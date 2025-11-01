Новини
Култура »
На 72 почина актьорът Чеки Карио, играл в "Мечката" и "Никита“

На 72 почина актьорът Чеки Карио, играл в "Мечката" и "Никита“

1 Ноември, 2025 07:17, обновена 1 Ноември, 2025 07:23 736 0

  • чеки карио-
  • актьор-
  • починал

Достигналият до звездна кариера французин е роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул

На 72 почина актьорът Чеки Карио, играл в "Мечката" и "Никита“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 72 години почина френският актьор Чеки Карио, предаде ФОКУС. Той беше известен с ролите си във филмите "Мечката“ на Жан-Жак Ано и "Никита“ на Люк Бесон.

Роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул, актьорът е син на турски шофьор на камион — самият той от еврейско семейство с испански произход — и гръцка майка. През 1982 година Чеки Карио дебютира във филма на Шантал Акерман "Всяка нощ“.

През 90-те години славата му във Франция му позволява да развие международна кариера. Той се появява заедно с Жерар Депардийо в "1492: Завладяването на рая“ (1992), след това с Уил Смит и Мартин Лорънс в "Лоши момчета“ (1995), а също и като руският министър на отбраната във "Златно око“ също през 1995 г.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ