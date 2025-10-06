Новини
7 години без оперната легенда Монсерат Кабайе

6 Октомври, 2025 14:47 479 0

  • монсерат кабайе-
  • годишнина от смъртта

Повече от 5 десетилетия певицата не спираше да гастролира по световните сцени и с лекота печелеше любовта на публиката

7 години без оперната легенда Монсерат Кабайе - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди 7 години от този свят си отиде един от най-великите гласове на всички времена, пише woman.bg.

Монсерат Кабайе почина на 85-годишна възраст в болница в Барселона. Оперната певица дълго време страдаше от влошеното си здраве, след като през 2012 г. прекара инсулт.

Оперната легенда е родена в Барселона през 1933 г., а малко след като завършва тамошната консерватория започва блестящата ѝ кариера.

Зад гърба си Монсерат има редица изключително успешни роли, а в края на 80-те прави дует с Фреди Меркюри. Песента носи името "Барселона" и се превръща в химн на Олимпийските игри през 1992 г. в испанския град.

Повече от 5 десетилетия певицата не спираше да гастролира по световните сцени и с лекота печелеше любовта на публиката.


