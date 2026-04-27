"Времеубежище" на Георги Господинов стигна и до Бразилия

27 Април, 2026 16:58 553 13

Романът вече е преведен и на бразилски португалски

Събина Андреева

Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов се сдоби и с превод на бразилски португалски и вече се предлага в бразилските книжарници и онлайн платформи, съобщи авторът в своята страница във Фейсбук.

„Времеубежище“ в Бразилия! Покрай нашите времеубежища последният месец отбелязвам едва сега и се радвам, че книгата вече е налична във всички бразилски книжарници и сайтове… Благодаря на Милена Минчева за превода на бразилски португалски, както и на издателя ми за изданието и корицата, макар тя да остава леко плашещо актуална. Както се казваше вътре: „Като се обърнаха назад, видяха бъдещето си“, написа Господинов, цитиран от БТА.

В коментар преводачката Милена Минчева също изрази удовлетворението си от работата по проекта: „Аз благодаря за гласуваното доверие! За мен е огромна чест и удоволствие да съм част от екипа ви в Бразилия. Всеки превод е уникален сам по себе си, но този беше специален. Пътувах, бродих и открих моето времеубежище.“

Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски и арабски.

През 2023 г. романът „Времеубежище“, в превод на Анджела Родел, спечели международната награда „Букър“. Това е първият български автор и книга, отличени с това престижно отличие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 А бе,

    12 0 Отговор
    "ВРЕМЕ УБЕЖИЩЕ" добре а "БОМБОУБЕЖИЩЕ" ?

    17:00 27.04.2026

  • 2 Пич

    22 1 Отговор
    Либерастката зараза пълзи по бързо от ковида...

    17:00 27.04.2026

  • 3 На Ма3ол Пийкоff pоd igоtо

    15 1 Отговор
    на шльокавица харчи ли се?

    17:01 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    20 0 Отговор
    Тази книга се търпи точно 10 минути и то при положение, че си песимист по природа. Развеселеният бразилски сигански народ няма да му отдели дори и толкова време на времеубежището.

    17:02 27.04.2026

  • 5 ФАКТИ

    12 0 Отговор
    ПОСРЕДСТВЕНОСТА, НАГЛОСТА И АГРЕСИВНОСТА ТРИУМФИРАТ.

    17:09 27.04.2026

  • 6 Стигна ама как?

    15 1 Отговор
    С държавни пари. Това що не го казват? Да не мислите, че някой в Бразилия е заревал за тая книга? Неее, тукашното министерство я превежда на португалски и се опитва да я пробута по тамошните библиотеки. Ето така става "пробива". А превода и разпространението е за сметка на държавата, "автора" не плаща и стотинка

    17:14 27.04.2026

  • 7 Важното Е !

    7 0 Отговор
    Че Ние !

    Си Оставаме !

    В Кенефа !

    17:15 27.04.2026

  • 8 Пълна глупост

    12 0 Отговор
    Само една от главите на книгата е интересна Всичко лстанало е за боклука. Ако шете и в Занзибар я пращайте. Само рекламата е силна, но не и съдържанието.

    17:16 27.04.2026

  • 9 Сатана Z

    10 0 Отговор
    В Рио де Жанейро се извиват опашки да си купят Господиновата халтура

    17:18 27.04.2026

  • 10 Алхимичката

    5 0 Отговор
    Едва ли им е интересно в южното полукълбо проблемите на соца😴😴

    17:24 27.04.2026

  • 11 Стефан

    4 0 Отговор
    Пробвах да я чета, защото ми я подариха.

    Опитах, но нещо не можа да ме зоитригува. Врътнах накрая да видя как свършва - връщали комунизма.

    После ме питаха хареса ли ти подаръка, дали съм я прочел. Казах “да”, от уважение към братовчедката. И тя остана доволна. Каза ми “Ти си първият който чувач да я хвали”

    Замълчах си.

    Коментиран от #12

    17:50 27.04.2026

  • 12 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Стефан":

    Не бе,😴 щото сега гледаме на живо Оруел 1984

    18:01 27.04.2026

  • 13 Време комунделско

    0 0 Отговор
    Как ще го обичат и уважават Георги Господинов нашите сърпичукчи ?! Ето как е изтипосал той тези пишман патриотари в романа си “Времеубежище”: “Те мразят турците със същата страст, с която обичат шкембе чорбасъ, имам байълдъ, сърми, долми, баклави и турско кафе. Пък и рашките са им изпили мозъка и са ги оставили с по една гънчица, която реагира само на “Митко Палаузов”.

    18:05 27.04.2026