Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска разследването да започне отначало

Никола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг и отне живота на 35-годишната Христина, поиска разследването да започне отначало, предаде БНТ.

Искането е внесено от адвоката на обвиняемия.

Той оспорва законността на следствените действия, извършени от Националното следствие.

Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли.