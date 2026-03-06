Новини
На 7 март “България Еър” ще изпълни чартър до Дубай за блокирани български туристи

6 Март, 2026 20:07 563 12

Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време

На 7 март “България Еър” ще изпълни чартър до Дубай за блокирани български туристи - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София на 7 март 2026 г., с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи. Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.

Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.


Варна / България
  • 1 ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА ПАРИ НЯМА

    7 0 Отговор
    ЗА АЙЛЯКЧИИТЕ ЧОРБАДЖИИ АВАНТАТА НЯМА СВЪРШВАНЕ......

    20:09 06.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Благо Джизъса прибра ли се? Че ми е на грижа.

    20:10 06.03.2026

  • 3 Маки

    3 1 Отговор
    Татарите фарчило имали еиюйй

    20:11 06.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Тези дето ореваха вселената, най-после ще се домъкнат у дома. Га че бяха на фронта за защита на родината.

    20:12 06.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Този самолет ще изпълнява функциите на сметосъбиране и сметоизвозване.

    20:13 06.03.2026

  • 6 като кацнат

    4 0 Отговор
    да им опънат червения килим и директно в парламента!

    Коментиран от #8

    20:18 06.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ааа пардон

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "като кацнат":

    в кауша!

    20:23 06.03.2026

  • 9 участничка от пЕргенът

    3 0 Отговор
    Оли беее! Ми то няма време.
    Кога ша ги върта тез нинети, дето взех аванса за тях?

    20:26 06.03.2026

  • 10 Интересно

    4 0 Отговор
    Френските туристи в Дубай също изреваха, Фрнация да им прати самолети да се приберат.
    Коментарите във френските сайтове бяха доста негативни. Общо взето им казваха, като са избрали Дубай пред Франция, да си седят там и да не мрънкат.

    Коментиран от #11

    20:28 06.03.2026

  • 11 както и в България

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    и в другите държави и нации хората изразяват реалното си мнение за тези които мързелуват цял живот по курортите за чужда сметка.....

    20:32 06.03.2026

  • 12 у Лихтенщайн май няма Ганювци

    1 0 Отговор
    Ма то половин кучкерия в Дубай,самолетите не стигат , другата по гърция,германия лондон ,сенегал занзибар , а останалите на фронтовата територия гледат да оцеляват някак. Ганювците не знаят ,че в ОАЕ и специално в столицата управляват няколко ирански фамилии и внимателно им гледат сеира !

    20:41 06.03.2026

