Новини
Култура »
Сикстинската капела стана сцена на частен концерт, възпяващ ангелите в Библията (ВИДЕО)

23 Март, 2026 14:59 456 0

  • сикстинска капела-
  • ватикана-
  • ангели-
  • концерт-
  • частен концерт

Подобни концерти се правят изключително рядко и само пред отбрана публика

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сикстинската капела във Ватикана се превърна в сцена на изключително рядък концерт в неделя вечерта, посветен на образа на ангелите в Библията, предаде Асошиейтед прес. Подобни събития се организират само по специални поводи, с ограничен достъп и малко налични покани, а присъствието на представители на медиите е почти невъзможно, пише БТА.

Преди началото кардинал Винсент Никълс, архиепископ на Уестминстър, направи необичайно предупреждение към около 200-те гости - предимно англоговорящи - че не се допуска използването на телефони за снимки или записи. Сред присъстващите видни гости на концерта бяха канадският премиер Марк Карни и бившият британски премиер Тереза Мей.

Централното събитие на вечерта беше 70-минутната оратория Angels Unawares, („Ангели, без да подозираме“), композирана от сър Джеймс Макмилан по текстове на Робърт Уилис, бивш декан на Кентърбъри, починал малко след завършването на произведението.

Творбата включва 12 части, всяка вдъхновена от различни библейски истории за срещи с ангели. Поръчката за композицията е направена от фондация „Генезис“, чийто представител Джон Студзински подчерта, че целта е била създаването на мащабно и емоционално музикално произведение, посветено на ангелите като пратеници, водачи и защитници.

Изпълнението беше поверено на британския хор The Sixteen и камерния оркестър Britten Sinfonia. Музиката прозвуча в уникалната атмосфера на капелата, където стенописите и фреските на Микеланджело допълваха темата - сцени с ангели присъстват както в изображенията от живота на Мойсей, така и в „Страшния съд“ и „Прогонването от Рая“. Именно изгнанието на Адам и Ева е вдъхновение за първата част на ораторията, уточнява Асошиейтед прес.

Публиката описа концерта като изключително въздействащо съчетание на музика и визуално изкуство. Заглавието на произведението е вдъхновено от библейски текст, който призовава към гостоприемство, напомняйки, че някои непознати може да са ангели. В една от частите - „Песента на Товия“, се разказва за герой, който не успява да разпознае архангел Рафаел, въпреки многобройните знаци.

Междувременно част от фреската „Страшния съд“ остава скрита зад защитна преграда, тъй като реставратори работят по премахването на натрупани соли, увредили повърхността през последните десетилетия.

Кардинал Никълс отбеляза, че темата за ангелите е разбираема и близка за хора от различни религии, което придава на произведението универсално значение. Концертът е записан и предстои да бъде излъчен по Би Би Си, като се очаква да достигне до широка международна аудитория.

Според изпълнителите изборът на английски език е ключов за въздействието на творбата. Те подчертават, че това им позволява по-добре да предадат смисъла, да оживят историите и да установят по-пряка връзка с публиката, пише още Асошиейтед прес.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ