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КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club

КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club

17 Август, 2026 17:08 1 216 20

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  • forest club

Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая

КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Относно актуалния правен статут на Forest Club. Във връзка с публичното обсъждане на ситуацията около комплекс Forest Club считаме за важно да уточним актуалния му правен статут. Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая". Това се посочва в позиция на "КУБ Корпорация".

"Считаме за особено важно да призовем представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни.

България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относнозаконосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните.

От своя страна ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.

Тази работа вече има конкретни резултати: Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енерго Про и ВИК - Варна.

Продължаваме да си сътрудничим с държавните и общинските институции, като предоставяме цялата необходима информация и последователно защитаваме своите права и правата на собствениците по законов ред.

Нашата позиция остава непроменена: всички въпроси следва да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред, въз основа на документи и доказателства и следобективното им разглеждане от компетентните органи и съда", се посочва още в съобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    Общината не си свърши работата.

    Коментиран от #12

    17:11 17.08.2026

  • 2 Феникс

    20 1 Отговор
    Няма ли кой да му драсне клечката на това "законно" селище! Когато няма законни важи законна на джунглата!

    Коментиран от #19

    17:15 17.08.2026

  • 3 Анализ

    24 0 Отговор
    Досега всичко трябваше да е съборено!

    17:22 17.08.2026

  • 4 Как

    21 1 Отговор
    Няма да го спрат колко ли административни и конституционни съдии имат подарени жилища само коцев и портника знаят

    17:23 17.08.2026

  • 5 Анонимен

    9 1 Отговор
    Ситуацията е ясна, има издадени документи, които по никакъв начин не би трябвало да могат да бъдат издадени по законовия ред. Съдът реално е само формалност, която обаче трябва да се спази.

    17:24 17.08.2026

  • 6 кметски финт

    9 0 Отговор
    Понеже заповедите за събаряне на благия кмет, не били мотивирани с посочване на конкретни законо нарушения, след обжалване за недостатъците им, съдът спира предварителното им изпълнение, т.е. незаконните сгради няма да се разрушшават от общината, с което кмета вече има алиби и вълка сит и агнето цяло.

    17:27 17.08.2026

  • 7 Винету от Банкя

    17 0 Отговор
    Затова съдиите си декларират милиони доходи за година и имоти в Гърция. Демократичният капитализъм ги направи недосегаеми. Никой не е над тях, нито Господ нито Ту Туууууу.

    17:27 17.08.2026

  • 8 Тиквата

    5 1 Отговор
    Парите взех, но ситуацията се промени....

    17:33 17.08.2026

  • 9 Тесаракт

    8 0 Отговор
    След края на войната няма да ги пуснат обратно в Украйна, така че ще продължат да си развиват мизерните бизнеси тук.

    17:33 17.08.2026

  • 10 Да се чете

    5 1 Отговор
    Съдът узакони първите 12 сгради.

    Коментиран от #15

    17:34 17.08.2026

  • 11 Трол

    6 0 Отговор
    Корумпирана държава сме с корумпирани институции,всичко трябваше до сега да е изравнено

    Коментиран от #16

    17:37 17.08.2026

  • 12 Напротив

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    много добре си свърши работата. По този начин, предполагам, че до 1-на година всичките сгради ще бъдат съвсем законни. Общината жали, съда отхвърля, какво не е ясно? Такава е мръсната схема.

    17:39 17.08.2026

  • 13 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор
    съдът на пеевски не пее ! ще падат керемиди и глави !

    17:48 17.08.2026

  • 14 мдааа

    2 0 Отговор
    Много нагли yкpи, но ще видим колко зле, ще свърши за тях тая работа?

    17:56 17.08.2026

  • 15 След съответния

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Да се чете":

    рушвет

    18:00 17.08.2026

  • 16 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    и куб корпорация не трябваше да има вече и питеците у тях да си бяха също

    18:05 17.08.2026

  • 17 ГАРАНТИРАНО ОТ РУМЕН

    2 0 Отговор
    Който си е крал, пак ще краде, даже и повече. Няма страшно. Борбата с мафията е ала бала за народа.

    18:06 17.08.2026

  • 18 Цвете

    1 0 Отговор
    КОИ СТЕ " ВИЕ " ,АНОНИМНИЦИ "? КОЙ РАЗРЕШИ И ПОЛОЖИ ПОДПИС ЗА СТРОЕЖА ? КАКЪВ Е ТОЗИ БАНДИТ ОЛИГАРХ ,КОЙТО СЕ Е " РАЗПОРЕДИЛ " НА ЧУЖД ТЕРЕН ДА СТРОИ ? ИМА ЛИ ВРЪЗКА С УКРАИНКАТА ИЛАСЧУК ? ДАЙТЕ ОТГОВОРИ ? МНОГО СТЕ СЕ РАЗПИЛЯЛИ ИЗ БЪЛГАРИЯ И НАЙ ВЕЧЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ. ИМАТЕ СИ ОДЕСА, ВЪРВЕТЕ ТАМ И СИ СТРОЙТЕ НА ВОЛЯ НА ВАШ ТЕРЕН.ОКУПИРАЛИ СТЕ МНОГО НАГЛО ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ. БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНЕ ЗАВИНАГИ, А ВИЕ, КОИ СТЕ?

    18:20 17.08.2026

  • 19 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    И АЗ ТОВА СИ ПОМИСЛИХ!

    КОГАТО В ДЪРЖАВАТА ЦАРИ БЕЗЗАКОНИЕ, РЕДНО Е НАРОДА НИ ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА ПОКАЖЕ НА ПРОДАЖНАТА, ПРЕСТЪПНА И ЧУЖДОПОКЛОННА БИО МАСА, ЧЕ БУКВАЛНО ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ МОЖЕ ДА СРИНЕ ВСЯКО ЕДНО НЕЗАКОННО СЕЛИЩЕ!!!

    НО СЪС СРИВАНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ БАНДЕРОВСКИ ПОСТРОЙКИ В БЪЛГАРИЯ, НЕ ЗАВЪРШВА ЗАКОНЪТ, КОЙТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СПАЗВА ИЗЦЯЛО!!!
    ВСИЧКИ ВИНОВНИ ПО ВЕРИГАТА МОМЕНТАЛНО В ПАНДИЗА!!!

    18:22 17.08.2026

  • 20 Георги

    0 0 Отговор
    трябва да си много масивен за да повярваш, че ще ги съборят. Те копторите на тъмно сините не могат с години да бутмат, а този комплекс. Колкото спряха и събориха златен век или комплекса на божков, толкова и тук ще пипнат. Накрая и обещетение ще плащаме.

    18:22 17.08.2026

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