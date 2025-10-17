Девет години затвор за ЧСИ, прибрал си над 600 000 лева

ЧСИ ще лежи 9 години в затвора при първоначален строг режим. Присъдата е на Районния съд в Асновград след обвинение на прокуратурата.

Частният съдебен изпълнител е осъден за това, че за времето от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив, е присвоил чужди пари в големи размери - общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела.

Днес магистратите са го осъдили на 9 години затвор, отнели са му и правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години, пише "Марица".

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител той е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ парични средства в размер на 660 705 лева по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела в горепосочения период.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.