Писателят Георги Мишев навършва 90 г. днес

На 3 ноември 2025 г. писателят Георги Мишев навършва 90 години — факт, който заслужава отбелязване не само като юбилей, но и като повод да се припомни неговото присъствие в българската литература и кино.

Вижте акценти от живота и творчеството му:

Роден е на 3 ноември 1935 г. в село Йоглав, Ловешко.

Завършва ветеринарен техникум в Ловеч, а след това — Факултета по журналистика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

От началото на кариерата си е журналист, кореспондент за провинцията — окръжен кореспондент на в. „Септемврийче“.

Дебютира като белетрист с фейлетон „Ден да мине“ във в. „Народна младеж“ през 1953 г.

Автор е на близо 30 заглавия — сред тях: „Осъмски разкази“, „Адамити“, „Добре облечени мъже“, „Произведено в провинцията“, „Матриархат“, „Патриархат“.

Работи като сценарист за кино — сред филмите, по които е сценарист, са „Селянинът с колелото“, „Вилна зона“, „Матриархат“ и др.

Темата на неговото творчество често са провинциалният живот, миграцията към големия град, битът и промяната – както казва самият той: „…всеки автор … има яйцеклетки от хрумки, намерения, идеи, които зреят…“.

През 2006 г. става почетен гражданин на Ловеч.

По повод 90-годишнината на Георги Мишев, медията Българско национално радио публикува материал със заглавие „Георги Мишев на 90 – сценарист на нашата памет“.

В статия, публикувана 1 ноември 2025 г. в bgart.bg., озаглавена „Георги Мишев – присмехулникът на българския абсурд“, се подчертава, че писателят „по рождение е наясно, че оптимистът е зле информиран песимист, но все пак остава умерен позитивист дни преди да празнува 90“.

След последните му книги, включително мемоарната „Мир на кумирите ни“, се споменава, че Мишев подготвя ново заглавие с хумористичен оттенък – „Мир на читателите“.