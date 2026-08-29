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Започва новият театрален сезон

Започва новият театрален сезон

29 Август, 2026 12:47 289 2

  • народен театър-
  • нов сезон-
  • театър

Откриването е на 1 септември

Започва новият театрален сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Новият театрален сезон в Народния театър „Иван Вазов“ ще започне на 9 септември, но още този вторник – 1 септември, в репетиционните зали ще се завърнат Йерней Лоренци с „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов и Надя Панчева със „Свръхпредел“. Моноспектакълът на Мартина Пенева по пиесата на Били Колинс ще се играе за първи път пред публика на 4 октомври, а два дни по-късно ще е първата премиерна дата на „Физика на тъгата“ по преведения на повече от 20 езика текст на Георги Господинов. Това ще е на голямата сцена на Народния театър, пише БНР. Режисьор е Йерней Лоренци, а билети почти няма, останали са единични бройки за втори балкон. Късометражният анимационен филм със същото име по едноименния роман, режисирано от Теодор Ушев спечели множество международни отличия и беше сред заглавията в краткия списък за наградите „Оскар“ преди 6 години. Сега е любопитно да видим този текст на театрална сцена. Лоренци, за който това ще е втора постановка в Народния театър след „Орфей“, ще разчита на актьори като Албена Ставрева, Валентин Ганев, Вacилена Bинченцо, Даpина Paдeвa, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Теодора Духовникова и Христо Петков за ролите в спектакъла.

Сред най-чаканите нови постановки е българската премиера на „Вакханки“, режисирана от Явор Гърдев, която имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Двучасовата трагедия на Еврипид „Вакханки“ ще има две премиерни дати у нас – на 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в зала 1 на НДК. Спектакълът е копродукция между Народния театър „Иван Вазов“, фестивала „Атина – Епидавър” и Националния театър на Северна Гърция – Солун. Ролята на Дионис във „Вакханки“ Явор Гърдев поверява на Леонид Йовчев. На сцената ще видим още Самуел Финци, Лукия Михалопулу, Михаил Табакакис, Иван Юруков.

Във Варненския драматичен театър започнаха репетициите на „Свидетел на обвинението“ по Агата Кристи род режисурата на Стоян Радев, а премиерата ще е на 23 септември.

Една от най-чаканите постановки на пазарджишкия театър е най-новия проект на Деян Донков като режисьор и актьор в тандем с Анна Кошко и спектакъла им „Любовъртеж“. В него е използван изкуствен интелект, който представя фалшиви образи, а героите трябва да видят какво има под тяхната опаковка, каза пред журналисти Деян Донков. На сцената той и Анна Кошко влизат в образите на различни персонажи, а спектакълът поставя акцент върху трудността човек да приеме любовта и себе си отвъд външните маски.

И още една чакана премиера. Става дума за новия спектакъл Inter Alia ще се събере на сцената на театър Артвент Радина Кърджилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на „Бродуей“ в края на тази година. Премиерата е на 28 септември, а билетите са почти изчерпани. Режисьор е Крис Шарков, а след София, представлението ще гостува във Варна, Русе, Пловдив и Бургас.


България
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  • 1 Не започна

    0 0 Отговор
    ли преди повече от сто дни ?

    12:48 29.08.2026

  • 2 аз лично бойкотирам

    1 0 Отговор
    Народния театър заради злостния и некадърен директор ВВ. Такъв се показа и при поведението си към първия в страната режисьор Александър Молфов и по отношение на скандалната постановка срещу България и българите, и като цяло - толерира толерираните от досегашните власти писатели и артисти. Е, разб5ира се, пуска и добри постановки, та незапознатите с тези неща хора да не го отчитат. НЕ ТРЯБВА ТАКА! Там където е бил Иван Вазов и други по рант близо до него, не трябва да има политиканстване и бездарие.

    13:10 29.08.2026