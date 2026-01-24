Днес избираме кой да представи България на Евровизия

Петнадесет от най-популярните ни български артисти участват в националната селекция за избор на изпълнител, който да представи България в песенния конкурс "Евровизия 2026“ през месец май във Виена. Първият етап на подбора ще се състои тази вечер по БНТ.
Участниците са сред най-излъчваните в радио и телевизионния ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40" на сдружение "ПРОФОН" и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.
Припомняме, че това са: Дара, Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Мона, Прея, Вал и Вениамин.
Националната селекция ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.
Днес /24 януари/ всички участници представят по една песен от своя авторски репертоар. Кастингът започва в 21.00 часа и ще се предава по БНТ.
На 31 януари продължават седем артисти, които отново изпълняват по една авторска песен и ще бъде определен победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026". И в двата етапа резултатите се формират чрез комбинирано гласуване – вот на телевизионната аудитория и оценка от професионално жури.
През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето юбилейно 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.
