сега ще си плащате

    10:21 08.09.2025

  • 6 честен ционист

    13 4 Отговор
    Кирчо е действал, както е изисквал законът при условия на самоотбрана. Ченгето в малките часове нито е бил на служба, нито в униформа, нито пък се е легитимирал. Кирчо от де да знае, какво са му мислили.

    10:22 08.09.2025

  • 7 Комисар Корадо Катани

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    Няма съдия, който да отсъди присъда възоснова на показанията на мъртвопияни свидетели.

    Коментиран от #9

    10:23 08.09.2025

  • 8 Христо Христов

    3 8 Отговор
    По добре от сега да ядеш пръчка мойто момче ,3 месеца в ареста ,да видиш кое как е
    И другия път да си помислиш дали да слизаш от колата и да млатиш хората

    Коментиран от #10, #22

    10:25 08.09.2025

  • 9 Кои са мъртвопияни??

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Комисар Корадо Катани":

    Момчетата са проверени и са с отрицателни показания.Ченгето не са ги проверили и се пита защо.Като стане катастрофа нали всички се проверяват дори невиновните.Сега ще кажат,че не са пили и това е иди се оправяй.

    10:28 08.09.2025

  • 10 Николова , София

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Христо Христов":

    Разбирам ви ..но все пак недейте с лошо . От десетилетия държавата ни е обвзета от омраза и лошотия за това не ни се случват нещата ..Ако опитаме с добро ,мисля ,че по ще ги възпитаме..

    10:29 08.09.2025

  • 11 ГУУУРКИТЕ

    4 7 Отговор
    Е в затвора ще има време да си измисля още защитни верии. Дано са по-умни от тази, че нищо не си спомня, че си е карал с 40, а колата му е дрифтирала в това време и е смущавала съня на нормалните хора!!!

    Коментиран от #14

    10:29 08.09.2025

  • 12 Циник

    5 6 Отговор
    Чий го търси шеф на полиция в малките часове пиян по улиците. Добре, че не са го и оправили някъде ... ама то не се знае.

    10:30 08.09.2025

  • 13 а бе

    4 3 Отговор
    нямам спомени от боя абе ще си спомниш но що не е баи тошовото време една гора бои и ще кажеш и за маичиното си мляко младежо а сега ви галят с перце

    10:35 08.09.2025

  • 14 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "ГУУУРКИТЕ":

    В Русе си имат наредба и това е чл.2 т.1 от нея:

    "На територията на община Русе се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически. производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа."

    Някъде да прочете движение на МПС по градската пътна мрежа?
    Твоите тълкувания нямат ама никакво значение, още повече правомощията, които са си дали ченгетата в извънработно време.

    10:36 08.09.2025

  • 15 Сталин

    7 3 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    10:37 08.09.2025

  • 16 Никой

    0 2 Отговор
    Полицаите жулят от сутринта. Знаем се. Нищо чудно да са се опитали да се издървят. Не може и така.

    10:40 08.09.2025

  • 17 Анонимен

    2 1 Отговор
    Тези младежи яко са пребили двамата по възрастни Слезли и започнали да бият заради някакви разменени реплики ТИ да видиш

    10:42 08.09.2025

  • 18 Промяна

    2 2 Отговор
    Безнаказано се чувстват тези биячи Защо не ОТ 5 години едни шарлатани саботьори рушат държавата ни безнаказано

    10:44 08.09.2025

  • 19 Иван

    2 3 Отговор
    Защитавайте престъпниците! Утре като пребият и Вас друга песен ще запеете! Ако изобщо оживеете!

    10:45 08.09.2025

  • 20 Сталин

    1 0 Отговор
    Вижте само колко лъжи твърдяха за гнусните ченгета ,тези негодници са нападнали децата и трябва да бъдат арестувани и подведени под отговорност за насилие над деца

    10:45 08.09.2025

  • 21 ккк

    0 0 Отговор
    и аз да бях на мястото на момчетата като някой пиян тръгне да раздава "правосъдие", ако ще и за президента да се представя няма да му седя

    10:50 08.09.2025

  • 22 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Христо Христов":

    Тъп цървул ,заради такива като тебе държавата е това дередже,всеки има право на самоотбрана,и такива криминали и ченгета,мутри ,наркодилъри трябва да лежат в канавките с изваден мозък

    10:50 08.09.2025

  • 23 Хмм

    0 0 Отговор
    прелели му 1,5 л кръв, за да манипулират пробите?

    10:52 08.09.2025