Не е за вярване: Харизматичният фронтмен на Slade Ноди Холдър чукна 80!

Днес Ноди Холдър, легендарният вокалист на рок групата Slade, празнува своя 80-годишен юбилей!

Той е роден на 15 юни 1946 г. в Уолсол, графство Уест Мидландс.

Музикантът израства в района на Блек Кънтри в Англия. Баща му изкарва прехраната на семейството като чистач на прозорци, а младият Невил, както е истинското му име, започва да свири в местни групи още на 13-годишна възраст.

Известен с уникалния си, мощен и драскащ вокал, който дефинира глем рок ерата на 70-те години.

Автор на вечни рок класики като "Merry Xmas Everybody", "Cum On Feel the Noize" и "Mama Weer All Crazee Now".

Признат е в цял свят със своите емблематични карирани костюми и шапка с огледала.

Животът на Ноди Холдър е изпълнен с удивителни обрати – от върховете на глем рока до тежка здравословна битка, която той печели благодарение на експериментална медицина.

През 2018 г. на Ноди е поставена тежка диагноза – рак на хранопровода, като лекарите му дават едва шест месеца живот. Семейството му запазва това в тайна в продължение на пет години. Музикантът се подлага на пионерско, експериментално лечение с нов вид химиотерапия в болница в Манчестър. Лечението се оказва напълно успешно, спасява живота му и днес той продължава да бъде в ремисия и добро здраве.

Макар да се води „полупенсиониран“, Ноди се завърна към изпълненията на живо. Изнася двучасови спектакли, които съчетават разказване на забавни истории от миналото и акустични изпълнения. В началото на 2026 г. той си сътрудничи с младия музикант Том Сийлс, като двамата написаха съвместната песен „Heading for the Heartlands“ за новия албум на Том.

Истинското му име е Невил Джон Холдър. Прякорът му „Ноди“ му е даден още в училище и остава негова запазена марка за цял живот.

През 1992 г., след 26 години начело на групата, Ноди взема трудното решение да напусне Slade. Причината е умората от непрекъснатите турнета и вътрешните напрежения между членовете. Оттогава насам той категорично отказва всякакви предложения за пълноценно събиране на оригиналния състав на групата.

Неговата съпруга, телевизионната продуцентка Сюзан Прайс, споделя забавна подробност: всяка година на 25 декември Ноди служи за „жив будилник“ вкъщи. Той събужда цялото семейство, крещейки на живо емблематичната си фраза от коледния им хит: „It's Chriiiiiiiiiiiiiistmas!“.

След рока Ноди се пренасочва към радиото и телевизията. Известен е с ролята си на учителя музикант г-н Хордър в популярния британски сериал The Grimleys. За приноса си към музиката той е удостоен с престижния орден MBE (Член на Британската империя) от кралица Елизабет II през 2000 г.

От първия си брак Ноди има две дъщери - Джесика и Шарис, а от настоящия - син Джанго.