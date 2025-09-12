Новини
Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста

12 Септември, 2025 19:50 588 15

От Софийска градска прокуратура поискаха обвиняемите да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.

Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов остават в ареста. Това решиха от Софийска градска прокуратура преди минути, цитирани от "Фокус".

Двамата бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху кметовете на "Люлин" и "Младост" да назначат експерти, които да изготвят документи за обществени поръчки, които да спечелят определени фирми. Петър Рафаилов от своя страна му бил помагач.

Правораздавателният орган поиска обвиняемите да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а тиквените чекмеджари

    5 1 Отговор
    кога и те в кауша

    тиквените избирачи не знаят ли че ги крадат и тях
    не само нас

    явно им харесва да ги мамят и преизбират същите хорица

    19:53 12.09.2025

  • 2 И винаги

    5 1 Отговор
    в петък вземат такива значими дела . Милиционерщина , кръстоска с БКП , ДС и мафията им .

    19:54 12.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Нема лабаво. Чака ги дълъг затвор.

    19:58 12.09.2025

  • 4 Дупничанин

    1 0 Отговор
    То това Гущера го прави на местна почва от време оно. На Галевите портиерчето. У комбина с Иво.

    20:01 12.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Чегъртаха, изчегъртаха 14 000 човека и сега берат плодовете. Това е само началото.

    20:02 12.09.2025

  • 6 Яшар

    2 2 Отговор
    Арести ,арести,арести ..от всички медии слушаме и четем само за арести ..знаем кой ги поръчва ...кога ли Козяк ще решат че този Ено...се е заел на сериозно и просто ще го арестуват ..превърнал е България в кочна ..пу

    Коментиран от #8

    20:04 12.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Сега загряват за Киро и Кокор. Там ще млатят с голямата тояга. Дано парапета на Лена удържи.

    20:05 12.09.2025

  • 8 Кой ги поръчва

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Яшар":

    Имаш ли доказателства? Или си чешем езиците/пръстите?

    Коментиран от #9

    20:10 12.09.2025

  • 9 Яшар

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кой ги поръчва":

    Бе я ходи си ... та на теб ли ще давам обяснения...кат някой папагали сте ,все за доказателства ..оклук

    Коментиран от #11

    20:12 12.09.2025

  • 10 Гост

    1 1 Отговор
    Българското "правосъдие" вече струва много милиарди на българите, които още не са инкасирани, но в близко бъдеще ще трябва да плащаме милиарди обезщетения, заради магистрати- калинки, дето не знаят къде се поставя пълен член в изречението, кога ще се ликвидира магистратският функционален имунитет, за да имаме работещо правосъдие?!🤣

    20:15 12.09.2025

  • 11 Ето такива сте

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Яшар":

    Лаладжиите и троловете. Само обиждате, обвинявате и до там. Факти - зеро

    Коментиран от #12

    20:15 12.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    0 0 Отговор
    Пеевски размаза менкаджиите! И за това българите ще гласуват все по-категорично за него!

    20:27 12.09.2025

  • 14 Гост

    0 0 Отговор
    Сега ще има големи бонуси за магистратските Шушумиги, за това, че са на светлинни години от човешката същност, и, за това, че безпрекословно изпълняват това, което им се нареди...😆

    20:30 12.09.2025

  • 15 Гост

    0 0 Отговор
    Наистина живеем в условията на демокрация😁 Не е трудно да се сетиш, че тези хора не са извършили никакво престъпление, въпреки това, българското "правосъдие" издевателства над всичко и решава нещо, което по- късно ще ни струва скъпо, това се случва вече за хиляден път- осраното от лъжи, схеми, корупция и невероятна неграмотност и грозотия "Правосъдие" за кой ли път вече ни кара да му плащаме масрафа, абсолютно безнаказано, ей така, за българските магистратски Свини...😁 До кога?!

    20:49 12.09.2025