Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 21 ноември 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция „Оряхово“ 110/20 кV.

Поради ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО, за периода от 08:00 ч. до 14:00 ч. на 21 ноември 2026 г. /събота/, без електрозахранване ще бъдат потребителите на електроенергия в гр. Оряхово и селата Селановци, Лесковец, Остров, Галово, Горни Вадин и Долни Вадин в община Оряхово, както и част от гр. Мизия, община Мизия, област Враца.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.