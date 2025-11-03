Новини
Култура »
Писателят Георги Мишев навършва 90 г. днес

Писателят Георги Мишев навършва 90 г. днес

3 Ноември, 2025 08:29 447 1

  • писател-
  • георги мишев-
  • рожден ден

Вижте акценти от живота и творчеството му

Писателят Георги Мишев навършва 90 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 3 ноември 2025 г. писателят Георги Мишев навършва 90 години — факт, който заслужава отбелязване не само като юбилей, но и като повод да се припомни неговото присъствие в българската литература и кино.

Вижте акценти от живота и творчеството му:

  • Роден е на 3 ноември 1935 г. в село Йоглав, Ловешко.
  • Завършва ветеринарен техникум в Ловеч, а след това — Факултета по журналистика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
  • От началото на кариерата си е журналист, кореспондент за провинцията — окръжен кореспондент на в. „Септемврийче“. 
  • Дебютира като белетрист с фейлетон „Ден да мине“ във в. „Народна младеж“ през 1953 г.
  • Автор е на близо 30 заглавия — сред тях: „Осъмски разкази“, „Адамити“, „Добре облечени мъже“, „Произведено в провинцията“, „Матриархат“, „Патриархат“.
  • Работи като сценарист за кино — сред филмите, по които е сценарист, са „Селянинът с колелото“, „Вилна зона“, „Матриархат“ и др.
  • Темата на неговото творчество често са провинциалният живот, миграцията към големия град, битът и промяната – както казва самият той: „…всеки автор … има яйцеклетки от хрумки, намерения, идеи, които зреят…“.
  • През 2006 г. става почетен гражданин на Ловеч.

По повод 90-годишнината на Георги Мишев, медията Българско национално радио публикува материал със заглавие „Георги Мишев на 90 – сценарист на нашата памет“.

В статия, публикувана 1 ноември 2025 г. в bgart.bg., озаглавена „Георги Мишев – присмехулникът на българския абсурд“, се подчертава, че писателят „по рождение е наясно, че оптимистът е зле информиран песимист, но все пак остава умерен позитивист дни преди да празнува 90“.

След последните му книги, включително мемоарната „Мир на кумирите ни“, се споменава, че Мишев подготвя ново заглавие с хумористичен оттенък – „Мир на читателите“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гледал ги

    0 0 Отговор
    как ядат в к. и е.
    Той също ял

    09:17 03.11.2025