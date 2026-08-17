КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club

"Относно актуалния правен статут на Forest Club. Във връзка с публичното обсъждане на ситуацията около комплекс Forest Club считаме за важно да уточним актуалния му правен статут. Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая". Това се посочва в позиция на "КУБ Корпорация".

"Считаме за особено важно да призовем представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни.

България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относнозаконосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните.

От своя страна ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.

Тази работа вече има конкретни резултати: Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енерго Про и ВИК - Варна.

Продължаваме да си сътрудничим с държавните и общинските институции, като предоставяме цялата необходима информация и последователно защитаваме своите права и правата на собствениците по законов ред.

Нашата позиция остава непроменена: всички въпроси следва да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред, въз основа на документи и доказателства и следобективното им разглеждане от компетентните органи и съда", се посочва още в съобщението.