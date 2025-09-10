Бургазлиев след 2 часа при прокурора: Съжалявам!

Окръжната прокуратура в Бургас обвини 18-годишния Никола Бургазлиев в причиняване на смърт и телесни повреди на няколко лица след употреба на наркотици, съобщи бТВ.
Ученикът беше доведен под конвой от ареста и даде нови показания. Според защитата тежкото обвинение не е окончателно и може да се промени, след като излязат резултатите за техническата изправност на АТВ-то.
След двучасова среща с прокурора, на излизане Бургазлиев каза само една дума – „съжалявам“.
„Той изключително много съжалява, че това се е случило и иска да увери близките, че не е искал това да се случи. Ако можеше да върне времето назад, би го върнал“, каза адвокат Галина Колева, защитник на Бургазлиев.
Бургазлиев получи най- тежкото обвинение днес , когато близките на 35- годишната Христина се прощават с нея в родното ѝ село в Пловдивско. Пред прокурора младежът обяснил, че връхлетял хората, защото АТВ- то , което наел, било неуправляемо .
В първо телевизионно интервю родителите на Бургазлиев, които са полицаи, казаха, че се съмняват в разследването.
„С огромни съмнения сме за тези експертизи. Висшестоящи служители от системата на правосъдието дават указания и оказват натиск върху магистрати с ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва“, заяви Георги Бургазлиев, бащата на младежа.
Защитата иска кръвната проба на Никола да бъде изследвана в друга лаборатория, след като първата показа канабис.
„Никога не е употребявал марихуана, нито цигари.Тогава как си обяснявате ? Това е пълно безумие, не можем да си обясним“, каза още бащата.
„Той каза „повярвай ми, нямаше да дам кръв, ако някога бях употребявал марихуана“, обясни адв. Галина Колева.
„Никола е обречен, дори му се раздават директно присъди от прокуратурата. Искаме обективен процес и истината да излезе наяве“, каза майката на Никола, Роси Ралева.
Заключенията на експертите за АТВ-то се очакват до дни. Седмица е срокът за искане на повторната кръвна проба.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #11, #12
21:23 10.09.2025
2 жалък е
21:27 10.09.2025
3 Даката
21:33 10.09.2025
4 Нагнетател
21:35 10.09.2025
5 Горкото детенце
Коментиран от #7
21:36 10.09.2025
6 гост
21:40 10.09.2025
7 Ааа
До коментар #5 от "Горкото детенце":Биберонче да му дадем а
21:41 10.09.2025
8 Майна
Хората на Възраждане бяха в ареста колко месеца?
Щото хвърляли боя против Европарламента.
Бяха им запорирани и сметките- жените им без средства.
21:41 10.09.2025
9 Неее
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Малкия глупак сам си е виновен
21:44 10.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бил си ти
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На родителката ти у храсталака си бил, белач на картофи в шкембеджийница.
22:01 10.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този който е дал разрешително за АТБ в
С тия разрешителни за атракциони трябва да се сезира прокуратурата
И следващите години да няма атракциони
22:04 10.09.2025