Ленард Бърнстейн: 10 неизвестни факта за великия маестро

Когато на 14 ноември 1943 г. телефонът звъни в дома на 25-годишния Ленард Бърнстейн, той още е помощник-диригент на Нюйоркската филхармония. Бруно Валтер е болен и младият музикант трябва да го замести в концерт в „Карнеги хол“. Няма време за репетиция с оркестъра, а изпълнението е излъчвано на живо по националното радио. На следващия ден Бърнстейн вече е известен в цяла Америка.

Днес, 14 октомври, се навършват 36 години от смъртта му. Американският композитор и диригент умира в Ню Йорк на 72-годишна възраст. Зад световната му слава обаче стоят и редица по-малко известни истории.

От Луис до Ленард

Бърнстейн е роден на 25 август 1918 г. в Лорънс, Масачузетс, като Луис Бърнстейн. Семейството му го нарича Лени, а на 16 години той официално променя името си на Ленард. Баща му Самюъл, търговец на козметика, първоначално не вярва, че музиката може да бъде професия. Момчето започва да свири на пиано след уроци при съседка, която взема по един долар за час.

В Харвард Бърнстейн не се ограничава само с музиката. Интересува се от литература, философия и езици, а през 1939 г. дирижира музиката към студентска постановка на „Птиците“ от Аристофан. Този ранен опит подсказва посоката, която по-късно ще го направи необичаен за класическия свят: способността да съчетава сложна музика с непосредствено общуване.

Маестро между операта, Бродуей и телевизията

През 1953 г. Бърнстейн става първият американец, дирижирал в миланската „Ла Скала“. Пет години по-късно е назначен за музикален директор на Нюйоркската филхармония — първият американец, заел този пост. До 1969 г. той дирижира 831 концерта като музикален директор, а общите му изяви с оркестъра достигат 939.

Паралелно с това пише музика за сцената. „Уестсайдска история“, чиято премиера е през 1957 г., превръща градския конфликт, любовта и расовото напрежение в драматичен музикален разказ. Авторът на музиката работи заедно с текстописеца Стивън Сондхайм, драматурга Артър Лорънтс и хореографа Джером Робинс.

Бърнстейн превръща телевизията в концертна зала. Между 1958 и 1972 г. води 53 издания на „Младежки концерти“ на Нюйоркската филхармония. През 1962 г. получава награда „Еми“ за образователната си работа. През 1973 г. изнася шест лекции в Харвард, в които разглежда музиката като система, близка до езика.

Музика след трагедията

През 1948 г. Бърнстейн дирижира концерт в Мюнхен пред оцелели от Холокоста. Години по-късно, след убийството на Джон Кенеди, той формулира убеждението си за ролята на изкуството:

„Това ще бъде нашият отговор на насилието: да правим музика по-интензивно, по-красиво и по-отдадено от всякога.“

Бърнстейн записва повече от 500 композиции, над 450 от тях с Нюйоркската филхармония. Той умира на 14 октомври 1990 г., но оставя след себе си не само партитури и записи, а и модел за музикант, който отказва да избира между операта, Бродуей, телевизията и класическата сцена.

Източници: latimes.com, apnews.com, time.com