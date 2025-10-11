Новини
  Тема: Войната на пътя

Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска разследването да започне отначало

11 Октомври, 2025 06:29, обновена 11 Октомври, 2025 05:31 676 4

  • атв-
  • слънчев бряг-
  • разследване-
  • инцидент-
  • никола бургазлиев

Адвокатът на Никола Бургазлиев оспорва законността на следствените действия

Обвиняемият за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг поиска разследването да започне отначало - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никола Бургазлиев, който с АТВ прегази семейство в Слънчев бряг и отне живота на 35-годишната Христина, поиска разследването да започне отначало, предаде БНТ.

Искането е внесено от адвоката на обвиняемия.

Той оспорва законността на следствените действия, извършени от Националното следствие.

Мотивите му са, че са разпоредени от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който, според защитата, няма такива функции след 21 юли.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво на наркоманчето

    6 0 Отговор
    Умно момче, от умно семейство. Мама и тати сега, всички рушвети дето са взели от контингента, ще ги дадат на правилното място за да не лежи рожбата им в затвора. Това хубаво момче след малко ще го пуснат под домашен арест, и гривната ще стои на пианото.

    05:44 11.10.2025

  • 2 Номерата

    6 0 Отговор
    в действие , даже и с черна риза го стъкмили.....

    05:49 11.10.2025

  • 3 ако ще почват от начало

    4 0 Отговор
    наглеците от Невидимата Съдебна ВЛАСТ работили по делото до сега да върнат заплатите и премиите !

    05:59 11.10.2025

  • 4 А едно

    4 0 Отговор
    детенце вече е сираче без майка , не може да говори и години нищо за него и семейството му никога не може да започне отначало .

    06:04 11.10.2025