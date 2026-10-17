Таркан и Еминем на 54: една дата, две музикални истории

Една дата събира две звезди, които трудно биха могли да звучат по-различно. На 17 октомври 1972 г. се раждат Таркан и Маршал Брус Матърс III, познат на света като Еминем. Днес и двамата навършват 54 години, но единият идва от турската поп сцена, а другият променя представата за хип-хопа в началото на новото хилядолетие.

Таркан е роден в Алцай, тогавашна Западна Германия, в семейство с турски корени. Когато е на 14 години, се премества с близките си в Турция. Именно там започва музикалният му път, който по-късно го превръща в един от най-разпознаваемите турски изпълнители извън страната.

Таркан превежда турския поп на езика на света

Първият му албум Yine Sensiz излиза през 1992 г. Следват Aacayipsin и Ölürüm Sana, а песента Şımarık се оказва повратната точка. Известна на международната публика и като Kiss Kiss, тя се превръща в европейски хит и получава версии на множество езици.

Успехът на песента не се дължи само на преводите. Мелодията, ритъмът и характерният припев с въздушни целувки превръщат Şımarık в песен, която се разпознава дори от слушатели, които не разбират турски. Таркан продава над 15 милиона плочи и печели международни отличия, сред които награда от World Music Awards.

Зад сценичния образ стоят и други важни песни като Şıkıdım, Kuzu Kuzu и Dudu. Те затвърждават мястото му като изпълнител, който успява да изведе турската поп музика отвъд националните граници, без да се отказва от езика и музикалните си корени.

От Детройт до световната сцена

Еминем е роден в Сейнт Джоузеф, Мисури, но името му е свързано най-вече с Детройт. Първият му самостоятелен албум Infinite излиза през 1996 г. Истинският пробив идва три години по-късно с The Slim Shady LP, продуциран с ключовото участие на д-р Дре.

Следват The Marshall Mathers LP, The Eminem Show и Encore - албуми, в които рапърът съчетава агресивен хумор, лични признания и социални теми. Песента Lose Yourself от филма Осмата миля му носи „Оскар“ за най-добра оригинална песен. Еминем има и 15 награди „Грами“, а през 2022 г. е приет в Залата на славата на рокендрола.

В разговор с Елтън Джон Еминем описва своята работна дисциплина така: „Когато записвам албум, правя вероятно близо 50 песни. Всяка песен трябва да е по-добра.“ Този подход обяснява защо зад най-познатите му хитове стоят години на писане, записване и отсяване.

Таркан и Еминем споделят рожден ден и година, но не и музикален език. Единият направи турския поп разпознаваем по световните сцени, а другият превърна личната история и уличния рап в глобален културен феномен. Общото между тях е друго - и двамата доказаха, че силният собствен почерк може да премине всяка граница.

Източници: dailysabah.com, biography.com, grammy.com