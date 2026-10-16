Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да довърши „Батман 2“

Стивън Содърбърг ще помогне на Мат Рийвс да завърши снимките на „Батман 2“, след като режисьорът временно се оттегли от снимачната площадка заради семеен въпрос. Содърбърг ще се включи в последните седмици от основните снимки на продължението, а Рийвс остава сценарист и режисьор на филма.

Решението е взето с подкрепата на DC Studios. Представител на студиото заяви, че Содърбърг сам е предложил помощта си, тъй като е почитател на работата на Рийвс. Двамата ще работят заедно с актьорите и екипа, за да бъде запазена визията на продукцията.

„Целта е да създадем материал, който да се впише безпроблемно в вече заснетото“, каза Содърбърг.

От студиото уточниха, че Рийвс продължава да бъде режисьорът на „Батман 2“. Включването на Содърбърг е ограничено до довършването на основната фотография, докато Рийвс се занимава със семейния въпрос. Не са съобщавани подробности за личните обстоятелства, заради които той е прекъснал работата си на терен.

Продукцията беше временно спряна

Снимките на продължението се провеждат във Великобритания и бяха временно преустановени по-рано през октомври. Сега продукцията ще продължи с помощта на Содърбърг, като новите сцени трябва да бъдат заснети в съответствие с вече реализирания материал.

„Батман 2“ отново ще бъде воден от Робърт Патинсън в ролята на Брус Уейн и неговото алтер его. В състава са още Колин Фарел като Осуалд Кобълпот, познат като Пингвина, Джефри Райт като комисар Джеймс Гордън и Анди Съркис като Алфред Пениуърт. Сред новите попълнения са Скарлет Йохансон и Себастиан Стан.

Продължението премина през няколко промени в графика. Първоначално премиерата беше планирана за 2 октомври 2026 г., след което беше отложена за 1 октомври 2027 г. По-късно Warner Bros. премести филма за февруари 2028 г.

Рийвс остава начело на филма

Включването на Содърбърг не представлява смяна на режисьора. Неговата задача е да помогне на екипа да приключи снимачния процес, докато Рийвс продължава да ръководи проекта и да следи съответствието между новите и вече заснетите сцени.

Содърбърг е носител на „Оскар“ и режисьор на филми като „Трафик“, „Ерин Брокович“, „Секс, лъжи и видео“ и поредицата „Бандата на Оушън“. Първият „Батман“ на Рийвс излезе през март 2022 г. и постави началото на отделна филмова поредица с Патинсън в главната роля.

Източници: au.variety.com, thewrap.com, nme.com