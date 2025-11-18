Почина актрисата Елена Жандова

На 80-годишна възраст е починала актрисата Елена Жандова, съобщиха нейни близки пред БТА. Тя е издъхнала на 16 ноември.

Жандова произхожда от семейство с дълбоки корени в българската култура – дъщеря на легендарния режисьор Захари Жандов и на уважаваната медиевистка и археоложка Иванка Акрабова-Жандова. Домът им през годините е бил средище на едни от най-ярките имена в изкуството – актьори, художници, композитори и кинотворци.

В обширен текст за 80-годишния ѝ юбилей, публикуван в „Портал Култура“, Майя Праматарова подчертава, че творческата среда, в която е израснала, силно е повлияла на светогледа и артистичния път на Жандова. Тя припомня, че актрисата е имала дългогодишни и топли приятелства с имена като Милчо Левиев, Марта Коание и редица други фигури от международните театрални среди.

През 1980 г. Жандова се установява в Ню Йорк, където работи с авангардни театрални трупи и развива артистичния си стил. След завръщането си в България тя посвещава усилията си на подреждането на семейния архив – богат на документи, снимки и истории, свързани с поколения творци и обществени личности в рода ѝ.

Актрисата е наследница на две известни фамилии – от едната страна баба ѝ Елена Хранова, актриса с множество театрални и филмови роли, а от другата – Люба Акрабова, преподавателка и внучка на Петър Шилев, участник в Съединението и автор на „Спомени за Съединението“.

Елена Жандова оставя ярка следа както в българския театър, така и в международната художествена общност.

Източник: www.marica.bg