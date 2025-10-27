Скандинавското кино с приоритет на тазодишното издание на Киномания

Неизменна и дългоочаквана част от „Киномания“ е акцентът върху скандинавското кино. 39-ото издание, което продължава от 13 до 30 ноември, отдава заслуженото внимание на една от най-силните кинематографии в света.

Мотото на фестивала тази година е „Нежността е новият пънк“, вдъхновено от думите на режисьора Йоаким Триер. Освен неговия нов филм „Сантиментална стойност“ – норвежката кандидатура за „Оскар", програмата изненадва още с: „Последният викинг“ с Мадс Микелсен, американо-финландската копродукция „Лятна книга“ с Глен Клоуз по Туве Янсон, норвежките „Грозното сестриче“ и „Мечти“, метъл комедията „Още едно хеви пътешествие“, в която има и българско участие, както и специална прожекция на „Момичетата“ по повод 90 години от рождението на легендарната Биби Андершон. Предстои и представяне на нова книга на Мирела Василева за историята на киното на Севера. Мини-фестивалът в рамките на „Киномания“ се реализира в партньорство с дипломатическите представителства на Финландия, Швеция, Дания и Норвегия в България.

Специален гост на „Киномания“ ще бъде норвежкият писател Ю Несбьо, чиито книги са преведени на повече от 50 езика и са продали над 60 милиона екземпляра по света. Той ще се срещне с публиката след прожекцията на трилъра „Ловци на глави“ (Headhunters, 2011), по едноименния му роман, която предстои на 15 ноември от 16 ч. в кино „Люмиер“. С нея ще бъде даден официален старт на „Седмицата на скандинавското кино“ в рамките на фестивала. След това, от 18:30 ч. Несбьо ще представи най-новата си книга „Кръвни връзки“ в Event Space 2020.

Животът на Ю Несбьо е съставен от най-разнообразни епизоди. Кариерата му започва в един от най-големите футболни отбори на Норвегия. Преминава през контузия, армията, следва финанси, формира хитова музикална група, която за момент дори държи рекорда за най-продаван албум в норвежката история. Преди около 30 години започва първия си роман, „Прилепът“, за полицейския инспектор Хари Хуле. Следват 30 романа – 13 случая на неспокойния инспектор Хари Хуле, освен тях още няколко самостоятелни творби, както и забавна поредица за деца. Неговата „Червеношийка“ е избрана от читателските клубове за най-добрия криминален роман на Норвегия. Екранизацията на „Ловци на глави“ печели наградата БАФТА за най-добър чуждоезичен филм. Мрачният свят на Несбьо е привлякъл интереса и на Холивуд – предстоят снимки по няколко негови заглавия, както и сериал. Това е първото гостуване на Ю Несбьо у нас.

В програмата на „Киномания“ влиза и „Последният Викинг“ (The Last Viking) с култовия актьор Мадс Микелсен, режисиран от датчанина Андерс Томас Йенсен. Той е познат от заглавия като „Ябълките на Адам“ (Adam's Apples, 2005), „Мъже и пилци“ (Men & Chicken, 2015), „Рицари на справедливостта“ (Riders of Justice, 2020), а филмът „В един по-добър свят“ (In a Better World, 2010), който е по негов сценарий, е носител на „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм. Йенсен има още няколко номинации за „Оскар“ за късометражни филми.

Сюжетът разказва за Анкер (Николай Лие Каас), който се завръща у дома, след като е лежал в затвора за обир на банка. Той открива, че брат му Манфред (Мадс Микелсен) е развил разстройство на личността и вярва, че е Джон Ленън. Манфред е единственият, който знае къде са скрити откраднатите пари, но не може да си спомни мястото. Заедно започват пътешествие, изпълнено с абсурдни ситуации и дълбоки емоционални моменти. Първата прожекция е на 19 ноември в кино „Люмиер“ от 19 ч. в специалната вечер, посветена на Кралство Дания.

Публиката на „Киномания" ще може да види и „Още едно хеви пътешествие“ (Heavier Trip, 2024) – метъл комедия на режисьорите Юусо Лаатио и Юка Видгрен. Това е продължението на най-разпространявания по света финландски филм за всички времена, продаден в над 50 страни и отличен от международни филмови фестивали “Хеви пътешествие” (2018). „Още едно хеви пътешествие“ е продукция на Финландия/ Германия/ Литва/ България, копродуценти от българска страна са Тонислав Христов и Андреа Станоева.

Историята е за музикантите от ъндърграунд метъл банда с името „Impaled Rektum“, които излежават присъда в норвежки затвор и получават примамливо предложение. Предстои бягство от затвора, абсурдни ситуации, дяволски шеги, твърда музика и общо взето – брутално забавление, което трябва да се сподели с приятели. На специална прожекция на 20 ноември от 20 ч. в Синема сити „Парадайс център“ публиката ще има възможността да се срещне с екипа от българска страна.

„Грозното сестриче“ (The Ugly Stepsister) на Емили Бликфелд е красив, болезнен, страховит преразказ на историята за Пепеляшка, но от гледната точка на „грозната“ сестра. Нейната майка решава да направи всичко възможно, за да я „преобрази“ – чрез болезнени интервенции, пластични операции и всякакви крайни средства – за да се добере до бала и да спечели вниманието на принц Джулиан. Филмът е свеж прочит на познатата история, като обръща внимание на теми като култа към физическата красота и социалните очаквания. Визуално зашеметяващата приказка за възрастни е повлияна от Дейвид Кроненбърг и Дарио Ардженто, като беше част от програмата на Сънданс и Берлинале.

Норвежкият филм „Мечти (Секс, Любов)“ (Dreams) е третият филм от трилогията на Даг Йохан Хаугеруд, предишните два („Сексът“ и „Любовта“) бяха показани на миналогодишната „Киномания“. „Мечти“ е разказ за 17-годишната Йохане, която се влюбва в новата си преподавателка по френски. Въпреки че любовта ѝ остава несподелена, тя започва да пише за чувствата си. Налага се майка ѝ Кристин и баба ѝ Карин да се изправят пред собствените си неосъществени мечти и желания. Филмът е интимен и чувствителен разказ за три поколения жени, за силата на думите като средство за справяне с емоциите в нас

„Лятна книга“ (The Summer Book) на Чарли Макдауъл по едноименната книга на незабравимата Туве Янсон събира Глен Клоуз и млада актриса в топла история за скръбта и детството. Това е една от десетте творби за възрастни на знаменитата писателка. София е осемгодишно момиче, което прекарва лятото с баща си и баба си във Финландия. Между спокойните дни край морето, изучаването на природата, малките приключения на брега и разговорите с бабата, постепенно изплува образът на скръбта, завладяла всеки от тях по свой начин. Филмът ще бъде представен в специалната вечер на Финландия на 21 ноември в Дом на киното.

По повод 90 години от рождението на легендарната шведска актриса Биби Андершон, „Киномания“ представя „Момичетата“ (The Girls) на Май Цетерлинг от 1968 г. Филмът на шведската режисьорка Май Цетерлинг е сред силните и недооценени произведения от втората половина на ХХ век, а днес се приема като шедьовър, изпреварил времето си. Биби Андершон (1935-2019) е една от най-великите шведски актриси, муза на Ингмар Бергман и звезда на световното кино. Участва в 13 негови филма, сред които „Седмият печат“ (1957), „Поляната с дивите ягоди“ (1957) и „Персона“ (1966) – ролята, донесла ѝ награда от Кан. Андершон работи и с режисьори като Робърт Олтман и Джон Хюстън. „Момичетата“ – философски размисъл за ролята на жената в общество, управлявано от мъже, е с единствена прожекция по време на вечерта на Швеция на 11 ноември от 18:30 ч. в кино „Одеон“ именно в деня, в който Андершон би навършила 90.

„Сантиментална стойност“ (Sentimental Value) на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер беше сред първите обявени заглавия от тазгодишната програма на „Киномания“. Филмът спечели престижната „Голяма награда" (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за „Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм. Актуалната новина е, че е номиниран за престижната награда LUX Audience Award на Европейския парламент – едно от малкото филмови отличия в света, което зависи и от гласа на широката публика. У нас ще го видим ексклузивно на 16 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК.

На 16 ноември, непосредствено преди прожекцията на „Сантиментална стойност“, почитателите на скандинавското кино могат да посетят и представянето на книгата „Теми и стилове в скандинавското кино“ на Мирела Василева от 17 ч. в Nexus Space.