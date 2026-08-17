КУБ: Административният съд спря предварителното изпълнение на 12 заповеди, отнасящи се до Forest Club

"Относно актуалния правен статут на Forest Club. Във връзка с публичното обсъждане на ситуацията около комплекс Forest Club считаме за важно да уточним актуалния му правен статут. Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая". Това се посочва в позиция на "КУБ Корпорация".
"Считаме за особено важно да призовем представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни.
България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относнозаконосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предметна съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните.
От своя страна ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.
Тази работа вече има конкретни резултати: Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енерго Про и ВИК - Варна.
Продължаваме да си сътрудничим с държавните и общинските институции, като предоставяме цялата необходима информация и последователно защитаваме своите права и правата на собствениците по законов ред.
Нашата позиция остава непроменена: всички въпроси следва да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред, въз основа на документи и доказателства и следобективното им разглеждане от компетентните органи и съда", се посочва още в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
17:11 17.08.2026
2 Феникс
Коментиран от #19
17:15 17.08.2026
3 Анализ
17:22 17.08.2026
4 Как
17:23 17.08.2026
5 Анонимен
17:24 17.08.2026
6 кметски финт
17:27 17.08.2026
7 Винету от Банкя
17:27 17.08.2026
8 Тиквата
17:33 17.08.2026
9 Тесаракт
17:33 17.08.2026
10 Да се чете
Коментиран от #15
17:34 17.08.2026
11 Трол
Коментиран от #16
17:37 17.08.2026
12 Напротив
До коментар #1 от "Последния Софиянец":много добре си свърши работата. По този начин, предполагам, че до 1-на година всичките сгради ще бъдат съвсем законни. Общината жали, съда отхвърля, какво не е ясно? Такава е мръсната схема.
17:39 17.08.2026
13 пенсионер от Варна
17:48 17.08.2026
14 мдааа
17:56 17.08.2026
15 След съответния
До коментар #10 от "Да се чете":рушвет
18:00 17.08.2026
16 факуса
До коментар #11 от "Трол":и куб корпорация не трябваше да има вече и питеците у тях да си бяха също
18:05 17.08.2026
17 ГАРАНТИРАНО ОТ РУМЕН
18:06 17.08.2026
18 Цвете
18:20 17.08.2026
19 Мнение
До коментар #2 от "Феникс":И АЗ ТОВА СИ ПОМИСЛИХ!
КОГАТО В ДЪРЖАВАТА ЦАРИ БЕЗЗАКОНИЕ, РЕДНО Е НАРОДА НИ ДА СЕ ОБЕДИНИ И ДА ПОКАЖЕ НА ПРОДАЖНАТА, ПРЕСТЪПНА И ЧУЖДОПОКЛОННА БИО МАСА, ЧЕ БУКВАЛНО ОТ ДНЕС ЗА УТРЕ МОЖЕ ДА СРИНЕ ВСЯКО ЕДНО НЕЗАКОННО СЕЛИЩЕ!!!
НО СЪС СРИВАНЕТО НА НЕЗАКОННИТЕ БАНДЕРОВСКИ ПОСТРОЙКИ В БЪЛГАРИЯ, НЕ ЗАВЪРШВА ЗАКОНЪТ, КОЙТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СПАЗВА ИЗЦЯЛО!!!
ВСИЧКИ ВИНОВНИ ПО ВЕРИГАТА МОМЕНТАЛНО В ПАНДИЗА!!!
18:22 17.08.2026
20 Георги
18:22 17.08.2026