Почина актрисата Елена Жандова

Почина актрисата Елена Жандова

18 Ноември, 2025 07:31 938 1

Тя е издъхнала на 16 ноември

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 80-годишна възраст е починала актрисата Елена Жандова, съобщиха нейни близки пред БТА. Тя е издъхнала на 16 ноември.

Жандова произхожда от семейство с дълбоки корени в българската култура – дъщеря на легендарния режисьор Захари Жандов и на уважаваната медиевистка и археоложка Иванка Акрабова-Жандова. Домът им през годините е бил средище на едни от най-ярките имена в изкуството – актьори, художници, композитори и кинотворци.

В обширен текст за 80-годишния ѝ юбилей, публикуван в „Портал Култура“, Майя Праматарова подчертава, че творческата среда, в която е израснала, силно е повлияла на светогледа и артистичния път на Жандова. Тя припомня, че актрисата е имала дългогодишни и топли приятелства с имена като Милчо Левиев, Марта Коание и редица други фигури от международните театрални среди.

През 1980 г. Жандова се установява в Ню Йорк, където работи с авангардни театрални трупи и развива артистичния си стил. След завръщането си в България тя посвещава усилията си на подреждането на семейния архив – богат на документи, снимки и истории, свързани с поколения творци и обществени личности в рода ѝ.

Актрисата е наследница на две известни фамилии – от едната страна баба ѝ Елена Хранова, актриса с множество театрални и филмови роли, а от другата – Люба Акрабова, преподавателка и внучка на Петър Шилев, участник в Съединението и автор на „Спомени за Съединението“.

Елена Жандова оставя ярка следа както в българския театър, така и в международната художествена общност.

Източник: www.marica.bg


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Ами сложете една снимка, че да се сетим коя беше, щото не е от най-известните.
    Сега трябва да потърся в Гугъл или Яндекс...

    08:27 18.11.2025