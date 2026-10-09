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Първа реакция на новата носителка на Нобелова награда за литература: Лудост, всички са луди
  Тема: Известни личности

Първа реакция на новата носителка на Нобелова награда за литература: Лудост, всички са луди

9 Октомври, 2026 13:29 877 7

  • ан карсън-
  • нобелова награда-
  • литература-
  • канада-
  • шведска академия

Канадската поетеса разбрала за престижната награда, докато слушала вятъра в Исландия

Първа реакция на новата носителка на Нобелова награда за литература: Лудост, всички са луди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Това е лудост. Всички са луди.“ Такава беше първата реакция на канадската поетеса, есеистка и преводачка Ан Карсън на решението да бъде удостоена с Нобеловата награда за литература за 2026 г. Тя направи коментара си в кратко интервю за исландската обществена телевизия RÚV.

Карсън е научила за отличието, докато се е намирала в Исландия, където живее през част от годината. Постоянният секретар на Шведската академия Ингрид Карлберг разказа, че при телефонното обаждане поетесата се разхождала и „слушала вятъра“.

Самата Ан Карсън потвърди това в разговора си с RÚV. „Тук човек не може да не се вслушва във вятъра. Живеем по волята на вятъра. Да, точно това правех“, каза тя, докато придържаше шапката си, за да не бъде отнесена от силния вятър.

„Ще имам стикер върху книгите си“

На въпрос дали Нобеловата награда ще промени популярността ѝ, Карсън отговори с характерното си чувство за хумор. „Предполагам, че на това се надява издателството ми“, каза тя. След това добави: „Ще имам стикер върху книгите си“.

Шведската академия отличи Ан Карсън за „нейното смело и новаторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература“. Авторката е известна с интереса си към гръцката култура и с произведения, които съчетават поезия, есеистика, превод и елементи от класическата литература.

Нобеловата награда прави Карсън втората канадка, получила най-престижното литературно отличие. През 2013 г. лауреат стана писателката Алис Мънро.

Канадският премиер Марк Карни определи наградата като „източник на голяма гордост за Канада“. „Тя запозна читателите с древни истории и промени погледа ни върху литературата“, написа той в „Екс“.

Официалното връчване на Нобеловите награди ще бъде на 10 декември в Стокхолм. След церемонията е предвиден традиционният банкет в кметството на шведската столица.


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо Букъра:

    6 0 Отговор
    Дай на мене паричната награда, щом сте луди!

    13:35 09.10.2026

  • 2 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    С един милион и аз ще полудея.Па даже и на 90г да съм

    13:37 09.10.2026

  • 3 Гацо Бацов

    4 0 Отговор
    Поредната откачалка ....

    13:40 09.10.2026

  • 4 честен ционист

    6 0 Отговор
    Ако беше истинска поетеса, щеше да каже, че е разбрала за наградата, докато е четяла Времеубежището у Исландия.

    13:44 09.10.2026

  • 5 Иванов

    1 0 Отговор
    Нашия що не спечели? Май не е достатъчно добър.

    Коментиран от #7

    14:17 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нострадамус

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иванов":

    Нашия Не спечели, защото не е Възхвалявал достатъчно Украйна,
    и не се е Подмазвал, колкото трябва на Урсулите!

    14:39 09.10.2026