От 13 години до доживотен затвор очакват Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ

Възможно най-тежкото обвинение повдигна окръжната прокуратура на Никола Бургазлиев, помел с АТВ петима в Слънчев бряг.
То е за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици.
Случаят е квалифициран като особено тежък.
Законът предвижда от 13 до 20 г затвор или доживотен, съобщи на брифинг окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.
1 Килийно училище
16:40 09.09.2025
2 провинциалист
16:41 09.09.2025
3 Прах
16:42 09.09.2025
4 Селянин
16:46 09.09.2025
5 Хаха
Тук в Пловдив пометоха 2 жени на пешеходна и шафьора се размина с условна
16:46 09.09.2025
6 Факти
Коментиран от #7
16:50 09.09.2025
7 провинциалист
До коментар #6 от "Факти":А сега се измъкват, защото хората имат пари и си плащат където и на когото трябва. Я се поинтересувай неотдавна един джип как изгоря на един полицейски паркинг в Шумен.
17:00 09.09.2025