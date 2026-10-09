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Йън Хил се оттегля от Джудас Прийст заради артрит
  Тема: Известни личности

Йън Хил се оттегля от Джудас Прийст заради артрит

9 Октомври, 2026 16:45, обновена 9 Октомври, 2026 16:48 535 1

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  • юрая хийп-
  • хеви метъл

Басистът напуска групата незабавно след 56 години на сцената. Дейви Римър от Юрая Хийп ще заеме мястото му

Йън Хил се оттегля от Джудас Прийст заради артрит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Басистът Йън Хил се оттегля незабавно от Джудас Прийст заради напреднал артрит и проблеми с лявото рамо. Музикантът е взел решението след 56 години в групата, като негов заместник ще бъде Дейви Римър от Юрая Хийп.

„Винаги съм отговарял, че ще продължа, докато изпълненията ми не пострадат. Не ми се иска да го казвам, но този момент настъпи“, заявява Хил в послание, публикувано от групата.

Контузията прекъсна европейското турне

Артритът засяга лявото рамо и дясната ръка на басиста, както и дясното му рамо и двете колена. Хил посочва, че е използвал обезболяващи лекарства, гелове и кортизонови инжекции, но състоянието му е затруднило участието в концертите.

По време на европейското турне той е получил и скъсване на сухожилие в лявото рамо. Заради травмата не е могъл да повдига ръката си достатъчно, за да свири, и е пропуснал концерта на Джудас Прийст в лондонската зала „Ивентим Аполо“ на 21 септември.

Дейви Римър е бил подготвен предварително да замести Хил, ако се наложи. Басистът на Юрая Хийп е част и от страничния проект Елeгант Уепънс, в който участва китаристът на Джудас Прийст Ричи Фокнър.

Хил остава в историята на групата

Йън Хил се присъединява към Джудас Прийст през 1970 г., година след създаването на групата. Той е свирил във всички нейни студийни албуми, включително „Sad Wings of Destiny“, „British Steel“, „Screaming for Vengeance“ и „Invincible Shield“.

След напускането на китариста К. К. Даунинг през 2011 г. Хил остава последният член от ранния състав на Джудас Прийст. Певецът Роб Халфорд се присъединява през 1973 г., а китаристът Глен Типтън - през 1974 г.

Хил е записал басовите партии за песните от предстоящия 20-и студиен албум на групата. Той обаче посочва, че няма сигурност дали физическото му състояние би му позволило да изнесе цял концерт, дори ако бъде избегната операция.

„Реших да се оттегля и да прекарам оставащите си години със семейството си“, казва музикантът. Джудас Прийст заяви, че Хил е бил „гръбнакът“ на групата в продължение на десетилетия и го приветства за приноса му, като същевременно посочи Римър като новия басист.

Източници: blabbermouth.net, musicradar.com, kerrang.com


Великобритания
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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Годинките си казват думата.Интересно е,че неговата първа съпруга: Сю Халфорд (сестра на колегата му от групата Роб Халфорд) – женят се през 1976 г., развеждат се през 1984 г. Имат син на име Алекс.

    17:15 09.10.2026