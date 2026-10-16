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Фани Попова-Мутафова превърна историята в жива литература
  Тема: Известни личности

Фани Попова-Мутафова превърна историята в жива литература

16 Октомври, 2026 21:30 346 4

  • фани попова-мутафова-
  • българска литература-
  • исторически романи-
  • асеновци-
  • народен съд

Родената в Севлиево писателка оставя едни от най-популярните български исторически романи, но преминава и през присъда, забрана и дълго мълчание

Фани Попова-Мутафова превърна историята в жива литература - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В читалището, библиотеката или стария домашен шкаф най-често книгите ѝ стоят една до друга – „Солунският чудотворец“, „Дъщерята на Калояна“, „Йоан Асен II“, „Боянският майстор“. Така изглежда литературното наследство на Фани Попова-Мутафова – писателката, която превърна българското Средновековие в свят от владетели, битки, дворцови интриги и човешки избори.

Фани, чието рождено име е Стефанка, е родена на 16 октомври 1902 г. в Севлиево. Баща ѝ Добри Попов е офицер и преподавател във Военното училище. До 1914 г. семейството живее в Торино, където бъдещата писателка учи италиански език и пиано. По-късно завършва Първа девическа гимназия в София, а в Мюнхен следва пиано в консерваторията и посещава лекции по история на изкуството. Съпруг е на писателя и архитект Чавдар Мутафов.

Преди да се утвърди като авторка на историческа белетристика, Попова-Мутафова пише разкази, повести, есета и книги за жената и майчинството. До 1944 г. има зад гърба си над 30 книги. Отличена е с награди на Българската академия на науките, а през 1937 г. е посочена като първата жена, работеща успешно в областта на историческия роман и разказ.

Асеновци между историята и въображението

Най-трайно място в българската литература ѝ отреждат романите за Асеновци. „Солунският чудотворец“, „Дъщерята на Калояна“ и „Йоан Асен II“ изграждат мащабна картина на времето на Асеневата династия. Към поредицата по-късно е причислен и романът „Последният Асеновец“, познат от следващите издания като „Боянският майстор“.

Попова-Мутафова не възприема историята като склад от дати, а като материал за драматични човешки съдби. Тя проучва хроники и исторически трудове, среща се с изследователи и превръща фактите в повествование, което да бъде едновременно достъпно и убедително.

„Ако нямаше час, в който угасват лампите в читалните, бих могла да осъмна, без да ми омръзне да чета, да издирвам, да пресявам тонове, за да открия някое дребно скъпоценно зрънце“, пише Фани Попова-Мутафова.

Интересът ѝ към Средновековието преминава и на сцената. По нейния роман „Солунският чудотворец“ Панчо Владигеров създава операта „Цар Калоян“, а романът „Дъщерята на Калояна“ става основа за балет.

След войната: присъда и мълчание

Животът на писателката се променя рязко след 1944 г. На 4 април 1945 г. Народният съд я осъжда на седем години затвор заради публицистиката и обществената ѝ дейност през военните години. Излежава 11 месеца и е освободена предсрочно заради тежка астма. Съпругът ѝ Чавдар Мутафов също е изпратен в лагер.

След това книгите ѝ са извадени от обращение, а Попова-Мутафова работи като редактор и преводач от италиански език. През 1962 г. отново започва да публикува, включително преработени издания на свои по-ранни творби. През последните години от живота си пише биографични и исторически произведения, сред които романът за д-р Петър Берон.

Фани Попова-Мутафова умира на 9 юли 1977 г. в София. Днес около името ѝ съществуват и възхищение, и спор заради политическите ѝ позиции и съдбата след Народния съд. Но книгите ѝ продължават да връщат читателите към царете, воините и държавниците на Второто българско царство – не като далечни имена от учебника, а като герои на голям роман.

Източници: archives.bnr.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бялджип

    3 0 Отговор
    Едно от недоказаните твърдения е, че романът "Време разделно" е написан от нея. Но когато я арестува властта, тя го дава на Антон Дончев, само че той го издава от свое име?! Има странни неща около него, Дончев твърди че е написал тази монументална творба само за 45 дни, което предвид съдържанието изглежда невероятно. Другото е, че след него(и преди това) от този автор не излиза нищо стойностно в нашата литература.

    Коментиран от #2, #3

    21:37 16.10.2026

  • 2 Хм.....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    От тебе го чувам за пръв път, но така както се аргументираш - напълно възможно.
    Заради аргумента, че повече Дончев не пише нещо, което дори леко да се доближи до епичното "Време разделно"!

    21:44 16.10.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Антон Дончев от управителния съвет на "Трейс Груп " ли ..….ама той за писател ли се представя ???!

    21:47 16.10.2026

  • 4 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Това за "Време разделно" е вярно, че е написано от нея. Според договорката уж Дончев трябвало да се води автор, пък Фани да получи половината хонорар. Но той я излъгал. Така него го направиха академик, а Фани умря в мизерия.

    21:54 16.10.2026