Ваксината срещу грип при бременност защитава и бебето

Ваксинацията срещу сезонен грип по време на бременност осигурява двойна защита – намалява риска от тежко протичане на заболяването при бъдещата майка и предпазва бебето през първите месеци след раждането. Въпреки това едва 23% от бременните жени в Германия са били ваксинирани през грипния сезон 2024–2025 г., съобщава германското издание GEO, позовавайки се на информация от Професионалното сдружение на акушер-гинеколозите в Германия (BVF).

Специалистите предупреждават, че бременните жени са изложени на по-висок риск от усложнения при заразяване с грипния вирус. Причината са естествените промени в имунната система, дишането и сърдечносъдовата дейност по време на бременността. Те могат да увеличат вероятността от тежко протичане на инфекцията, включително развитие на пневмония и необходимост от болнично лечение.

Ползите от ваксинацията не се ограничават само до майката. След поставянето на ваксината организмът образува антитела, които преминават през плацентата и достигат до плода. По този начин новороденото получава временна имунна защита през първите месеци от живота си, когато все още е твърде малко, за да бъде ваксинирано срещу грип.

Според германските здравни експерти именно този механизъм прави имунизацията особено важна. Проучвания показват, че ваксинацията по време на бременност може значително да намали риска от грипна инфекция при кърмачетата.

Въпреки доказаните ползи много бъдещи майки се притесняват, че ваксината може да навреди на нероденото им дете. Акушер-гинекологът д-р Корнелия Хьоземан от BVF обяснява, че наличните научни данни не показват повишен риск от сериозни усложнения вследствие на препоръчваната противогрипна имунизация.

Германската Постоянна комисия по ваксинациите (STIKO) препоръчва ваксиниране срещу грип от втория триместър на бременността, тоест от четвъртия месец. При жени с хронични заболявания, като астма, диабет или сърдечносъдови проблеми, имунизацията се препоръчва още през първия триместър.

За бременните се използват инактивирани противогрипни ваксини, които не съдържат живи, способни да се размножават грипни вируси. Данните от многобройни изследвания потвърждават тяхната безопасност както за майката, така и за плода.

Специалистите напомнят, че пълната имунна защита се изгражда приблизително 10–14 дни след ваксинацията. Затова е препоръчително тя да бъде планирана преди активното разпространение на сезонния грип.

Макар противогрипната ваксина да не осигурява стопроцентова защита, тя намалява вероятността от тежко заболяване и усложнения. Лекарите съветват бъдещите майки да обсъдят подходящия момент за имунизация със своя акушер-гинеколог, като се вземат предвид индивидуалното им здравословно състояние и етапът на бременността.