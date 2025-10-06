7 години без оперната легенда Монсерат Кабайе

Преди 7 години от този свят си отиде един от най-великите гласове на всички времена, пише woman.bg.



Монсерат Кабайе почина на 85-годишна възраст в болница в Барселона. Оперната певица дълго време страдаше от влошеното си здраве, след като през 2012 г. прекара инсулт.

Оперната легенда е родена в Барселона през 1933 г., а малко след като завършва тамошната консерватория започва блестящата ѝ кариера.



Зад гърба си Монсерат има редица изключително успешни роли, а в края на 80-те прави дует с Фреди Меркюри. Песента носи името "Барселона" и се превръща в химн на Олимпийските игри през 1992 г. в испанския град.

Повече от 5 десетилетия певицата не спираше да гастролира по световните сцени и с лекота печелеше любовта на публиката.