Не е за вярване: Харизматичният фронтмен на Slade Ноди Холдър чукна 80!

Днес Ноди Холдър, легендарният вокалист на рок групата Slade, празнува своя 80-годишен юбилей!
Той е роден на 15 юни 1946 г. в Уолсол, графство Уест Мидландс.
Музикантът израства в района на Блек Кънтри в Англия. Баща му изкарва прехраната на семейството като чистач на прозорци, а младият Невил, както е истинското му име, започва да свири в местни групи още на 13-годишна възраст.
Известен с уникалния си, мощен и драскащ вокал, който дефинира глем рок ерата на 70-те години.
Автор на вечни рок класики като "Merry Xmas Everybody", "Cum On Feel the Noize" и "Mama Weer All Crazee Now".
Признат е в цял свят със своите емблематични карирани костюми и шапка с огледала.
Животът на Ноди Холдър е изпълнен с удивителни обрати – от върховете на глем рока до тежка здравословна битка, която той печели благодарение на експериментална медицина.
През 2018 г. на Ноди е поставена тежка диагноза – рак на хранопровода, като лекарите му дават едва шест месеца живот. Семейството му запазва това в тайна в продължение на пет години. Музикантът се подлага на пионерско, експериментално лечение с нов вид химиотерапия в болница в Манчестър. Лечението се оказва напълно успешно, спасява живота му и днес той продължава да бъде в ремисия и добро здраве.
Макар да се води „полупенсиониран“, Ноди се завърна към изпълненията на живо. Изнася двучасови спектакли, които съчетават разказване на забавни истории от миналото и акустични изпълнения. В началото на 2026 г. той си сътрудничи с младия музикант Том Сийлс, като двамата написаха съвместната песен „Heading for the Heartlands“ за новия албум на Том.
Истинското му име е Невил Джон Холдър. Прякорът му „Ноди“ му е даден още в училище и остава негова запазена марка за цял живот.
През 1992 г., след 26 години начело на групата, Ноди взема трудното решение да напусне Slade. Причината е умората от непрекъснатите турнета и вътрешните напрежения между членовете. Оттогава насам той категорично отказва всякакви предложения за пълноценно събиране на оригиналния състав на групата.
Неговата съпруга, телевизионната продуцентка Сюзан Прайс, споделя забавна подробност: всяка година на 25 декември Ноди служи за „жив будилник“ вкъщи. Той събужда цялото семейство, крещейки на живо емблематичната си фраза от коледния им хит: „It's Chriiiiiiiiiiiiiistmas!“.
След рока Ноди се пренасочва към радиото и телевизията. Известен е с ролята си на учителя музикант г-н Хордър в популярния британски сериал The Grimleys. За приноса си към музиката той е удостоен с престижния орден MBE (Член на Британската империя) от кралица Елизабет II през 2000 г.
От първия си брак Ноди има две дъщери - Джесика и Шарис, а от настоящия - син Джанго.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идън
14:02 15.06.2026
2 Грую
от хората в България, нито знаят групата, нито знаят Ноди Холдър!
14:08 15.06.2026
3 Голям
14:13 15.06.2026
4 Не разбрах
14:22 15.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Дзак
Коментиран от #7
14:32 15.06.2026
7 Анонимен
До коментар #6 от "Дзак":Виолета!
14:33 15.06.2026
8 През 70 те години
Даже Щурците издават песен Виолета, 1973 .Coz i luv yu. на Slade.
15:12 15.06.2026
9 Миг Джагър
15:51 15.06.2026
10 Гошо
Не ти требва да четеш статиите, само заглавията
15:52 15.06.2026