32 години от премиерата на Тарантиновия шедьовър "Криминале"

На 14 октомври през годините по кината тръгват филми, които по-късно се превръщат в класики – от суровата нюйоркска криминална драма на Мартин Скорсезе до нелинейния разказ на Куентин Тарантино и метаужаса на Уес Крейвън.

Скорсезе започва с „Mean Streets“

На 14 октомври 1973 г. „Mean Streets“ получава премиерата си в Ню Йорк, след като по-рано е показан на фестивала в Ню Йорк. Филмът проследява младия Чарли, изигран от Харви Кайтел, който се опитва да съвмести католическата си вяра, семейните очаквания и живота сред дребни престъпници в Малката Италия.

В лентата участва и Робърт де Ниро в ролята на непредсказуемия Джони Бой. „Mean Streets“ поставя началото на дългото творческо партньорство между Скорсезе и де Ниро и е определян като едно от най-влиятелните произведения на американското независимо кино.

„Обвинената“ превръща съдебната драма в обществен разговор

На 14 октомври 1988 г. излиза „Обвинената“ с Джоди Фостър и Кели Макгилис. Историята поставя в центъра жена, която търси справедливост след сексуално насилие, и показва не само престъплението, но и отношението на институциите и свидетелите към пострадалата.

Ролята носи на Фостър първия ѝ „Оскар“ за най-добра актриса. Филмът е сред продукциите, които в края на 80-те години пренасят темата за сексуалното насилие от криминалната хроника в центъра на публичния дебат.

14 октомври 1994 г. остава специална дата

Най-силно датата се свързва с „Криминале“ на Куентин Тарантино. Филмът излиза в САЩ на 14 октомври 1994 г., след като вече е спечелил „Златната палма“ в Кан. Историята събира на едно място двама наемни убийци, боксьор, престъпен бос и двойка дребни обирджии, а разказът прескача напред и назад във времето.

„Криминале“ възражда кариерата на Джон Траволта и превръща диалозите, саундтрака и танца на Винсънт Вега и Миа Уолъс в част от попкултурата. Тарантино и Роджър Ейвъри печелят „Оскар“ за оригинален сценарий, а филмът получава номинации и за най-добър филм, режисура и актьорски изпълнения.

„Това е най-влиятелният филм на десетилетието“, пише критикът Роджър Ебърт за „Криминале“.

Същия ден през 1994 г. излиза и „Нов кошмар“ на Уес Крейвън. В него Хедър Лангенкамп и Робърт Инглънд играят версии на самите себе си, а границата между филма и реалността постепенно се размива. Така поредицата за Фреди Крюгер прави завой към саморефлексията – героите вече знаят, че са част от филм, но това не ги защитава от кошмара.

По-късно идва „Елизабеттаун“

На 14 октомври 2005 г. са премиерите в Лос Анджелис и Ню Йорк на „Елизабеттаун“ на Камерън Кроу. В главните роли са Орландо Блум, Кирстен Дънст и Сюзан Сарандън. Филмът съчетава семейна драма, романтична история и пътуване през американския Юг – по-малко мрачен, но също толкова запомнящ се акцент в кино календара на датата.

Източници: rogerebert.com, theguardian.com, latimes.com