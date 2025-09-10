Повдигнаха по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев

Официално - ново, по-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг, съобщи бТВ.

18-годишният ученик беше изведен днес от ареста в Бургас към прокуратурата, за да чуе обвинението в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

Защитата на Бургазлиев ще поиска ново изследване на кръвната проба след като първата показа следи от марихуана.

18-годишният е чул по-тежкото обвинение и е дал допълнителни разяснения около инцидента на 14 август, при който с АТВ помете петима пешеходци в „Слънчев бряг“.