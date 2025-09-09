От 13 години до доживотен затвор очакват Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ

Възможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг.

То е за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици.

Случаят е квалифициран като особено тежък.

Законът предвижда от 13 до 20 г затвор или доживотен, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.