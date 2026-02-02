Режисьорът на „Казино Роял“ Мáртин Кембъл с два мастъркласа в София през февруари

Поради огромния интерес, легендарият режисьор ще проведе допълнителен майсторски клас за български актьори на 17-ти февруари, в Гранд Хотел Милениум, в центъра на София. (*Местата са ограничени, с предварителна резервация)

На 17 февруари 2026 г. култовият режисьор Ма̀ртин Кембъл – режисьор на „Маската на Зоро“(1998), „Легендата за Зоро“(2005), както и филмите от поредицата за Джеймс Бонд: „Златното око“(1995) и „Казино Роял“(2006) – ще проведе допълнителен мастърклас с български актьори.

*Предходните дати 14 и 15 февруари се запълниха само за няколко дни след обявяването им.



Иновативната онлайн платформа за всички специалисти в киното – TalentVision или ТалентВижън, основана от актьора и режисьор Джо̀зеф Ал-Ахмад („Мъж без минало“, „Славей“ и др.) и експерта в уеб програмирането Даниел Лидиянов (основател на Weband) през 2024,

Снимка: TalentVision.bg

Джозеф Ал-Ахмад и Даниел Лидиянов

чиято мисия е да свързва българския кино-талант с международни възможности, организира в България съвместен мастърклас с кастинг-директорката от Лондон – Габи Уайт Харт и световноизвестния режисьор Мaртин Кембъл – режисьор на класики като „Маската на Зоро“, „Отвъд граници“, „Златното око“ „Казино Роял“, както и съвременни заглавия, като „Чужденецът“ в Netflix (с Джеки Чан), „Памет“ (с Лиъм Нийсън), и предстоящия трилър Just Play Dead, със Самюел Джаксън и Ева Грийн.



Мартин Кембъл съвсем отскоро е превърнал България във своя втора база и има зад гърба си няколко филма, заснети тук през годините.

Желанието му постоянно да споделя знанията и опита си с новото поколение кинодейци и актьори, както и дългогодишното му бизнес партньорство с кастинг-режисьорката и продуцентка Габи Уайт Харт, е причината те да обединят сили в този двудневен мастърклас в София.

Снимка: TalentVision.bg

Той ще се състои на 17-ти февруари, с предварително резервирани места, достъпни

в сайта на платформата www.talentvision.bg.



Габи Уайт Харт е работила с актьори като Никълъс Кейдж, Самюел Л. Джаксън и Доминик Уест и е подбирала звезди като Руби Роуз, Ева Грийн и Мария Бакалова, наред с много други. Най-новите ѝ проекти включват Wind of Change (официалният биографичен филм за легендарната рок група Scorpions), предстоящия филм Just Play Dead (с участието на Самюел Л. Джаксън и Ева Грийн), Blurred (с Алекс Петифър и Гай Пиърс) и Dirty Angels (режисиран от Мартин Кембъл и заснет у нас).



Мартин Кембъл е истински майстор на съвременното кино — режисьор, чиято прецизност многократно е преосмисляла емблематични франчайзи като „007“ – два пъти – и е променяла представите на публиката за екшън жанра като цяло. Именно Кембъл е сред „виновниците“ Даниел Крейг да бъде избран за последния Джеймс Бонд, лидирайки поредицата повече от десетилетие – от 2006 до 2021 г.



Кембъл ще сподели безценната си обратна връзка и уникалната си режисьорска гледна точка с всеки участник индивидуално във втория ден на класа, включително и в жива Q&A сесия накрая. Организаторите от TalentVision гарантират незабравимо преживяване, което има потенциала да повиши работоспособността и да отвори нови възможности за местните таланти.

Това ще бъде едва третият мастърклас на международно ниво, организиран от платформата, TalentVision.bg използвана от едни от най-прочутите продуцентски къщи за откриване на български таланти, като те обещават, че това е „само началото“, уверено допринасяйки за утвърждаването на България като една от най-важните дестинации за международното кино.