Мадона дари 1 млн. долара за намирането на лек за COVID-19

Американската поп певица Мадона дари един милион долара в помощ на разработването на ваксина или лекарство за новия опасен вид коронавирус, който постави света на колене.

Средствата са били преведени на благотворителния фонд на Фондация Бил и Мелинда Гейтс, които спонсорират проект за намиране на лекарства за коронавируса COVID-19, пишат американски медии.

I’m joining the @gatesfoundation effort to find a drug that will prevent or treat #COVID19. We need this to protect our health workers, the most vulnerable, and all of our friends and families. @wellcometrust @chanzuckerberg @CNTR4growth https://t.co/iSVuzJLEFf