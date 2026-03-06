На 7 март “България Еър” ще изпълни чартър до Дубай за блокирани български туристи

Националният превозвач "България Еър" ще изпълни чартърен полет от Дубай до София на 7 март 2026 г., с който ще бъдат прибрани блокирани български туристи. Полетът се организира от туроператорите Бохемия и Абакс и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени.
Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗА БОЛНИТЕ ДЕЦА ПАРИ НЯМА
20:09 06.03.2026
2 Данко Харсъзина
20:10 06.03.2026
3 Маки
20:11 06.03.2026
4 Данко Харсъзина
20:12 06.03.2026
5 Данко Харсъзина
20:13 06.03.2026
6 като кацнат
Коментиран от #8
20:18 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ааа пардон
До коментар #6 от "като кацнат":в кауша!
20:23 06.03.2026
9 участничка от пЕргенът
Кога ша ги върта тез нинети, дето взех аванса за тях?
20:26 06.03.2026
10 Интересно
Коментарите във френските сайтове бяха доста негативни. Общо взето им казваха, като са избрали Дубай пред Франция, да си седят там и да не мрънкат.
Коментиран от #11
20:28 06.03.2026
11 както и в България
До коментар #10 от "Интересно":и в другите държави и нации хората изразяват реалното си мнение за тези които мързелуват цял живот по курортите за чужда сметка.....
20:32 06.03.2026
12 у Лихтенщайн май няма Ганювци
20:41 06.03.2026