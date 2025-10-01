Технически изправно АТВ, но шофирано под въздействие на наркотици: Нови разкрития около трагедията в Слънчев бряг

Слънчев бряг отново стана арена на обществено недоволство и тревога, след като 18-годишният Никола Бургазлиев причини тежък инцидент, помитайки петима пешеходци с АТВ. Последните експертни анализи, оповестени от Националната следствена служба, разкриват ключови детайли за катастрофата, която разтърси цяла България.

АТВ-то – напълно изправно, но управлявано безразсъдно

Автотехническата експертиза, извършена в специализиран сервиз, категорично потвърждава: превозното средство е било в перфектно техническо състояние. Спирачките, воланът и педалите са функционирали безупречно, а единствените щети по машината са резултат от самия сблъсък.

Динамичният анализ на движението показва рязко ускорение – от 18 до 30 км/ч в момента на удара, което според експертите изключва всякаква техническа неизправност и насочва вниманието към действията на водача.

Наркотици в кръвта на шофьора – фатален фактор

Официалните резултати от втората кръвна проба на Бургазлиев са категорични: в организма му са открити следи от наркотични вещества, приети между 36 и 48 часа преди трагедията.

Разследващите подчертават, че всички процедури по вземане и съхранение на пробите са били стриктно спазени, елиминирайки всякакви съмнения относно достоверността на резултатите.

Жестоки последици за невинни жертви

Трагедията се разигра пред очите на десетки свидетели, когато АТВ-то, управлявано от младия мъж, връхлетя върху група пешеходци. Най-тежко пострадаха Христина и нейният 4-годишен син Марти.

За съжаление, жената загуби живота си, а детето оцеля с тежки травми, които ще бележат живота му завинаги.

Разследването напредва – очакват се обвинения

Говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви в ефира на „Лице в лице“, че всички експертизи са приключили и разследващите вече работят по формулирането на обвинения срещу Никола Бургазлиев. „Няма данни за самоволно поведение на машината.

Всичко е било под контрола на шофьора, който е действал неправилно от техническа гледна точка“, подчерта Маринов.

Трагедията повдига въпроси за отговорността на младите шофьори

Този ужасяващ инцидент отново изважда на преден план необходимостта от по-строг контрол върху употребата на наркотици сред водачите и нуждата от засилени мерки за пътна безопасност в България. Обществото настоява за по-строги санкции и превенция, за да не се повтарят подобни трагедии.

Случаят със смъртоносното АТВ в Слънчев бряг е пореден тревожен сигнал за опасностите от безотговорното шофиране под въздействие на наркотици. Докато разследването напредва, обществото очаква справедливост и по-ефективни мерки за опазване на живота по българските пътища.