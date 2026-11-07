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Самоков открива националното турне на Светлин Русев
  Тема: Известни личности

Самоков открива националното турне на Светлин Русев

7 Ноември, 2026 18:30 448 0

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  • самоков-
  • класическа музика-
  • 50 години съвършенство

Цигуларят ще представи юбилейния проект „50 години съвършенство“ с осем концерта в седем български града

Самоков открива националното турне на Светлин Русев - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Самоков е първият град от националното турне на цигуларя Светлин Русев. Юбилейният концерт „50 години съвършенство“ ще се състои на 8 ноември от 19:00 часа в читалище-паметник „Отец Паисий - 1859“.

С поредицата от концерти Русев отбелязва своята 50-годишнина. Турнето ще премине през седем български града в периода от 8 до 15 ноември, като са планирани общо осем концерта. След Самоков музикантът ще гостува в Пазарджик на 9 ноември, а в Пловдив са предвидени две изяви - на 10 и 11 ноември.

На 12 ноември концертът ще бъде в Сливен, на 13 ноември - в Горна Оряховица, на 14 ноември - в родния на цигуларя Русе, а на 15 ноември - в Плевен. Така юбилейната програма ще достигне до публика в различни части на страната.

Музикалните партньори

На сцената Светлин Русев ще бъде заедно с новосъздадения The Orchestra под диригентството на Минко Ламбов. Специален гост в концертите е младата цигуларка Клое Русев, дъщеря на маестрото.

Турнето е организирано от ОКИ Дом на културата „Средец“ с подкрепата на Министерството на културата. Организаторите са предвидили продължение на проекта през пролетта на 2027 г.

Кулминацията на юбилейната поредица ще бъде концертът на 13 април 2027 г. в зала 1 на Националния дворец на културата в София.

Източници: bta.bg, kultura.bg


Самоков / България
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