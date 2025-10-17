Новини
Девет години затвор за ЧСИ, прибрал си над 600 000 лева

17 Октомври, 2025 17:51

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжния съд в Пловдив

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЧСИ ще лежи 9 години в затвора при първоначален строг режим. Присъдата е на Районния съд в Асновград след обвинение на прокуратурата.

Частният съдебен изпълнител е осъден за това, че за времето от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив, е присвоил чужди пари в големи размери - общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела.

Днес магистратите са го осъдили на 9 години затвор, отнели са му и правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години, пише "Марица".

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител той е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ парични средства в размер на 660 705 лева по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела в горепосочения период.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    14 1 Отговор
    А Магнитски колко ще лежи,след като е закъсал милиарди?

    17:54 17.10.2025

  • 2 Яко краде тоя

    10 0 Отговор
    Нафтаджия пак си напълнил тубите прехвърля в БМВ-то Р 04 64 КВ до бл.Балатон

    18:08 17.10.2025

  • 3 Моля

    16 1 Отговор
    Само 9 години лишаване от свобода, само 10 забрана да упражнява работа? Колко смешно. Правото в България е занулено.

    18:09 17.10.2025

  • 4 Сталин

    13 0 Отговор
    Туй са най омразните паразити ,освен затвор и трябва 100 тояги на голо на площада

    18:13 17.10.2025

  • 5 Цвете

    11 0 Отговор
    О, има още за пандиза, Да ги карат наред. Особено в София, пъплят и грабят като за последно. Да изгние в пандиза му пожелавам с две ръце. 🇧🇫🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    18:13 17.10.2025

  • 6 Гост

    6 0 Отговор
    За ЧСИ- то добре, само че тази присъда ще падне дискретно при по- горните инстанции и никой няма да разбере...😁 В най- корумпираната държава, с най- много овластени неграмотни некадърници, крадливи и алчни на всичкото отгоре, кога ще има осъдени корумпирани магистратски Свини?!😂

    18:21 17.10.2025

  • 7 Въобще

    0 0 Отговор
    не е учудващо. Откакто сме в ЕС беззаконието е повсеместно. Дори вече не прави впечатление.

    18:38 17.10.2025