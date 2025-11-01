На 72 години почина френският актьор Чеки Карио, предаде ФОКУС. Той беше известен с ролите си във филмите "Мечката“ на Жан-Жак Ано и "Никита“ на Люк Бесон.
Роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул, актьорът е син на турски шофьор на камион — самият той от еврейско семейство с испански произход — и гръцка майка. През 1982 година Чеки Карио дебютира във филма на Шантал Акерман "Всяка нощ“.
През 90-те години славата му във Франция му позволява да развие международна кариера. Той се появява заедно с Жерар Депардийо в "1492: Завладяването на рая“ (1992), след това с Уил Смит и Мартин Лорънс в "Лоши момчета“ (1995), а също и като руският министър на отбраната във "Златно око“ също през 1995 г.
На 72 почина актьорът Чеки Карио, играл в "Мечката" и "Никита"
1 Ноември, 2025 07:17, обновена 1 Ноември, 2025 07:23 736 0
Достигналият до звездна кариера французин е роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул
