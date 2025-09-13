Задържаха оръжие, взривни материали и ракия в имот в Пищурка

Пистолет, десетки патрони с различен калибър и запалка за ръчна граната откриха полицаи в частен имот в монтанското село Пищурка.

Претърсването е извършено на 12 септември по информация, че обитателят на имота - 67-годишен жител на същото село, съхранява бойните материали без съответното разрешително.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Лом, а по случая е образувано бързо производство за престъпление с общоопасни средства.

Впоследствие в същия имот са намерени и иззети 42 литра литра ракия без документ за платен акциз, която е предадена на служители от митница - Лом.

За това престъпление е съставен акт по Закона за акцизите и данъчните складове.