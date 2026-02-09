Вземете 50% отстъпка за хостинг от

9 февруари 1881 г. Умира Достоевски

9 Февруари, 2026

На надгробния му камък е гравиран цитат от Евангелие от Йоан

На 9 февруари 1881 г. в Санкт Петербург умира Фьодор Достоевски.

Той е погребан в Тихвинското гробище близо до Александро-Невската лавра. Не е известен броят на хората, отишли да изпратят великия писател в последния му път, но според някои източници скърбящите били повече от 50 000. На надгробния му камък е гравиран цитат от Евангелие от Йоан 12:24:

„Истина, истина ви казвам: ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод.“

Фьодор Достоевски е един от най-великите романисти от Златния век на руската литература и един от най-влиятелните личности на 19-ти век. Известен с талантливото си повествование и с дълбоките си проникновени мисли, той е считан от много хора за духовен водач и учител.

Като един от най-значимите изследователи на човешката психика в литературата, Достоевски вярвал в безкрайната сила на човешката душа, винаги тържествуваща над насилието и собственото ѝ падение. „Хората, хората – те са най-важното. Те са по-ценни от парите".

Големият руски класик заема почетно място и в съкровищницата на световната литература, а неговият роман „Братя Карамазови" е сред стоте най-велики книги на всички времена.

На 22 декември 1849 г. в последния момент е отменена екзекуцията на руския писател Фьодор Достоевски. До този момент той е прекарал осем месеца като следствен в Петропавловската крепост по обвинение за действия срещу държавата.

Екзекуцията е насрочена за 22 декември на Семьоновския площад. Според резолюция на император Николай I той е осъден като „държавен престъпник”. В последния момент обаче екзекуцията е заменена с годишна каторга и заточение в Сибир, лишаване от всякакви права и разжалване в най-нисък военен чин-редник.

Самият Достоевски пише в писмо до брат си: „Там ни прочетоха смъртна присъда на всички, дадоха ни кръста да го целунем, прекършиха шпагите над главите ни и ни докараха с предсмъртната бяла риза. После изправиха трима до стълба за изпълнение на присъдата. Бях шести поред, извикваха ни по трима, следователно трябваше да съм във втората тройка и ми оставаше да живея не повече от минута... Накрая барабаните удариха отбой, върнаха обратно вързаните за стълбовете и ни прочетоха, че Негово Императорско Величество ни дарява живота. После се прочетоха истинските присъди”.

През 1854 г. Достоевски вече е свободен и пратен да служи като редник в Седми сибирски батальон. Три години по-късно получава право да публикува отново. Чак през 1875 г. от него е снет и полицейският надзор.


Русия
  • 1 Хаджи хаджи Българин

    26 5 Отговор
    Поклон пред гения!

    07:50 09.02.2019

  • 2 Кирил

    14 13 Отговор
    Бил е отявлен българомразец.известни са дописките му от руско турската война

    Коментиран от #5

    07:53 09.02.2019

  • 3 Достоевски

    13 14 Отговор
    Достоевски за руснаците

    "Народ, който блуждае по Европа и търси какво още може да разруши и унищожи само заради развлечението” .

    07:58 09.02.2019

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Alpha_Lone_Wolf

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Той е мразел всичко и всички, и най-вече себе си, защото дявола го изкошавал да блудства с мъже да пие!

    Коментиран от #6

    08:49 09.02.2019

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 НКВД

    5 9 Отговор
    Достоевски е един продажен масон, руснаците го припознават като предател!

    09:15 09.02.2019

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Alpha_Lone_Wolf

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кирил":

    И тоя ли бил педофил? Това не го знаех!

    10:37 09.02.2019

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Литературен критик

    1 8 Отговор
    Все пак относно българите е бил ясновдидец. Преди русия да обяви война на турция публикува отворено писмо до руския император, чието съдържание се свежда най-об що до следното: това балкансно племе, което искате да освободите и пролеете кръвта си за него, ще дойде време и то ще ви мрази затова, че сте го освободили. Наистина ясновидец! Макар, че не е трудно да познаваш психологията на роба, той е роб и като такъв винаги ще мрази своя освободител и ще превъзнася своя мъчител, или каъввто и да е там, само и само в момента да е господар.

    17:39 10.02.2019

  • 14 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Българомразец.

    06:11 09.02.2026