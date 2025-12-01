Новини
Паметникът на дядо Добри ще бъде изграден от врачански камък и поставен в парк „Гео Милев“

1 Декември, 2025 07:55 711 4

Автор на скулптурата е Красимир Митов, а проектант на архитектурната среда – арх. Димитър Бакалов

Паметникът на дядо Добри ще бъде изграден от врачански камък и поставен в парк „Гео Милев“ - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет (СОС) прие доклад за изграждане и поставяне на паметник на дядо Добри в парк „Гео Милев“ в София, пише БТА.

Инициативата е на Сдружение „Азбукари“ и Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино, област Враца, а предложението е внесено от Вили Лилков, Ася Тодорова, Красимир Гълъбов, Еньо Савов, Иван Сотиров, Николай Велчев, Веселин Калановски и Севделина Петрова.

Предложението е внесено през 2023 г., а през април 2024 г. е разгледано от Експертно-художествения съвет към Столичната община, който изразява положително становище и прави препоръки към проекта, включително премахване на разположените пред фигурата камъни, поставяне на скулптурата в седнало положение върху стъпала и корекция в надписа, се посочва в доклада.

На 23 януари 2025 г. Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) одобрява проекта и определя точната локация на паметника – имот с идентификатор в зона с предназначение „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт“ в парк „Гео Милев“. Съветът препоръчва при изграждането да бъде предвидено допълнително озеленяване зад фигурата за по-добро визуално възприятие.

Дирекция „Зелена система“ към Столичната община също не възразява срещу поставянето на паметника, при условие че не бъдат засегнати дървесната и храстовата растителност, парковата инфраструктура и настилките, както и че се възстановят евентуално нарушени участъци.

Паметникът ще бъде изграден от врачански камък.

Автор на скулптурата е Красимир Митов, а проектант на архитектурната среда – арх. Димитър Бакалов. Разходите по реализирането на монумента са изцяло за сметка на инициаторите, се отбелязва още в доклада.

В приложените към доклада материали се съдържат биографична справка за дядо Добри (Добри Добрев, 1914–2018), известен със своите дарителски кампании за възстановяване и поддръжка на храмове в България, както и документация за проведени събития и инициативи, посветени на проекта. Представени са още кадастрални извадки, комбинирана скица, идеен проект, документация по част „Електро“ и художествено осветление.

Източник: btvnovinite.bg


  • 1 гражданин

    11 0 Отговор
    Един наистина велик дядо който заслужава паметника , но той трябваше да е пред НС. , за да се посрамят крадците на народа !!

    07:58 01.12.2025

  • 2 БЪДЕТЕ СИГУРНИ ЧЕ ПАМЕТНИК

    6 0 Отговор
    НА ДЯДО БОЙКО И ДЯДИ ШИШИ НИИИИИКОЙ НЯМА ДА НАПРАВИ...

    Коментиран от #4

    08:10 01.12.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Заслужава го!

    08:31 01.12.2025

  • 4 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "БЪДЕТЕ СИГУРНИ ЧЕ ПАМЕТНИК":

    Ми тогава ще си направя преживе 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:31 01.12.2025