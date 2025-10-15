Събирането на доказателства за инцидента с АТВ в Слънчев бряг е приключило

Приключи събирането на доказателства във връзка с инцидента с АТВ в Слънчев бряг, при който пострадаха петима души. Това обяви говорителят на Националната следствена служба (НСлС) следовател Мариан Маринов, предават от БТА, цитирани от news.bg.

Той поясни, че материалите са изпратени на прокуратурата за окончателна оценка. Според него защитата на Никола Бургазлиев е поискала отвода му с мотива, че е предубеден и не е споделил пред обществото за хода на разследването.

Следовател Маринов отхвърли твърденията, че е предубеден. Той добави и че наблюдаващият прокурор по делото е отказал да му направи отвод. По думите му е имало и искане да се обезсилят събраните доказателства от следовател от НСлС и ако не могат да се повторят, да бъдат изключени от доказателствената съвкупност.

Маринов посочи, че обвинителният акт срещу Никола Бургазлиев ще бъде написан, след като бъдат предявени материалите от разследването. Той очаква това да стане факт в рамките на една седмица.