Днес избираме кой да представи България на Евровизия

24 Януари, 2026 15:08 587 17

Днес е първият кръг от избора за представител на страната ни, която се завръща на конкурса Евровизия

Днес избираме кой да представи България на Евровизия - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Петнадесет от най-популярните ни български артисти участват в националната селекция за избор на изпълнител, който да представи България в песенния конкурс "Евровизия 2026“ през месец май във Виена. Първият етап на подбора ще се състои тази вечер по БНТ.

Участниците са сред най-излъчваните в радио и телевизионния ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.

Припомняме, че това са: Дара, Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Мона, Прея, Вал и Вениамин.

Националната селекция ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.

Днес /24 януари/ всички участници представят по една песен от своя авторски репертоар. Кастингът започва в 21.00 часа и ще се предава по БНТ.

На 31 януари продължават седем артисти, които отново изпълняват по една авторска песен и ще бъде определен победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026". И в двата етапа резултатите се формират чрез комбинирано гласуване – вот на телевизионната аудитория и оценка от професионално жури.

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето юбилейно 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Предлагам

    7 2 Отговор
    Киро, Кокоро и Лекса. Много хубаво пяха когато-па на платените си протестчета.

    15:13 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Днес се определят част от тези които НЯМА да ни представят❗

    15:15 24.01.2026

  • 5 Лост

    4 0 Отговор
    Как кой? Дует на Спецов и шефа на МВР Русе.

    15:19 24.01.2026

  • 6 Нали България

    9 0 Отговор
    Не участваше в този политкоректен фарс?

    15:20 24.01.2026

  • 7 Замислен

    4 0 Отговор
    Само Джорджано може да спечели.

    15:25 24.01.2026

  • 8 не е трудно

    5 0 Отговор
    намерете някой брадат психично болен който се мисли за жена и ще спечели гаранция…

    15:29 24.01.2026

  • 9 Батальона се строява...

    2 2 Отговор
    Предлагам Бойко Борисов.

    15:33 24.01.2026

  • 10 хехе

    4 0 Отговор
    няма по-измислен конкурс от евровизията

    15:36 24.01.2026

  • 11 И още мисирки ООД

    2 0 Отговор
    Достатъчно е да прочетете какви имена са избрали претендентите и други признаци не са нужни. Идиот до идиота!

    15:38 24.01.2026

  • 12 Хаха

    1 1 Отговор
    Избираме Румен Радев.

    15:40 24.01.2026

  • 13 Сила

    1 0 Отговор
    Цончо и Син му , една наистина добра комбинация ....👯🌈🧚🦄🎆👏👏👏🇧🇬

    15:42 24.01.2026

  • 14 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    От сутринта имам едни сърбежи кой да пратим на юрушвижион. Пак пари на данъкоплатците за едни посредствени певци дето търсят как да си вдигнат рейтинга. У дома на хляб и сирене караме, ама на гол тумбак, чифте пищови..

    15:48 24.01.2026

  • 15 Сандо

    1 0 Отговор
    Кандидати с типични небългарски имена ще се надпреварват кой с подражателска западна песен да представя държава,доброволна лишила се от независимост в конкурс,в който все по-трудно се намира нормалност и оригиналност.Гледането му е естетичско мъчение и загуба на време.

    15:51 24.01.2026

  • 16 Механик

    1 0 Отговор
    Е, все ша намерите да пратите някой с нетрадиционна ориентация.
    Това е задължително условие за гейровизия. Но не по-малко важно е, да не може да пее. Колкото е по-зле, толкова ще е по-добре.

    15:51 24.01.2026

  • 17 Опааа

    1 0 Отговор
    Веднага Кокорчо или Бони-Бонита-общата!

    15:51 24.01.2026