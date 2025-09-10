Новини
Повдигнаха по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев

10 Септември, 2025 17:40 968 6

Защитата на Бургазлиев ще поиска ново изследване на кръвната проба

Повдигнаха по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Официално - ново, по-тежко обвинение за Никола Бургазлиев, който прегази петима с АТВ в Слънчев бряг, съобщи бТВ.

18-годишният ученик беше изведен днес от ареста в Бургас към прокуратурата, за да чуе обвинението в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

Защитата на Бургазлиев ще поиска ново изследване на кръвната проба след като първата показа следи от марихуана.

18-годишният е чул по-тежкото обвинение и е дал допълнителни разяснения около инцидента на 14 август, при който с АТВ помете петима пешеходци в „Слънчев бряг“.


Оценка 3.9 от 8 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Бях по това време в Слънчев бряг и го гледах как лети по улиците надул чалга а на всяка пресечка имаше патрулки които се правеха че не го виждат.

    17:45 10.09.2025

  • 2 БРАВО

    11 0 Отговор
    Трябва да има и обвинение срещу онези, които са манипулирали данните за мощността и теглото на "АТВ"-то, което си е направо като малък джип Сузуки Джимни, ако не и по-тежко.

    17:45 10.09.2025

  • 3 БИЛИ КОЙОТА

    12 1 Отговор
    Тази глупост не беше ли тиражирана вчера ?
    Семейството Куки ще измъкне наркомана убиец след година

    17:47 10.09.2025

  • 4 Да,бе

    3 0 Отговор
    Накъде върви тая държава,Боже!За няколко прегазени човека и само един починал ще изкарат детенцето престъпник....Как да не изпушиш една тревица при тоя стрес,Божеее!

    18:33 10.09.2025

  • 5 Каквато и

    1 0 Отговор
    присъда да получи ще му е малко...

    19:00 10.09.2025

  • 6 Помните ли оная, кметицата

    0 0 Отговор
    как я бяха оковали: белезници, пранги, пояс и т.н.

    Маминото синче, убило човек, го развеждат само с белезници???????

    19:14 10.09.2025