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Юрая Хийп се прощават с българската публика на 6 ноември
  Тема: Известни личности

Юрая Хийп се прощават с българската публика на 6 ноември

14 Октомври, 2026 16:15 612 2

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  • софия

Легендарната британска група идва в София с турнето The Magician’s Farewell. Концертът е обявен като последната ѝ голяма среща с публиката у нас

Юрая Хийп се прощават с българската публика на 6 ноември - 1
Снимки: 8pm
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юрая Хийп ще се срещнат за последен път с българската публика на 6 ноември в „Арена 8888 София“. Концертът започва в 20:00 часа и е част от прощалното турне The Magician’s Farewell, с което британската рок група отбелязва 55 години от началото на кариерата си.

Предстоящото шоу е организирано от Bulgaria Live Music. Според организаторите концертът в София е последната среща на Юрая Хийп с българската публика. За същото събитие съобщиха NOVA и БНР, които посочват, че турнето е представено като последната голяма световна концертна обиколка на групата.

„Ще се видим с всички вас за последен път“

Прощалното турне беше обявено от основателя и китарист на Юрая Хийп Мик Бокс. В изявление, цитирано от британското издание Louder, той казва: „През следващите две-три години възнамеряваме да свирим на възможно най-много места и да се видим с всички вас за последен път.“

Бокс уточнява, че след края на световната обиколка групата ще продължи да излиза на сцена, но участията ще бъдат ограничени до фестивали, концерти през уикендите и други отделни събития. Това означава, че настоящото турне е замислено като край на редовните големи обиколки, а не непременно като незабавно прекратяване на всяка концертна дейност.

55 години рок история

Юрая Хийп са създадени във Великобритания в края на 1969 г., а първият концерт под това име е на 20 март 1970 г. През следващите десетилетия групата изгражда разпознаваемо звучене, в което се преплитат хардрок, прогресивен рок, многогласни вокали и Hammond орган.

В репертоара, с който групата ще се сбогува с публиката, са песни като July Morning, Easy Livin’, Lady in Black, Gypsy и The Wizard. Сред най-популярните албуми на Юрая Хийп са Demons and Wizards, The Magician’s Birthday и Sweet Freedom.

По данни, цитирани от БНР и NOVA, групата е продала над 40 милиона албума и е изнесла повече от 4000 концерта. Последният ѝ студиен албум е Chaos & Colour, издаден през 2023 г.

На 6 ноември софийската публика ще чуе на живо песни, превърнали Юрая Хийп в една от емблематичните британски рок групи, преди съставът да ограничи мащабните си турнета.

Източници: nova.bg, bnrnews.bg, loudersound.com


София / България
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