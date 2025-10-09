Новини
Унгарски писател е новият носител на Нобеловата награда за литература за 2025 г.

9 Октомври, 2025

Ласло Краснахоркаи е познат на българските читатели с книгата си "Сатанинско танго"

Унгарски писател е новият носител на Нобеловата награда за литература за 2025 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Унгарският писател Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 г., обяви Шведската академия в Стокхолм. Решението бе оповестено от постоянния ѝ секретар Матс Малм на традиционната пресконференция в Шведската академия.

В мотивите си журито отличава Краснахоркаи „за неговото завладяващо и визионерско творчество, което в разгара на апокалиптичния ужас потвърждава силата на изкуството“. Неговият мрачен, поетичен и философски стил от десетилетия го утвърждава като един от най-значимите европейски автори на нашето време.

Роден през 1954 г. в унгарския град Гюла, Ласло Краснахоркаи е сред водещите представители на съвременната постмодерна литература. Световна известност получава с романа „Сатанинско танго“ (1985), който по-късно е екранизиран от режисьора Бела Тар в едноименния шестчасов филм – считан за шедьовър на европейското арт кино. Сред другите му знакови произведения са „Войната и войната“, „Меланхолия на съпротивата“ и „Барон Венкхайм се завръща“, отличен с Националната награда за книга в САЩ през 2019 г.

Критиците често определят стила му като „литературен вихър от безкрайни изречения“, наситен с философски размисъл и черен хумор. Творчеството му изследва теми като духовната разруха, изолацията и сблъсъка между човека и абсурдността на съвременния свят.

Ласло Краснахоркаи е публикуван в повече от 30 страни и превеждан на над 20 езика. Неговите книги са издадени и на български, включително „Сатанинско танго“, който му носи признание сред родните почитатели на централноевропейската литература.

Георги Господинов поздрави колегата си с пост във Фейсбук, в който отбеляза, че преди 10 години Краснахоркаи е получил и наградата Букър.

Нобеловата награда за литература, учредена през 1901 г. по завещание на Алфред Нобел, се присъжда ежегодно от Шведската академия на автор, „който е създал най-забележителното произведение с идеалистична насоченост“. Отличието включва златен медал, диплом и парична премия в размер на 11 милиона шведски крони (около 950 000 евро).

С тазгодишния избор Академията продължава традицията да отличава автори, които разширяват границите на езика и литературата, като след последните лауреати са имената на Ани Ерно, Луиз Глик и Йон Фосе.

Очаква се Ласло Краснахоркаи да получи наградата си по време на официалната церемония в Стокхолм на 10 декември – датата, на която светът почита паметта на Алфред Нобел.


