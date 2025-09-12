Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов остават в ареста. Това решиха от Софийска градска прокуратура преди минути, цитирани от "Фокус".
Двамата бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.
Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху кметовете на "Люлин" и "Младост" да назначат експерти, които да изготвят документи за обществени поръчки, които да спечелят определени фирми. Петър Рафаилов от своя страна му бил помагач.
Правораздавателният орган поиска обвиняемите да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.
1 а тиквените чекмеджари
тиквените избирачи не знаят ли че ги крадат и тях
не само нас
явно им харесва да ги мамят и преизбират същите хорица
19:53 12.09.2025
2 И винаги
19:54 12.09.2025
3 Данко Харсъзина
19:58 12.09.2025
4 Дупничанин
20:01 12.09.2025
5 Данко Харсъзина
20:02 12.09.2025
6 Яшар
Коментиран от #8
20:04 12.09.2025
7 Данко Харсъзина
20:05 12.09.2025
8 Кой ги поръчва
До коментар #6 от "Яшар":Имаш ли доказателства? Или си чешем езиците/пръстите?
Коментиран от #9
20:10 12.09.2025
9 Яшар
До коментар #8 от "Кой ги поръчва":Бе я ходи си ... та на теб ли ще давам обяснения...кат някой папагали сте ,все за доказателства ..оклук
Коментиран от #11
20:12 12.09.2025
10 Гост
20:15 12.09.2025
11 Ето такива сте
До коментар #9 от "Яшар":Лаладжиите и троловете. Само обиждате, обвинявате и до там. Факти - зеро
Коментиран от #12
20:15 12.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
20:27 12.09.2025
14 Гост
20:30 12.09.2025
15 Гост
20:49 12.09.2025