Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Култура »
Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да довърши „Батман 2“
  Тема: Известни личности

Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да довърши „Батман 2“

16 Октомври, 2026 16:15 369 0

  • батман 2-
  • мат рийвс-
  • стивън содърбърг-
  • dc studios-
  • робърт патинсън

Режисьорът се включва в последните седмици от основните снимки, докато Мат Рийвс се занимава със семеен въпрос. Рийвс остава начело на проекта

Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да довърши „Батман 2“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да завърши снимките на „Батман 2“, след като режисьорът временно се оттегли от снимачната площадка заради семеен въпрос. Содърбърг ще се включи в последните седмици от основните снимки на продължението, а Рийвс остава сценарист и режисьор на филма.

Решението е взето с подкрепата на DC Studios. Представител на студиото заяви, че Содърбърг сам е предложил помощта си, тъй като е почитател на работата на Рийвс. Двамата ще работят заедно с актьорите и екипа, за да бъде запазена визията на продукцията.

„Целта е да създадем материал, който да се впише безпроблемно в вече заснетото“, каза Содърбърг.

От студиото уточниха, че Рийвс продължава да бъде режисьорът на „Батман 2“. Включването на Содърбърг е ограничено до довършването на основната фотография, докато Рийвс се занимава със семейния въпрос. Не са съобщавани подробности за личните обстоятелства, заради които той е прекъснал работата си на терен.

Продукцията беше временно спряна

Снимките на продължението се провеждат във Великобритания и бяха временно преустановени по-рано през октомври. Сега продукцията ще продължи с помощта на Содърбърг, като новите сцени трябва да бъдат заснети в съответствие с вече реализирания материал.

„Батман 2“ отново ще бъде воден от Робърт Патинсън в ролята на Брус Уейн и неговото алтер его. В състава са още Колин Фарел като Осуалд Кобълпот, познат като Пингвина, Джефри Райт като комисар Джеймс Гордън и Анди Съркис като Алфред Пениуърт. Сред новите попълнения са Скарлет Йохансон и Себастиан Стан.

Продължението премина през няколко промени в графика. Първоначално премиерата беше планирана за 2 октомври 2026 г., след което беше отложена за 1 октомври 2027 г. По-късно Warner Bros. премести филма за февруари 2028 г.

Рийвс остава начело на филма

Включването на Содърбърг не представлява смяна на режисьора. Неговата задача е да помогне на екипа да приключи снимачния процес, докато Рийвс продължава да ръководи проекта и да следи съответствието между новите и вече заснетите сцени.

Содърбърг е носител на „Оскар“ и режисьор на филми като „Трафик“, „Ерин Брокович“, „Секс, лъжи и видео“ и поредицата „Бандата на Оушън“. Първият „Батман“ на Рийвс излезе през март 2022 г. и постави началото на отделна филмова поредица с Патинсън в главната роля.

Източници: au.variety.com, thewrap.com, nme.com


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ