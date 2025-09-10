Новини
Бургазлиев след 2 часа при прокурора: Съжалявам!

10 Септември, 2025 21:20 961 13

  • никола бургазлиев-
  • атв-
  • слънчев бряг

Заключенията на експертите за АТВ-то се очакват до дни

Бургазлиев след 2 часа при прокурора: Съжалявам! - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Бургас обвини 18-годишния Никола Бургазлиев в причиняване на смърт и телесни повреди на няколко лица след употреба на наркотици, съобщи бТВ.

Ученикът беше доведен под конвой от ареста и даде нови показания. Според защитата тежкото обвинение не е окончателно и може да се промени, след като излязат резултатите за техническата изправност на АТВ-то.

След двучасова среща с прокурора, на излизане Бургазлиев каза само една дума – „съжалявам“.

„Той изключително много съжалява, че това се е случило и иска да увери близките, че не е искал това да се случи. Ако можеше да върне времето назад, би го върнал“, каза адвокат Галина Колева, защитник на Бургазлиев.

Бургазлиев получи най- тежкото обвинение днес , когато близките на 35- годишната Христина се прощават с нея в родното ѝ село в Пловдивско. Пред прокурора младежът обяснил, че връхлетял хората, защото АТВ- то , което наел, било неуправляемо .

В първо телевизионно интервю родителите на Бургазлиев, които са полицаи, казаха, че се съмняват в разследването.

„С огромни съмнения сме за тези експертизи. Висшестоящи служители от системата на правосъдието дават указания и оказват натиск върху магистрати с ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва“, заяви Георги Бургазлиев, бащата на младежа.

Защитата иска кръвната проба на Никола да бъде изследвана в друга лаборатория, след като първата показа канабис.

„Никога не е употребявал марихуана, нито цигари.Тогава как си обяснявате ? Това е пълно безумие, не можем да си обясним“, каза още бащата.

„Той каза „повярвай ми, нямаше да дам кръв, ако някога бях употребявал марихуана“, обясни адв. Галина Колева.

„Никола е обречен, дори му се раздават директно присъди от прокуратурата. Искаме обективен процес и истината да излезе наяве“, каза майката на Никола, Роси Ралева.

Заключенията на експертите за АТВ-то се очакват до дни. Седмица е срокът за искане на повторната кръвна проба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    18 5 Отговор
    Бях в Слънчев бряг когато летеше по улиците надул чалга а на всяка пресечка имаше патрулки които се правеха че не го виждат.Полицията е виновна.

    Коментиран от #9, #10, #11, #12

    21:23 10.09.2025

  • 2 жалък е

    19 0 Отговор
    Като смачка хората изобщо не му пукаше и се смееше ,а сега като умря младата жена взе да съжалява

    21:27 10.09.2025

  • 3 Даката

    15 0 Отговор
    Никак не съжалява, ама никак... думите които каза бяха "Ако се окаже че съм виновен, ще си понеса последствията"... е как бе джанъм... претрепал си хора, една майка си отиде от този свят, оставяйки две невръстни дечица, този боклук почерни няколко семейства... в затвора и задълго, за назидание на другите непълнолетни боклуци.

    21:33 10.09.2025

  • 4 Нагнетател

    7 0 Отговор
    Този случай, наред с няколкото подобни други, ако не се разгледа обективно и възникне съмнение за чадър над полицейския син, може да запали искрата на народното недоволство. Правителството изглежда стабилно обаче. Не се притеснява, защото Лиши е с тях.

    21:35 10.09.2025

  • 5 Горкото детенце

    3 0 Отговор
    дайте му кърпичка да си избърше сълзите…

    Коментиран от #7

    21:36 10.09.2025

  • 6 гост

    3 0 Отговор
    Повторение на случая с шуменския Жечко, където и резултатите за "чиста "кръвна проба излязоха още същата вечер и същата вечер се запали колата му на охраняем от МВР паркинг и той каза "Съжалявам" и много пари се изсипаха по веригата на правосъдието!

    21:40 10.09.2025

  • 7 Ааа

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горкото детенце":

    Биберонче да му дадем а

    21:41 10.09.2025

  • 8 Майна

    6 1 Отговор
    Този е направо невинен щото е полицейска рожба
    Хората на Възраждане бяха в ареста колко месеца?
    Щото хвърляли боя против Европарламента.
    Бяха им запорирани и сметките- жените им без средства.

    21:41 10.09.2025

  • 9 Неее

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Малкия глупак сам си е виновен

    21:44 10.09.2025

  • 11 Бил си ти

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На родителката ти у храсталака си бил, белач на картофи в шкембеджийница.

    22:01 10.09.2025

  • 13 Този който е дал разрешително за АТБ в

    7 0 Отговор
    Курорта слънчев бряг и той е за затвора
    С тия разрешителни за атракциони трябва да се сезира прокуратурата
    И следващите години да няма атракциони

    22:04 10.09.2025