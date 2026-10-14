Новини
Култура »
Мими Иванова отбелязва 80 години с концерт в НДК
  Тема: Известни личности

Мими Иванова отбелязва 80 години с концерт в НДК

14 Октомври, 2026 16:29, обновена 14 Октомври, 2026 16:32 722 2

  • мими иванова-
  • юбилеен концерт-
  • ндк-
  • евгени боянов-
  • развигор попов

Певицата ще представи златните си хитове в нови аранжименти и два компактдиска. Юбилейният концерт „Когато бях момиче Мими на 80“ е на 28 октомври

Мими Иванова отбелязва 80 години с концерт в НДК - 1
Мими Иванова с Евгени БояновСнимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 28 октомври Зала 1 на НДК ще събере публиката на Мими Иванова за юбилейния концерт „Когато бях момиче Мими на 80“. Събитието ще отбележи повече от шест десетилетия от сценичния път на певицата и ще съчетае добре познати песни с ново звучене.

Концертът е подготвен със съдействието на продуцента Евгени Боянов. Част от програмата ще бъдат златни хитове на Мими Иванова, записани отново с обновени аранжименти. За специалното издание са подготвени два компактдиска, които ще се продават по време на концерта и ще бъдат налични и в дигитални платформи.

Два диска с нови аранжименти

Сред песните в новите записи има композиция, получила по-чувствено звучене с допълнителни цигулки. Очаква се на концерта да прозвучи и съвсем нова песен, която засега се пази като изненада за публиката.

„Прекрасни станаха новите записи“, каза Евгени Боянов пред Българското национално радио. По думите му песните са толкова много, че е взето решение материалът да бъде разделен в два компактдиска.

На сцената ще излязат и приятели и колеги на Мими Иванова. Те ще изпълнят песни от нейния репертоар, както и от музиката на композитора Развигор Попов, който е сред най-важните хора в творческия път на певицата.

„Аз съм Селин Иванова“

В интервюто си пред БНР Мими Иванова говори за равносметката след повече от 60 години пред публика. Тя казва, че не отдава постигнатото единствено на таланта, а на съчетанието от постоянство, труд и късмета да срещнеш правилните хора в точния момент.

„Съдбата ми даде повече, отколкото дори съм предполагала, че мога да получа“, споделя певицата. Тя допълва, че никога не е искала да надскача собствените си възможности и се чувства щастлива от изминатия път.

На въпрос защо не е Селин Дион или Кристина Агилера, Мими Иванова отговаря с усмивка: „Аз съм Селин Иванова и това ме задоволява в момента.“

За певицата популярността има смисъл най-вече когато е свързана с обичта на хората. Именно тази връзка с публиката ще бъде в центъра на концерта на 28 октомври, който събира песни, нови записи и музиканти, свързани с дългия ѝ творчески път.

Източници: bnrnews.bg


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕЛЯ

    9 1 Отговор
    Жива и здрава да е , надарена от Бога с прекрасен глас !!! Връща ни години назад в младостта ни с нейните песни ....благодаря !!

    16:39 14.10.2026

  • 2 мучо

    7 0 Отговор
    много добра певица

    17:06 14.10.2026