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Какво учат турските деца за Санстефанския договор, Берлинския конгрес и България?

Какво учат турските деца за Санстефанския договор, Берлинския конгрес и България?

8 Октомври, 2026 11:39, обновена 8 Октомври, 2026 11:52 1 131 15

  • санстефански договор-
  • берлински конгрес-
  • турски учебници-
  • 93-та война-
  • българия

Как изглеждат Руско-турската война от 1877–1878 г., Санстефанският договор и Берлинският конгрес през учебниците в Турция?

Какво учат турските деца за Санстефанския договор, Берлинския конгрес и България? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За българската история 1877–1878 г. е един от ключовите периоди – Руско-турската война, Освобождението, Санстефанският мирен договор и Берлинският конгрес променят политическата карта на Балканите.

Но как се изучават тези събития от децата в Турция?

Отговорът е интересен, защото в турската образователна система те са поставени преди всичко в историята на Османската империя, а не като отделна история на България.

В актуалната програма по история за 11. клас периодът 1789–1908 г. е включен в темата за Османската империя в процес на трансформация. Сред изучаваните политически и военни събития изрично е посочена Руско-турската война от 1877–1878 г., известна в Турция като „93 Харби“ – „93-та война“.

Учениците изучават и последиците от войната, включително миграциите от Балканите и Кавказ към Анадола.

93-та война – преди всичко османска трагедия

В турския учебен разказ войната от 1877–1878 г. е представена като тежък военен конфликт за Османската империя.

Акцентът е върху военните събития, териториалните загуби, руското настъпление и последствията за османската държава и население.

Това е важна разлика в перспективата.

В българската национална историческа памет войната е свързана преди всичко с Освобождението от османската власт.

В турския исторически разказ същият конфликт е част от продължителния процес на отстъпление на Османската империя и загуба на територии на Балканите.

В актуалната турска програма учениците трябва да разглеждат именно последствията от тези събития върху османската държава и общество. Сред тях са посочени и миграциите към Анадола след войната.

Санстефанският договор – огромна България

Тук вече България присъства съвсем ясно.

В турските учебни материали Санстефанският договор от 3 март 1878 г. е представен като резултат от поражението на Османската империя във войната с Русия.

Една от централните точки е създаването на голямо българско княжество.

Учениците се запознават с факта, че според Санстефанския договор се създава голяма България, докато Сърбия, Черна гора и Румъния получават независимост. Разглеждат се и териториалните отстъпки на Османската империя към Русия.

Тук е важно да се разбере не само какво се преподава, а и от чия гледна точка.

За българското национално образование Сан Стефано е символ на възстановяването на българската държавност.

За турския учебен разказ Санстефанският договор е преди всичко документ, който показва мащаба на османското военно поражение и огромните териториални загуби.

Защо Сан Стефано не остава в сила?

Следващият ключов момент е Берлинският конгрес.

Турските учебни материали обясняват, че европейските велики сили не приемат Санстефанския договор в този му вид и се стига до ново уреждане на въпроса в Берлин.

В учебника по история за 11. клас се посочва, че под натиска на европейските сили е свикана конференция в Берлин за преразглеждане на Санстефанския договор.

В нея участват Османската империя, Русия, Великобритания, Германия, Франция, Австро-Унгария и Италия.

И тук за турските ученици основният въпрос отново е съдбата на Османската империя.

България е разделена на три части

Това е един от най-съществените моменти в турския учебен разказ.

Берлинският договор от 13 юли 1878 г. променя териториалните решения от Сан Стефано.

Според турските учебни материали България, определена в Санстефанския договор, е разделена на три основни части:

  • Българско княжество, пряко зависимо от Османската империя;

  • автономна област на юг от Стара планина, политически и военно свързана с Османската империя;

  • Македония – върната под османска власт при условие за извършване на реформи.

Това разделение е представено като една от ключовите промени, направени от Берлинския договор спрямо Санстефанския.

За българския ученик това обикновено се запомня като разпокъсването на Санстефанска България.

За турския учебник акцентът е различен: европейските сили ограничават руските придобивки и променят условията, наложени на Османската империя.

Русия – основният противник в разказа

Това е още една съществена особеност.

В турската версия на събитията Русия е основният военен противник на Османската империя.

Това не означава, че българите не присъстват в разказа. Напротив – българският въпрос е част от кризата на Османската империя на Балканите.

Но събитията се разглеждат през по-широката рамка на руско-османското съперничество, европейската политика и разпадането на османското влияние на Балканите.

В актуалната учебна програма учениците трябва да анализират политическите, военните и административните събития от периода и тяхното въздействие върху османската държава и общество.

А какво учат за българите?

Тук трябва да се направи важно уточнение.

Не е коректно да се твърди, че турските деца просто учат „антибългарска версия“ на историята.

Съвременната турска програма поставя много по-широк акцент върху историята на Османската империя, национализма, балканските движения, войните и миграциите.

В нея 93-та война е свързана и с масовото преселване на население към Анадола.

Това е особено важно за турската историческа памет.

Докато за българите 1878 г. е годината на Освобождението, за огромен брой мюсюлмански семейства от Балканите периодът е свързан с война, загуба на домове и преселване.

Именно този човешки аспект присъства силно в турския разказ.

България като част от „загубените османски земи“

Това е може би най-съществената разлика в гледната точка.

Българският учебник започва разказа от въпроса:

Как България възстановява държавността си?

Турският учебник по-често поставя въпроса:

Как Османската империя губи територии и как това променя държавата и обществото?

И двата въпроса описват реални части от един и същ исторически процес.

Но водят до различна историческа памет.

Берлинският конгрес – не само „разпокъсване на България“

От българска гледна точка Берлинският договор е свързан с ревизията на Санстефанския договор и разделянето на българските земи.

В турските учебници обаче се обръща внимание и на друга страна – Берлинският конгрес ограничава руското влияние и променя част от тежките условия, наложени на Османската империя.

Сред резултатите се посочват независимостта на Сърбия, Черна гора и Румъния, съдбата на Босна и Херцеговина, териториалните отстъпки към Русия и новите задължения на Османската империя.

Следователно за турския ученик Берлин не е само „конгресът, който разделя България“.

Той е част от голямото дипломатическо преразпределение на Балканите след поражението на Османската империя.

Има ли „Санстефанска България“ в турското образование?

Да.

Понятието и териториалният проект присъстват в учебните материали, но контекстът е различен.

Турските ученици се запознават с факта, че Санстефанският договор създава голямо българско княжество, което впоследствие е преразгледано от Великите сили в Берлин.

Те изучават последователността:

Руско-турска война → Санстефански договор → реакция на Великите сили → Берлински конгрес → ново териториално устройство на Балканите.

Една особено важна разлика

В българската историческа памет датата 3 март има символично значение, защото Санстефанският договор се свързва с Освобождението.

В турския исторически разказ датата не носи същия смисъл.

Тя е свързана с договор, сключен след военно поражение на Османската империя.

Това е естествен резултат от различните исторически позиции на двете общества.

Една и съща дата може да бъде празник за едната страна и белег за тежка загуба за друга.

Какво всъщност трябва да разберем от двата разказа?

Историята на Балканите от 1877–1878 г. трудно може да бъде разбрана само от една национална перспектива.

За българите това е историята на Освобождението.

За руснаците – част от руско-османското съперничество и руската политика на Балканите.

За османците – война, поражение, огромни териториални загуби и последвала миграционна криза.

За Великите сили – поредният етап от борбата за влияние върху Балканите и Османската империя.

А за днешните историци – сложен процес, в който националните движения, великите сили, империите и местните общества действат едновременно.

И точно затова е интересно да се прочете какво учат децата от другата страна на границата.

Защото понякога най-добрият начин да разберем собствената си история е да видим как същите събития изглеждат през очите на другия.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    автономна област на юг от Стара планина, политически и военно свързана с Османската империя

    същата автономна област позната в БГ под името източна Румелия в последствие е анексирана от Княжество България

    11:55 08.10.2026

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Интерпретация на Санстефанския договор (Ayastefanos Antlaşması): Докато в България договорът се разглежда като акт на възкресяване на българската държавност, в турската историография той се оценява като „изключително тежък, съкрушителен и несправедлив“ договор, наложен принудително от Руската империя, след като руските войски достигат почти до Истанбул (до селцето Сан Стефано, днешно Йешилкьой)

    11:58 08.10.2026

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Берлинският конгрес като спасение: В турското образование се акцентира върху последвалия Берлински договор (Berlin Antlaşması). Той се представя като дипломатически успех за Османската империя и балансиращ ход на европейските Велики сили (най-вече Великобритания и Австро-Унгария), които разделят „Велика България“ на три части и връщат Македония и Източна Румелия под османска власт, предотвратявайки пълното руско доминиране на Балканите

    11:59 08.10.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ролята на „Велика България“: Създаването на голяма автономна българска държава, чиито граници се простират от Дунав до Егейско море и от Черно море до Албания, се преподава като директен триумф на руската политика на панславизъм. В турските учебници се изтъква, че целта на Русия е била да създаде своя зависима държава-сателит, чрез която да си осигури пряк излаз на „топлите морета“ (Средиземно и Егейско море), с което да застраши окончателно съществуването на Османската империя.

    12:01 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Значение на Берлинския конгрес за Турция:
    За Турция (тогавашната Османска империя) Берлинският конгрес от 1878 г. има фундаментално значение — той е разглеждан едновременно като временно дипломатическо спасение от пълно унищожение и като официално начало на необратимия разпад на империята на Балканите.
    В турската историография и образование конгресът се оценява чрез три основни аспекта:
    • Глътка въздух и оцеляване на Истанбул: Санстефанският договор буквално унищожава Османската империя в Европа, като руските войски са пред портите на столицата. Берлинският конгрес пренаписва тези условия. Благодарение на намесата на Англия и Австро-Унгария, Империята си връща стратегически територии — Македония и Източна Румелия (макар последната да остава с автономия), с което се прекъсва директният руски излаз на Егейско море чрез „Велика България“.
    Берлинският договор е наложен от европейските Велики сили, които се събират на конгрес, за да спрат засилването на Русия след победата ѝ над Османската империя.
    Основните двигатели, които диктуват условията и принуждават Русия и Турция да подпишат, са:
    • Великобритания (начело с премиера Бенджамин Дизраели): Основният инициатор за промяна на Санстефанския договор. Лондон не може да допусне Русия да контролира Балканите и да получи излаз на Егейско море чрез България.
    • Австро-Унгария: Има лични амбиции за експанзия на Балканите. Тя иска да спре руското влияние и в замяна на подкрепата си получава правото да окупира Б

    Коментиран от #7

    12:07 08.10.2026

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    • Австро-Унгария: Има лични амбиции за експанзия на Балканите. Тя иска да спре руското влияние и в замяна на подкрепата си получава правото да окупира Босна и Херцеговина.
    • Германия (начело с канцлера Ото фон Бисмарк): Бисмарк е домакин на конгреса и влиза в ролята на „честен посредник“. Неговата цел е да предотврати голяма война в Европа между Англия, Австрия и Русия, като балансира техните интереси за сметка на българските и турските територии.
    В крайна сметка: Договорът е наложен на Руската империя, която е изтощена от войната и няма ресурс да воюва срещу коалиция от европейски държави, и на Османската империя, която е победена и няма думата при вземането на решенията.

    12:08 08.10.2026

  • 8 койдазнай

    2 5 Отговор
    Княжество България се създава на Берлинският конгрес. Преди него не е имало никаква българска държава! Именно датата на Берлинския конгрес трябва да ни е национален празник, тъй като с него е основана третата българска държава. Хубав или лош, това са фактите!

    12:10 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Хасан

    2 0 Отговор
    То и сега България не е на българите пак сме роби на запада тогава е била 500 години е била на османска империя какво се правите на ощипани България не винаги е била подчинена

    12:34 08.10.2026

  • 11 .....

    0 0 Отговор
    А за Римската империя учат ли

    12:39 08.10.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Точно една седмица преди началото на Берлинския конгрес, на 4 юни 1878 г., Великобритания и Османската империя подписват тайното Кипърско съглашение (Кипърска конвенция).
    С тази тайна сделка султан Абдул Хамид II преотстъпва остров Кипър под управлението на Великобритания. В замяна на тази огромна териториална придобивка, Лондон поема писмен ангажимент:
    • Военна защита: Англия обещава да защити с оръжие Османската империя, ако Русия се опита да задържи или да завладее нови територии в Източен Анадол (в района на Карс, Ардахан и Батуми).
    • Дипломатически натиск: Лондон се задължава да използва цялото си влияние на предстоящия Берлински конгрес, за да разпокъса „Велика България“ от Санстефанския договор и да върне стратегически земи (като Македония и Тракия) обратно под властта на султана.
    Резултатът: Сделката се оказва печеливша за Англия, която получава ключова военноморска база в Източното Средиземноморие, за да контролира Суецкия канал. За Турция това е скъпо платена застраховка – тя губи Кипър, но получава британската подкрепа, която спасява Истанбул и връща част от Балканите в пределите на империята. Когато тайната сделка се разкрива по време на конгреса, Русия е поставена пред свършен факт.

    Коментиран от #14

    12:40 08.10.2026

  • 13 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Нищо изненадващо няма в различната от българската гледна точка при турците. Доколкото знам, до войната една трета от населението по нашите земи е турско, не малка част от което се изселва. Но също така има и компактни маси българско население на териториите на днешни Турция и Гърция. Има и многобройно гръцко население в Мала Азия, както и в България, основно по Черноморието. Една от положителните страни е изселването на черкезите, първо пробутани от Русия на турците, които от своя страна ни ги натрисат на нас.

    12:59 08.10.2026

  • 14 Англия се сдобива с Кипър

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Австро-Унгария с Босна. Който може, заграбва.

    13:02 08.10.2026

  • 15 Цвете

    1 0 Отговор
    РАЗМИНАВАНЕТО ИДВА, ЗАЩОТО ИСТИНАТА Е ПО СРЕДАТА.НА ДЪРЖАВА КАКТО И Е УГОДНО ТАКА И ПРЕПОДАВАТ УЧИТЕЛИТЕ ,НО ИСТИНАТА ВИНАГИ Е СКРИТА.КОМУ Е ИЗГОДНО ? НА ТЕЗИ, КОИТО ФАЛШИФИЦИРАТ ИСТИНАТА. 🤫🔎🤔👍🇧🇬

    13:13 08.10.2026