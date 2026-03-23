Сикстинската капела стана сцена на частен концерт, възпяващ ангелите в Библията (ВИДЕО)

Сикстинската капела във Ватикана се превърна в сцена на изключително рядък концерт в неделя вечерта, посветен на образа на ангелите в Библията, предаде Асошиейтед прес. Подобни събития се организират само по специални поводи, с ограничен достъп и малко налични покани, а присъствието на представители на медиите е почти невъзможно, пише БТА.

Преди началото кардинал Винсент Никълс, архиепископ на Уестминстър, направи необичайно предупреждение към около 200-те гости - предимно англоговорящи - че не се допуска използването на телефони за снимки или записи. Сред присъстващите видни гости на концерта бяха канадският премиер Марк Карни и бившият британски премиер Тереза Мей.

This evening's Choir and Chamber Orchestra Concert of "Angels Unawares", by Sir James MacMillan, performed by The Sixteen and conducted by Harry Christophers, with the Britten Sinfonia and soloists Elizabeth Watts and Matthew McKinney, from the Vatican's Sistine Chapel. pic.twitter.com/CBzp6KY4Y8 — Catholic Sat (@CatholicSat) March 22, 2026

Централното събитие на вечерта беше 70-минутната оратория Angels Unawares, („Ангели, без да подозираме“), композирана от сър Джеймс Макмилан по текстове на Робърт Уилис, бивш декан на Кентърбъри, починал малко след завършването на произведението.

Творбата включва 12 части, всяка вдъхновена от различни библейски истории за срещи с ангели. Поръчката за композицията е направена от фондация „Генезис“, чийто представител Джон Студзински подчерта, че целта е била създаването на мащабно и емоционално музикално произведение, посветено на ангелите като пратеници, водачи и защитници.

Изпълнението беше поверено на британския хор The Sixteen и камерния оркестър Britten Sinfonia. Музиката прозвуча в уникалната атмосфера на капелата, където стенописите и фреските на Микеланджело допълваха темата - сцени с ангели присъстват както в изображенията от живота на Мойсей, така и в „Страшния съд“ и „Прогонването от Рая“. Именно изгнанието на Адам и Ева е вдъхновение за първата част на ораторията, уточнява Асошиейтед прес.

Публиката описа концерта като изключително въздействащо съчетание на музика и визуално изкуство. Заглавието на произведението е вдъхновено от библейски текст, който призовава към гостоприемство, напомняйки, че някои непознати може да са ангели. В една от частите - „Песента на Товия“, се разказва за герой, който не успява да разпознае архангел Рафаел, въпреки многобройните знаци.

Междувременно част от фреската „Страшния съд“ остава скрита зад защитна преграда, тъй като реставратори работят по премахването на натрупани соли, увредили повърхността през последните десетилетия.

Кардинал Никълс отбеляза, че темата за ангелите е разбираема и близка за хора от различни религии, което придава на произведението универсално значение. Концертът е записан и предстои да бъде излъчен по Би Би Си, като се очаква да достигне до широка международна аудитория.

Според изпълнителите изборът на английски език е ключов за въздействието на творбата. Те подчертават, че това им позволява по-добре да предадат смисъла, да оживят историите и да установят по-пряка връзка с публиката, пише още Асошиейтед прес.