Търси се реализатор на Международния филмов фестивал „Любовта е лудост“

„Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, който е основател и собственик на престижния фестивал „Любовта е лудост“ във Варна отправя покана за избор на изпълнител, който да организира и реализира изданията през настоящата 2026, 2027 и 2028 година. Всички професионално подготвени представители на киноиндустрията са поканени да представят своите идеи за развитието на фестивала. Срокът за предоставяне на оферти е до 28.02.2026 г.

Международният филмов фестивал е сред най-авторитетните и обичани културни форуми у нас с над 30-годишна история, традиции и международно признание. Началото му е поставено през далечната 1993 г. и за дълъг период от време е единственият с конкурсна програма за игрални филми. Името му „Любовта е лудост“ е знаково. Взето е от едноименния филм на родоначалника на българското кино Васил Гендов и определя тематиката на фестивала. Събитието се провежда в края на всяко лято в залите на Фестивалния и конгресен център ("Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД - клон Варна) и е с продължителност 10 дни.

Програмата включва конкурсна и извънконкурсна селекция, тематични програми, ретроспекции и специални прожекции. Публиката има възможност да види филми от престижните фестивали в Кан, Венеция и Берлин, както и водещи български заглавия. Всяка година „Любовта е лудост“ се превръща в значимо събитие за света на киноиндустрията – среща световни и родни имена, както и ценители на седмото изкуство.

Състезателната програма на Фестивала се оценява от авторитетно жури, включващо утвърдени филмови професионалисти и изявени творци. Връчват се: голяма награда, за мъжка и за женска роля, както и награда на младата публика за филм с младежка тематика. Отличените получават статуетка "Златна Афродита", изработена от скулптура Пламен Братанов.

Провеждането на Фестивала е част от програмната политика на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД за утвърждаване на клона във Варна като водеща платформа за киноизкуство и за подкрепа на съвременното филмопроизводство както на национално, така и на международно ниво.