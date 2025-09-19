Почина американският сценарист и продуцент Джон Масиус

Американският сценарист и продуцент Джон Масиус, известен с работата си по телевизионните сериали „St. Elsewhere“ (1982-1988), „Докоснат от ангел“ (1994-2003) и „Провидънс“ (1999-2002), почина на 13 септември на 75-годишна възраст.

„Холивуд Репортер“ съобщи това на 17 септември, позовавайки се на бившата му съпруга, актрисата Елън Бри. Според нея Масиус е починал в дома си в Лос Анджелис след деветмесечна битка с амиотрофична латерална склероза.

Джон Масиус печели две награди „Еми“ - през 1984 и 1986 г. Последната му творба като сценарист е телевизионният сериал „Хоторн“ (2009-2011).