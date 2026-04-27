Млади учени от УниБИТ с успешна работна визита в Канада

В периода 22 – 27 април 2026 г. делегация от млади учени от Университета по библиотекознание и информационни технологии осъществи значима работна визита в гр. Торонто и провинция Онтарио, Канада. Посещението бе част от активната международна политика на УниБИТ за разширяване на партньорствата в областта на образованието, науката и научните изследвания.

В рамките на визитата доц. д-р Ралица Йотова и доц. д-р Диана Стоянова осъществиха редица срещи с представители на водещи канадски университети и научни организации, сред които York University, Brock University, както и Niagara University. Особено ценни бяха разговорите за бъдещо партньорство с представители на академичната общност, включително възможности за съвместни научни инициативи, обмен на опит, образователни проекти и задълбочаване на връзките между УниБИТ и канадски университети.

В York University бе проведена среща с проф. Ирене Марков, представител на академичната общност и българската културна среда в Канада. Делегацията посети и Kaneff Tower – знаково място, свързано с името на големия български дарител Игнат Канев. В рамките на посещението на Brock University и Niagara University младите учени се срещнаха с представители на ръководството и академичния състав, с които бяха обсъдени перспективи за бъдещо академично сътрудничество, включително съвместни научни проекти, академичен обмен на преподаватели и студенти, както и разработване на интердисциплинарни програми. Срещите преминаха в дух на откритост и професионализъм и поставиха стабилна основа за бъдещи дългосрочни партньорства.

Изключително внимание и топло отношение делегацията получи по време на срещата с кмета на Niagara Falls – г-н Джим Диодати. Разговорът премина в дух на уважение, откритост и взаимна заинтересованост към развитието на образователните, културните и обществени връзки между България и Канада. Младите учени посетиха и мястото до общината, където е засадена българска роза – символичен знак за присъствието на България и българския дух в Ниагара.

Един от най-вълнуващите и емоционални моменти от визитата бе срещата с представители на българската общност в Niagara Falls, проведена в Българската църква „Св. Иван Рилски“. Срещата бе изключително ползотворна и премина в атмосфера на съпричастност, родолюбие и споделена отговорност към съхраняването на българската идентичност зад граница. Пред българската общност бяха представени мисията и дейността на Института за българската диаспора и културното наследство зад граница при УниБИТ. Акцент бе поставен върху необходимостта от устойчиви връзки между академичните институции в България и българските общности по света, както и върху ролята на културното наследство, езика, вярата и историческата памет за запазването на националната принадлежност.

В рамките на срещата бяха представени и част от значими инициативи и проекти на УниБИТ, сред които изложбата „155 години Българската екзархия“, посветена на учредяването на Българската екзархия и 80 години от обявяването на автокефалната Българска православна църква. Младите учени представиха и част от резултатите по проект на Фонд „Научни изследвания“ събрани в изложбата „Красотата на православния дух: ценни старопечатни книги и гравюри от Библиотеката на Рилския манастир (XVI–XIX век)“.

Програмата включи още посещение на Българската православна църква „Св. Димитър“ в Брамптън, където делегацията се поклони пред паметника на Васил Левски.

Съществена роля за успешната организация и реализиране на визитата имаше г-жа Велислава Панова – Генерален консул на Република България в Торонто. С нейното съдействие, ангажираност и последователна подкрепа бяха създадени отлични условия за осъществяване на програмата и за установяване на важни академични и институционални контакти. По време на престоя тя оказваше ценна помощ на младите учени от УниБИТ, като допринесе съществено за ползотворния характер на визитата и за утвърждаването на добрия имидж на българските академични среди в Канада.

Визитата на делегацията от УниБИТ в Канада потвърди значението на международното академично сътрудничество и на активната работа с българските общности зад граница. Проведените срещи създадоха реални предпоставки за бъдещи партньорства, съвместни научни и културни инициативи и по-широко присъствие на българската наука, образование и духовност в международен контекст.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университет по библиотекознание и информационни технологии - УниБИТ)