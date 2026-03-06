На 7 март “България Еър” ще изпълни чартър до Дубай за блокирани български туристи

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София на 7 март 2026 г., с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи. Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.

Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.