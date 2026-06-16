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Отиде си Герел Хансер - легендарният "пети член" на ABBA

Отиде си Герел Хансер - легендарният "пети член" на ABBA

16 Юни, 2026 12:12 794 6

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Официалната причина за смъртта на 76-годишната Хансер не е разкрита

Отиде си Герел Хансер - легендарният "пети член" на ABBA - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Герел Хансер, легендарният „пети член“ и мениджър на шведската група ABBA, почина на 76-годишна възраст, съобщава Metro.

Официалната причина за смъртта на 76-годишната Хансер не е разкрита.

„Загубихме най-скъпия си приятел и най-близък колега. Тази загуба е неизмерима. Молим ви да уважавате поверителността ни през този тъжен момент“, написаха членовете на ABBA Агнета Фелтског, Бьорн Улвеус, Бени Андерсон и Фрида Люнгстад ​​в социалните мрежи.

По време на метеорния възход на ABBA, Хансер играе централна роля в историята на групата, управлявайки отношенията ѝ с няколко звукозаписни компании, които издават музиката ѝ по целия свят.

Хансер също така се занимава с пресата и придружава ABBA на турнета по целия свят. Тя се сближава толкова много с групата, че те записват поздравителна песен „Sång Till Görel“ за 30-годишнината ѝ през 1979 г. Издадени са само няколко винилови плочи от сингъла и той никога не е пуснат по радиото, но въпреки това плочата се превръща в една от най-търсените колекционерски вещи на ABBA.

След разпадането на групата, Хансер продължава да работи с лейбълите Sweden Music и Polar, а през 1987 г. основава собствена компания Music & Artist Service Görel Hanser. Тя ръководи мюзикълите на Андерсон и Улвеус, както и бизнеса им с наследството на ABBA.

През 2018 г. Гьорел Хансер е удостоена с шведска награда „Грами“ за приноса си към шведската музика.

Хансер оставя две деца и съпруга си, журналиста и фотограф Андерс Хансер, за когото се омъжва през 1980 г.


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  • 1 тиквен мирянин

    2 2 Отговор
    важното че тиквата ни е жив
    и добре угоен и си наглежда чекмеджето

    12:19 16.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 6 Мис Мери

    0 0 Отговор
    Ейй.., поживя си добре това поколение блазе на тях всичките.

    13:07 16.06.2026