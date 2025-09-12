Бившият зам.-кмет на столицата Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов остават в ареста. Това решиха от Софийска градска прокуратура преди минути, цитирани от "Фокус".

Двамата бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху кметовете на "Люлин" и "Младост" да назначат експерти, които да изготвят документи за обществени поръчки, които да спечелят определени фирми. Петър Рафаилов от своя страна му бил помагач.

Правораздавателният орган поиска обвиняемите да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.