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Билетите за мащабния спектакъл STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

Билетите за мащабния спектакъл STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба

14 Юли, 2026 10:32 568 7

  • билети-
  • спектакъл-
  • шоу-
  • христо стоичков-
  • футбол-
  • биография

Организаторите на иновативното шоу загатват за голяма изненада, която предстои да бъде обявена

Билетите за мащабния спектакъл STOITCHKOV THE SHOW вече са в продажба - 1
Снимка: Locals
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 8 октомври 2026 година "Арена 8888" ще стане свидетел на най-мащабната мултимедийна продукция, посветена на живота на единствения български носител на „Златната топка“.

Това не е футболен мач, концерт или биографичен филм. STOITCHKOV THE SHOW е авторски мултимедиен спектакъл, в който спомените оживяват. Историите не се разказват от водещ, а от хората, които са ги преживели. Технологиите превръщат емоциите в зрелище, а сцената в жива визуална среда, за да създадат преживяване, каквото българската публика не е виждала досега.

За първи път историята на Христо Стоичков ще бъде разказана като жив спектакъл, в който спорт, музика, пространствен мапинг, токшоу и сценично изкуство се сливат в едно запомнящо се преживяване, създадено специално за една единствена вечер. Това не е биографията на Христо Стоичков, а емоционално пътешествие през живота на човек, превърнал се в символ на цяло поколение.

Зрителите ще видят моменти, които никога не са попадали пред телевизионните камери, ще чуят истории, останали извън футболните хроники, и ще срещнат Христо Стоичков такъв, какъвто го познават само най-близките му приятели.

На сцената ще се появят едни от най-значимите имена в българския спорт, за да разкрият различен период от живота на Стоичков и да споделят истории, които никога не са разказвани пред публика.

Но най-голямата изненада тепърва предстои.

За спектакъла в София ще пристигне една от най-големите легенди на световния футбол. Именно той ще разкаже от първо лице какво свързва двамата повече от три десетилетия - от славните години на футбола през 90-те до днес, когато рамо до рамо коментират и гледат двубоите от Световното първенство в САЩ.

Голямата изненада се задава - името му ще бъде разкрито скоро.

„Футболът ми даде всичко. Заведе ме на най-големите стадиони в света, срещна ме с невероятни хора и ми подари моменти, които никога няма да забравя. От първото докосване на топката до всичко, което животът ми подари след това. Но най-ценните спомени не са тези, които всички помнят.

На 8 октомври за първи път искам да разкажа историята такава, каквато я помня аз - истинска, лична и без сценарий, заедно с моето семейство, съотборници и съперници, които с времето се превърнаха в приятели. Каня ви не просто да гледате един спектакъл, а да бъдете част от моята история.“, казва самата легенда Христо Стоичков.

Билетите могат да бъдат закупени единствено чрез официалния сайт на спектакъла с начална цена 40,60 евро. През следващите седмици организаторите ще започнат поетапно да разкриват специалните гост-участници и отделните елементи на спектакъла.


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  • 1 Питам

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  • 3 ?????

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    Няма лошо.

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  • 4 КюрдУ

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    При тунюю кю рдддд

    10:51 14.07.2026

  • 5 Перо

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  • 6 Къв чичков

    6 1 Отговор
    Кой беше па тоа

    10:54 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.