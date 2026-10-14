Мими Иванова отбелязва 80 години с концерт в НДК

На 28 октомври Зала 1 на НДК ще събере публиката на Мими Иванова за юбилейния концерт „Когато бях момиче Мими на 80“. Събитието ще отбележи повече от шест десетилетия от сценичния път на певицата и ще съчетае добре познати песни с ново звучене.

Концертът е подготвен със съдействието на продуцента Евгени Боянов. Част от програмата ще бъдат златни хитове на Мими Иванова, записани отново с обновени аранжименти. За специалното издание са подготвени два компактдиска, които ще се продават по време на концерта и ще бъдат налични и в дигитални платформи.

Два диска с нови аранжименти

Сред песните в новите записи има композиция, получила по-чувствено звучене с допълнителни цигулки. Очаква се на концерта да прозвучи и съвсем нова песен, която засега се пази като изненада за публиката.

„Прекрасни станаха новите записи“, каза Евгени Боянов пред Българското национално радио. По думите му песните са толкова много, че е взето решение материалът да бъде разделен в два компактдиска.

На сцената ще излязат и приятели и колеги на Мими Иванова. Те ще изпълнят песни от нейния репертоар, както и от музиката на композитора Развигор Попов, който е сред най-важните хора в творческия път на певицата.

„Аз съм Селин Иванова“

В интервюто си пред БНР Мими Иванова говори за равносметката след повече от 60 години пред публика. Тя казва, че не отдава постигнатото единствено на таланта, а на съчетанието от постоянство, труд и късмета да срещнеш правилните хора в точния момент.

„Съдбата ми даде повече, отколкото дори съм предполагала, че мога да получа“, споделя певицата. Тя допълва, че никога не е искала да надскача собствените си възможности и се чувства щастлива от изминатия път.

На въпрос защо не е Селин Дион или Кристина Агилера, Мими Иванова отговаря с усмивка: „Аз съм Селин Иванова и това ме задоволява в момента.“

За певицата популярността има смисъл най-вече когато е свързана с обичта на хората. Именно тази връзка с публиката ще бъде в центъра на концерта на 28 октомври, който събира песни, нови записи и музиканти, свързани с дългия ѝ творчески път.

Източници: bnrnews.bg