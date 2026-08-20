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Личен печат на византийската императрица Ирина Комнина бе открит на Перперикон

Личен печат на византийската императрица Ирина Комнина бе открит на Перперикон

20 Август, 2026 13:31 822 10

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  • проф. николай овчаров-
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  • империя-
  • императрица-
  • ирина комнина

Проф. Николай Овчаров посочи, че печатът е доказателство за кореспонденция между България и Византия

Личен печат на византийската императрица Ирина Комнина бе открит на Перперикон - 1
Снимка: Радио Кърджали
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Личен печат на императрица Ирина Дукина Комнина Ласкарина, свидетелстващ за кореспонденция между България и Византия е последното откритие на Перперикон, което бе представено пред журналисти от ръководителя на разкопките проф. Николай Овчаров.

По думите му това е едва петият в световен мащаб печат на може би най-влиятелната жена във византийската история, която е била и сватя на цар Иван Асен II. Другите такива са в световни колекции като тази в музея „Дъмбъртън Оукс” във Вашингтон, в Ермитажа във Санкт Петербург и в частни колекции, пише БТА.

„Тя е съпруга на Йоан III Дука Ватаци, голям византийски император. Тази дама е дъщеря на император, внучка на император, съпруга на император и майка на император. Тоест, от всички страни едва ли има някоя по-голяма във византийската история. Поне аз не се досещам така на първо четене", коментира проф. Овчаров.

Той припомни, че датировката на печата е от 13-и век. Тогава Иван Асен II току-що е победител при Клокотница, която се намира само на 29 км от Перперикон, а във Византия управлява именно Йоан III Дука Ватаци и неговата съпруга Ирина.

„Явно, че е имало някаква много сериозна кореспонденция, защото тези печати, всъщност скрепват писмата", коментира археологът. И допълни, че през тези години между България и Византия се случват много интересни и важни неща. Това е времето, когато Константинопол е завладян от латинците. Но именно тогава, използвайки победата си при Клокотница, от една страна, и от друга страна огромната империя, която е създал, Иван Асен II решава да възстанови Българската патриаршия от времето на цар Симеон, припомни проф. Николай Овчаров.

Той уточни, че много интензивната кореспонденция се случва в периода 1233-1235 г., като 1235 г. завършва с признаването на Българската патриаршия в Лампсак на малоазийското крайбрежие за една от православните патриаршии.

​„Заедно с това обаче в договора върви и една друга клауза, а именно сватбата на дъщерята на Иван Асен II - Елена, с престолонаследника на Никейската, на Византийската империя Теодор Ласкарис – син на Ирина, чийто печат показвам. Това са двете събития, заради които тук може да се е появило писмо и печатът на тази високопоставена византийска дама", обясни проф. Николай Овчаров.

Печатът на императрица Ирина Комнина е с нейния лик с корона и императорски одежди от едната страна, а от другата - Христос, изкупител на човешките грехове, "изключителни рядка иконография", подчерта археологът.

Той допълни, че това е четвъртият печат на голям владетел, открит на Перперикон. Единият е на император Анастасий от V век, печат на Константин IX Мономах от XI век, печат на Андроник II Палеолог от XIII век – пак византийски император, както и на самия цар Иван Александър - златен печат.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сабале

    5 2 Отговор
    Нали откриха вече един. В редакцията на сайта , нещо координация има ли ? Или чукча писател, не читател.

    13:33 20.08.2026

  • 2 🦦⛱️🌞

    5 9 Отговор
    Аман с тоя Перперикон за римските хазни и нишаните на Вълчан Войвода никой не изследва от тия историци комунисти.

    Коментиран от #4

    13:37 20.08.2026

  • 3 Дзак

    8 0 Отговор
    Има ли обяснение наличието на толкова печати наедно място?

    Коментиран от #6, #8

    13:42 20.08.2026

  • 4 Видьо Видев

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "🦦⛱️🌞":

    Моят спомен за ликвидирането на Пражката пролет

    На 21-ви август, 1968-ма година, рано сутринта,
    група ученици от ТЕТ Мария Кюри в Сливен
    се събрахме прад паметника на Хаджи Димитър.
    Да изразим протеста си срещу уволнението на любимият ни учител по математика Сава Ковачев.
    Прегрешението му беше, че свободно говореше
    срещу безобразията на управляващите комунисти.
    Особено срещу директора Чекракчиев ли беше, черакчиев ли,
    бивш военен, който като се ядосаше, ни крещеше:
    "Ако имах сега една къртечница, щях да ви разстрелям всичките"
    Ранобудните сливенци, които отиваха на работа по предприятия и учреждения,
    ни заглеждаха особено.
    Някои даже се приближаваха и тихичко ни укоражаваха:
    "Само така!"

    Окръжният комитет на БКП, тогава се намираше на другият край на площада.
    Трима от нас ни прие секретарят по учебната част.
    Да калкото си спомням, казваше се другарят Баев.
    Без да ни се кара, изслуша ни много внимателно
    и обеща да не уволняват Сава Ковачев.
    Повярвахме му, защото тогава всичко зависеше от Партията,
    и се разотидохме.
    Разбира се, че ни излъгаха-Сава Ковачев пак бе уволнен.

    А ние дори не бяхме чували
    и си нямахме никаква представа
    за някаква си Пражката пролет.

    И тогава, и сега, комунистите винаги лъжат.
    Тогава лъжеше комунистът Тодор Живков,
    сега лъжат комунистите Борисов и Радев!

    Видьо Видев и приятели

    Коментиран от #7

    13:49 20.08.2026

  • 5 Анриквар

    4 2 Отговор
    Овчаров пак е ходил на покупки...

    14:01 20.08.2026

  • 6 Има

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Овчаров ги закопава, и после ги разкопава!

    14:01 20.08.2026

  • 7 Без майтап

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Видьо Видев":

    Те не чуват ти искаш да видАт. Малцина са които чуват, виждат, знаят, мислят.

    14:02 20.08.2026

  • 8 Република България

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Има ли обяснение толкова нагли политици на едно място? Има ли обяснение толкова заблуден, доверчив народ на едно място?

    14:07 20.08.2026

  • 9 Исторически факти

    0 1 Отговор
    Лелеее, каква огромна космата лъжа... Овчаров лъже! Аз вярвам само на Слави Трифонов и „Файненшъл таймс“. Без майтап ... Вече съм с памперс и в бомбоубежището. "След като „Файненшъл таймс“ публикува подобна информация, значи заплахата е сериозна и не е някакъв майтап". Слави Трифонов

    14:18 20.08.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Императрицата има няколко печата, които се предоставят на доверени лица в определени центрове. Перперикон може да е бил някаква административна резиденция няколко века.

    14:27 20.08.2026