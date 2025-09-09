Новини
Крими »
От 13 години до доживотен затвор очакват Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ

9 Септември, 2025 16:37 707 7

  • никола бургазлиев-
  • присъда

Случаят е квалифициран като особено тежък

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг.

То е за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици.

Случаят е квалифициран като особено тежък.

Законът предвижда от 13 до 20 г затвор или доживотен, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Килийно училище

    11 1 Отговор
    Нали искал да учи. На тихо, спокойно и тясно място ще се концентрира по-добре.

    16:40 09.09.2025

  • 2 провинциалист

    7 1 Отговор
    Те го очакват, ама момчето искало да се върне в училище. Сигурен съм, че има кой да го върне и е въпрос на време.

    16:41 09.09.2025

  • 3 Прах

    10 1 Отговор
    в очите ! Нещо , не значещо нищо !

    16:42 09.09.2025

  • 4 Селянин

    7 1 Отговор
    Ще го осъдят на 13, ще ги лежи в общежитието в Дебелт и всяка вечер ще си е вкъщи, макар, че по документи ще лежи и ще е навън след 6.

    16:46 09.09.2025

  • 5 Хаха

    5 1 Отговор
    Аз викам да ги пуснат с условна..
    Тук в Пловдив пометоха 2 жени на пешеходна и шафьора се размина с условна

    16:46 09.09.2025

  • 6 Факти

    5 2 Отговор
    Слава Богу, че има камери, смартфони, интернет и свободни медии. По комунизма милиоционерски синчета като Бургазлиев се измъкваха без никой да разбере защото имаше информационно затъмнение.

    Коментиран от #7

    16:50 09.09.2025

  • 7 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    А сега се измъкват, защото хората имат пари и си плащат където и на когото трябва. Я се поинтересувай неотдавна един джип как изгоря на един полицейски паркинг в Шумен.

    17:00 09.09.2025