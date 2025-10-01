Новини
Крими »
Технически изправно АТВ, но шофирано под въздействие на наркотици: Нови разкрития около трагедията в Слънчев бряг

Технически изправно АТВ, но шофирано под въздействие на наркотици: Нови разкрития около трагедията в Слънчев бряг

1 Октомври, 2025 22:46 866 18

  • никола бургазлиев-
  • катастрофа-
  • атв-
  • съд-
  • обвинение

Автотехническата и съдебномедицинската експертиза също са готови

Технически изправно АТВ, но шофирано под въздействие на наркотици: Нови разкрития около трагедията в Слънчев бряг - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Слънчев бряг отново стана арена на обществено недоволство и тревога, след като 18-годишният Никола Бургазлиев причини тежък инцидент, помитайки петима пешеходци с АТВ. Последните експертни анализи, оповестени от Националната следствена служба, разкриват ключови детайли за катастрофата, която разтърси цяла България.

АТВ-то – напълно изправно, но управлявано безразсъдно

Автотехническата експертиза, извършена в специализиран сервиз, категорично потвърждава: превозното средство е било в перфектно техническо състояние. Спирачките, воланът и педалите са функционирали безупречно, а единствените щети по машината са резултат от самия сблъсък.

Динамичният анализ на движението показва рязко ускорение – от 18 до 30 км/ч в момента на удара, което според експертите изключва всякаква техническа неизправност и насочва вниманието към действията на водача.

Наркотици в кръвта на шофьора – фатален фактор

Официалните резултати от втората кръвна проба на Бургазлиев са категорични: в организма му са открити следи от наркотични вещества, приети между 36 и 48 часа преди трагедията.

Разследващите подчертават, че всички процедури по вземане и съхранение на пробите са били стриктно спазени, елиминирайки всякакви съмнения относно достоверността на резултатите.

Жестоки последици за невинни жертви

Трагедията се разигра пред очите на десетки свидетели, когато АТВ-то, управлявано от младия мъж, връхлетя върху група пешеходци. Най-тежко пострадаха Христина и нейният 4-годишен син Марти.

За съжаление, жената загуби живота си, а детето оцеля с тежки травми, които ще бележат живота му завинаги.

Разследването напредва – очакват се обвинения

Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви в ефира на „Лице в лице“, че всички експертизи са приключили и разследващите вече работят по формулирането на обвинения срещу Никола Бургазлиев. „Няма данни за самоволно поведение на машината.

Всичко е било под контрола на шофьора, който е действал неправилно от техническа гледна точка“, подчерта Маринов.

Трагедията повдига въпроси за отговорността на младите шофьори

Този ужасяващ инцидент отново изважда на преден план необходимостта от по-строг контрол върху употребата на наркотици сред водачите и нуждата от засилени мерки за пътна безопасност в България. Обществото настоява за по-строги санкции и превенция, за да не се повтарят подобни трагедии.

Случаят със смъртоносното АТВ в Слънчев бряг е пореден тревожен сигнал за опасностите от безотговорното шофиране под въздействие на наркотици. Докато разследването напредва, обществото очаква справедливост и по-ефективни мерки за опазване на живота по българските пътища.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наше наркоманче

    6 0 Отговор
    Ама то детето скромничко било футболисче със родители милициинери

    22:59 01.10.2025

  • 2 Мама и тати

    6 0 Отговор
    още ли работят в МВР?

    23:00 01.10.2025

  • 3 АТВ-а във пешеходна зона?

    7 0 Отговор
    Кои ги разреши тия АТВ-та я
    във пешеходната зона?

    Само файтони може едно време така беше

    Коментиран от #7, #8

    23:02 01.10.2025

  • 4 И какво променя факта

    1 0 Отговор
    Че АТВ-то било напълно изправно ?

    23:03 01.10.2025

  • 5 Тревата остава

    3 0 Отговор
    Кофти преди два дни пушел ,още ли е бил напушен

    23:04 01.10.2025

  • 6 И много ли е трудно

    3 0 Отговор
    "формулирането" на обвинения ?

    23:05 01.10.2025

  • 7 Даже

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "АТВ-а във пешеходна зона?":

    И файтоните са спрени ,защото ако коня полудее в даден момент си е еваломамата

    Коментиран от #16

    23:06 01.10.2025

  • 8 Наско

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "АТВ-а във пешеходна зона?":

    Никой не ги е разрешил. Но жалкия следовател и дума не обелва за това. Това са актувани алеи а не улици и нямат приети и задължителните транспортни схеме за да може да се отдават под наем подобни транспортни средства. Че има вина младежа има но главните виновници ще останат сухи и ще продължат да се движат незаконно подобни средства.

    23:08 01.10.2025

  • 9 И могат ли да повлияят

    6 0 Отговор
    наркотични вещества, приети между 36 и 48 часа преди трагедията? Какво ще кажат експертите ? Срока на действие колко е? Имат ли отношение към случая?

    Коментиран от #12

    23:09 01.10.2025

  • 10 С тротинетки не може

    4 0 Отговор
    Но с АТВ-та може ....

    23:12 01.10.2025

  • 11 Че е виновен е!

    4 0 Отговор
    Обаче който е пушил или познава някой който пуши трева знае ,че въздействието е два,три часа . Представете си ако алкохола търсеха толкова дълбоко съдържанието в кръвта на алкохола и след 36 часа те обвинят ,че си го направил пиян . Това е абсурдното не друго. Според мен разбира се

    23:17 01.10.2025

  • 12 ами

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "И могат ли да повлияят":

    може да открият упойващи вещества до 6 месеца след употребата им. Алкохола е до 48 часа. Сега заради такива идиоти някой който е пил половин бира след работа ще изгори. Тук важи военния принцип: Един заради Всички и Всички заради Един. То всички са невинни и все някой им е Крив. Сега тоя трябва да го отнесе заради всички преди него и да е за урок на тези след него!

    23:19 01.10.2025

  • 13 Само да питам

    5 0 Отговор
    А първата (отрицателна) проба кой му я взе? Важно е да се знае кой му пазеше сянка.

    23:19 01.10.2025

  • 14 Бранко

    6 0 Отговор
    Що не дават танкове под наем, по курортите

    23:20 01.10.2025

  • 15 Жорко

    6 0 Отговор
    Аз пак питам,на кой идиот му хрумна или разреши да се карат такива машини на място пълно с хора???

    23:27 01.10.2025

  • 16 Оня със коня

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Даже":

    Коня да не е луда крава? Туй кон бе!

    23:28 01.10.2025

  • 17 Ахаха

    2 0 Отговор
    Тревата няма толкова дълъг ефект... Метаамфетамини освен да е взимал. Абсурдно становище. Просто го пратете в затвора за непредумишлено убийство. Какво пак смегчавате обстоятелствата??!

    23:30 01.10.2025

  • 18 Луд

    1 0 Отговор
    След инцидента не е тестван.,,ЗАЩТО,,Всички които имат отношение от първата минута да заминават при баи Ставри.Справедливост е гарантирана от закона,Кои неспазва закона веднага без увъртане при баи Ставри.

    23:30 01.10.2025