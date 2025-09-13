Новини
Задържаха оръжие, взривни материали и ракия в имот в Пищурка

13 Септември, 2025 14:08 829 13

Мъж е задържан за срок до 24 часа

Задържаха оръжие, взривни материали и ракия в имот в Пищурка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пистолет, десетки патрони с различен калибър и запалка за ръчна граната откриха полицаи в частен имот в монтанското село Пищурка.

Претърсването е извършено на 12 септември по информация, че обитателят на имота - 67-годишен жител на същото село, съхранява бойните материали без съответното разрешително.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Лом, а по случая е образувано бързо производство за престъпление с общоопасни средства.

Впоследствие в същия имот са намерени и иззети 42 литра литра ракия без документ за платен акциз, която е предадена на служители от митница - Лом.

За това престъпление е съставен акт по Закона за акцизите и данъчните складове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Англичановаааа

    10 0 Отговор
    Селото е ПИШУРКА с Ш, а не с Щ

    Коментиран от #2

    14:13 13.09.2025

  • 2 Мимо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Англичановаааа":

    Тъкмо това бях тръгнал да пиша. Ама те от де да знаят бе ....

    14:17 13.09.2025

  • 3 Бялджип

    6 1 Отговор
    Току-що България разби Германия на волейбол с 3:0. Не е тук мястото, но следва да го споделя, защото има и добри новини.

    14:17 13.09.2025

  • 4 Мнение

    7 0 Отговор
    Че то толкова ракия ще намерят във всички български къщи по селата и малките градове.

    14:25 13.09.2025

  • 5 Бойко Българоубиец

    2 4 Отговор
    ДА МИ ИДЕТИ ПИЩУРКАТА! ГЕРБ ПОБЕЖДАВА БЕ!!!

    14:25 13.09.2025

  • 6 зевзек

    0 0 Отговор
    пише се с шъ, ако е пишурка, ако беше с щъ, щеше да е пищялка

    14:28 13.09.2025

  • 7 Резултата

    6 0 Отговор
    Докато излезе делото, обвиняемия ще се е споминал. И в следващия месец, служителите от митница Лом, ще са постоянно наквасени.

    14:30 13.09.2025

  • 8 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Ракията е много опасна

    14:30 13.09.2025

  • 9 Сталин

    3 0 Отговор
    Мутрите на Гроб вече започнаха да конфискуват и най святото за цървулите -ракията

    14:31 13.09.2025

  • 10 Румен

    4 0 Отговор
    А милицията открила ли е яйца от нелегални кокошки. Смешно. Кат няма държава, човека си взема пистолет. Сега всички цигани кат нямат работа се заселват в бедните села. Бият и крадът. От МВР Лом да пуснат човека, и за награда да му подарят АК 47, защото тоя човек изпълнява тяхната спяща длъжност без заплащане

    14:34 13.09.2025

  • 11 🌈🌈🌈

    1 0 Отговор
    Не сте ли виждали Пишурка, Ингилизова 🦦

    14:35 13.09.2025

  • 12 Ломския

    0 0 Отговор
    След двуседмичен престой в Африка си говорим с местния ни гид, който сподели: завиждам ви, ама не за това че можете свободно да пътувате, не за това че имате здравна или социална система, не за това че имате течаща вода или че токът не ви спира по няколко пъти на ден.

    14:37 13.09.2025

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    0 1 Отговор
    Истински патрЕотарин - ракия, пищов и шашки . 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:40 13.09.2025