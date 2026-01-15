Светла Николова пред ФАКТИ: ГМО е „мръсна дума“ не само у нас, а Европа сега въвежда „нови геномни техники“ (ВИДЕО)

Всички процеси и предложения на Европейската комисия за договора с МЕРКОСУР, включително елементите, свързани с храните и пестиците, вървят в посока на сериозно улесняване. На практика това отваря широко вратата за корпорациите – това е логиката зад тези нови законодателни проекти. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Светла Николова, председател на сдружение „Агролинк“.



„Нека обясня защо. В момента Европа е единственият континент, в който реално не се отглеждат генетично модифицирани култури. Има внос – храни и фуражи – но самото отглеждане е забранено. Сега Европейската комисия предлага промени в законодателството за ГМО, което съществува като директива още от 2001 година. Досега тази директива даваше свобода на всяка държава членка сама да определя своите приоритети и да взема решения, съобразени с националния интерес. Ако тези промени бъдат приети, тази свобода на практика ще изчезне“, добави гостът.



„Проблемът е и в самия термин. ГМО е „мръсна дума“ не само в България, затова дълго време се търсеше как да бъде наречено това нещо като процес. В САЩ използват термина „генно редактиране“, който е близък до „генна модификация“, а сега в Европа се въвежда понятието „нови геномни техники“. Това обаче не променя същността. Независимо дали говорим за стари техники, при които се вкарва чужд ген в растение или животно, или за нови методи, при които се пренареждат собствените гени на растението, крайният резултат е един и същ – получаваме генетично модифициран организъм. Дебатът по тази тема беше дълъг и начинът, по който се водеше, беше повече от показателен – през различни работни комисии, през Съвета на Европейския съюз, през министрите по земеделие. Има доказателства за сериозни финансови интереси от корпорации, че са давани пари, за да бъдат повлияни отделни евродепутати, държави членки, техните правителствени структури и министри “, казва още Николова.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



