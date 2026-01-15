Новини
Светла Николова пред ФАКТИ: ГМО е „мръсна дума" не само у нас, а Европа сега въвежда „нови геномни техники" (ВИДЕО)

Светла Николова пред ФАКТИ: ГМО е „мръсна дума“ не само у нас, а Европа сега въвежда „нови геномни техники“ (ВИДЕО)

15 Януари, 2026

Има доказателства за сериозни финансови интереси от корпорации, че са давани пари, за да бъдат повлияни отделни евродепутати, държави членки, техните правителствени структури и министри, казва гостът

Светла Николова пред ФАКТИ: ГМО е „мръсна дума“ не само у нас, а Европа сега въвежда „нови геномни техники“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Всички процеси и предложения на Европейската комисия за договора с МЕРКОСУР, включително елементите, свързани с храните и пестиците, вървят в посока на сериозно улесняване. На практика това отваря широко вратата за корпорациите – това е логиката зад тези нови законодателни проекти. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Светла Николова, председател на сдружение „Агролинк“.

„Нека обясня защо. В момента Европа е единственият континент, в който реално не се отглеждат генетично модифицирани култури. Има внос – храни и фуражи – но самото отглеждане е забранено. Сега Европейската комисия предлага промени в законодателството за ГМО, което съществува като директива още от 2001 година. Досега тази директива даваше свобода на всяка държава членка сама да определя своите приоритети и да взема решения, съобразени с националния интерес. Ако тези промени бъдат приети, тази свобода на практика ще изчезне“, добави гостът.

„Проблемът е и в самия термин. ГМО е „мръсна дума“ не само в България, затова дълго време се търсеше как да бъде наречено това нещо като процес. В САЩ използват термина „генно редактиране“, който е близък до „генна модификация“, а сега в Европа се въвежда понятието „нови геномни техники“. Това обаче не променя същността. Независимо дали говорим за стари техники, при които се вкарва чужд ген в растение или животно, или за нови методи, при които се пренареждат собствените гени на растението, крайният резултат е един и същ – получаваме генетично модифициран организъм. Дебатът по тази тема беше дълъг и начинът, по който се водеше, беше повече от показателен – през различни работни комисии, през Съвета на Европейския съюз, през министрите по земеделие. Има доказателства за сериозни финансови интереси от корпорации, че са давани пари, за да бъдат повлияни отделни евродепутати, държави членки, техните правителствени структури и министри “, казва още Николова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Жените ви ще растат изроди а децата ще растат мутанти.

    14:47 15.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Урсула, Тиквата и Шиши ще изкарват милиарди от вноса на отровно ГМО и затова унищожават селското стопанство в България.

    14:48 15.01.2026

  • 3 Истината

    18 0 Отговор
    Урсузз фон дер Корупционен окончателно ликвидира и селскостопанското производство в ЕС през договорката за внос на евтини южноамерикански отровни боклуци с МЕРКАТОР.

    14:49 15.01.2026

  • 4 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 0 Отговор
    НЕ НА ГМО-ТО,НО БРАШНО ОТ ЩУРЦИ,ХЛЕБАРКИ,ЧЕРВЕИ И ДРУГИ ТВАРИ МОЖЕ,А?????

    Коментиран от #5

    14:53 15.01.2026

  • 5 7676

    1 7 Отговор

    До коментар #4 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Тези неща ще дойдат когато се присъединим
    в БРИКС.Вашите азиатски приятели ги рупат
    От векове ,

    15:09 15.01.2026

  • 6 Лъжи и руска пропаганда

    2 8 Отговор
    Проблема е във военнопрестъпника Путин, Иран и Северна Корея.Те са генномодифицираните.

    15:10 15.01.2026

  • 7 Какво

    1 4 Отговор
    Са “Хибридите”? Случайно смесени гени и след това , подбрани. Кой е Иван Мичурин и с какво се занимавал? Хибриди е създавал, най/вече плодни дръвчета! ГМО-то е съзнателна селекция! Хибрида случайна, на късмет.

    Коментиран от #9

    15:16 15.01.2026

  • 8 Хасковски каунь

    3 1 Отговор
    Вижте само какви гАзове имат УСА янците. Като селски синии.
    Това не са от трушии и ....

    15:30 15.01.2026

  • 9 Хасковски каунь

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Какво":

    Много си зле приятелю! Ама много

    15:31 15.01.2026

  • 10 Овце сте

    5 0 Отговор
    Ето как от хубавата и чиста българска храна, година след година не остава и следа. ЕС ни подаде последния пирон. А вие рупайте ГМО. И дебелейте като "благоденстващи" амери.

    15:36 15.01.2026

  • 11 На тази

    0 2 Отговор
    Ще й пострада бизнеса с “Био” храните и семената! За това плаче! Това с био е много тъпо. Какво е биология? Наука за живота! Не може да има жива храна!

    15:40 15.01.2026

  • 12 Дебелее се

    1 1 Отговор
    От растежните хормони, за бърз растеж, на животните . Подава им се с храната . Хормоните не са гмо

    15:44 15.01.2026

  • 13 До кога

    1 0 Отговор
    Малко и бяха парите и пострадалите от ковид "ваксините"та за това сага иска да ни трови и с ГМО. Да не говорим за другите проблеми на ЕС, които са следствие на старанието на неуморната акушерка.

    15:51 15.01.2026

