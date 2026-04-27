"Времеубежище" на Георги Господинов стигна и до Бразилия

Романът „Времеубежище“ на Георги Господинов се сдоби и с превод на бразилски португалски и вече се предлага в бразилските книжарници и онлайн платформи, съобщи авторът в своята страница във Фейсбук.
„Времеубежище“ в Бразилия! Покрай нашите времеубежища последният месец отбелязвам едва сега и се радвам, че книгата вече е налична във всички бразилски книжарници и сайтове… Благодаря на Милена Минчева за превода на бразилски португалски, както и на издателя ми за изданието и корицата, макар тя да остава леко плашещо актуална. Както се казваше вътре: „Като се обърнаха назад, видяха бъдещето си“, написа Господинов, цитиран от БТА.
В коментар преводачката Милена Минчева също изрази удовлетворението си от работата по проекта: „Аз благодаря за гласуваното доверие! За мен е огромна чест и удоволствие да съм част от екипа ви в Бразилия. Всеки превод е уникален сам по себе си, но този беше специален. Пътувах, бродих и открих моето времеубежище.“
Книгите на Георги Господинов са преведени на множество езици, сред които английски, немски, полски, нидерландски, хърватски, испански, норвежки, шведски, китайски и арабски.
През 2023 г. романът „Времеубежище“, в превод на Анджела Родел, спечели международната награда „Букър“. Това е първият български автор и книга, отличени с това престижно отличие.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
11 Стефан
Опитах, но нещо не можа да ме зоитригува. Врътнах накрая да видя как свършва - връщали комунизма.
После ме питаха хареса ли ти подаръка, дали съм я прочел. Казах “да”, от уважение към братовчедката. И тя остана доволна. Каза ми “Ти си първият който чувач да я хвали”
Замълчах си.
17:50 27.04.2026
