Новини
Култура »
Днес се навършват 101 години от рождението на големия български актьор – Георги Калоянчев

Днес се навършват 101 години от рождението на големия български актьор – Георги Калоянчев

13 Януари, 2026 07:31 2 476 19

  • георги калоянчев-
  • годишнина от рождението

Най-голямата награда за него си остава званието Народен артист

Днес се навършват 101 години от рождението на големия български актьор – Георги Калоянчев - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 13 януари 2025 г. се навършват 101 години от рождението на един от най-обичаните български актьори – Георги Калоянчев.

Георги Тодоров Калоянчев (Калата) е роден в Бургас на 13 януари 1925 г. След отбиване на военната си служба се записва в бившето театрално училище в София. Сред състудентите му в класа на професор Сърчаджиев били още Катя Зехирева, Коста Цонев и Катя Динева.

Сред незабравимите образи, които изиграва са: щангистът в „Специалист по всичко“ (1962), Кондов във „Вълчицата“, инспекторът в „Инспекторът и нощта“, фокусникът в „Най-дългата нощ“ (1969), Риксата в „Привързаният балон“ (1969), Джордано Бруно в италианската продукция Галилео Галилей“ (1969), Езоп в „Езоп“ (1971), „Неочаквана ваканция“ (1981), „Нощните бдения на поп Вечерко“ (1981), „Бон шанс, инспекторе!“ (1984), „За къде пътувате?“ (1986) „Големите игри“ (1999) и „Рапсодия в бяло“ (2002). Играе в над 50 филма.

През 1990 г. по сценарий режисьорът Иван Ничев заснема „Бай Ганьо тръгва из Европа“ с Георги Калоянчев в ролята на прочутия българин. Оказва се, че това е един от най-гледаните филми през първата половина на 90-те години на XX век.

През 2006 г. излиза своеобразното продължение „Ганьо Балкански се завърна от Европа“. През същата година след многото други призове и отличия Калоянчев получава и Наградата на Съюза на артистите за цялостно творчество.

Най-голямата награда за него си остава званието Народен артист – в най-истинския му смисъл на актьор, всенароден любимец за период от близо половин век.

Автор е на автобиографичната книга „Жив съм, ваш съм!“ (1998; 2000 – II издание).

Умира на 18 декември 2012 г. в София, на 87-годишна възраст. Погребан е в Централните софийски гробища. На Георги Калоянчев е наречена улица в квартал „Драгалевци“ в София.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 4 Отговор
    Ч. Р. Д!

    07:38 13.01.2025

  • 2 не се раждат такива

    16 1 Отговор
    хора вече сега от малки се учат да бъдат политици демек да лъжат и крадът

    Коментиран от #3

    07:41 13.01.2025

  • 3 урсулчо

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "не се раждат такива":

    Такива комунисти като него ли? Трябва да се казват истините.

    "Спомням си един смешен случай с Георги Калоянчев. Той беше 15 години партиен секретар на Сатиричния театър. И предстои отчетно-изборно партийно събрание. И предлагат там, от отдел „Култура” на ЦК, да се направи смяна, разговарят предварително в театъра, в градския комитет. Обаче Калоянчев не иска да бъде сменен. Макар че 15 години вече е партиен секретар. Ясно е, че му е харесвало. И той отиде чак при другаря Живков да моли да го оставят. Оставиха го още една година, а като дойде демокрацията, се изкара първи СДС-ар"

    Коментиран от #4, #7

    08:14 13.01.2025

  • 4 Такъв си беше

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "урсулчо":

    Подмазвач и интригант в негова полза. Преди още да е духнал вятър, той вече знаеше в каква посока да се наведе.

    Коментиран от #8

    09:08 13.01.2025

  • 5 СПРАВЕДЛИВ

    7 5 Отговор
    ✝️СВЕТЛА И ВЕЧНА ПАМЕТ НА ЛЮБИМИЯ НИ И НЕЗАБРАВИМ АРТИСТ - ГЕОРГИ КАЛОЯНЧЕВ!🕯️
    Нека винаги служи за пример на младите си колеги и да бъде винаги гордостта на България!
    ПОКЛОН!🌹🌷😔

    09:37 13.01.2025

  • 6 Налудник

    17 4 Отговор
    След баце той бе най-успешно превъплатилият се в Бай Ганьо. Но да не забравяме, че Калоянчев все пак играеше роля, докато баце си е чист неподправен простак.

    09:38 13.01.2025

  • 7 Констатираща

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "урсулчо":

    Не може да се правят такива изводи, защото тогава времената и политиката са били други и на хората така им е харесвало и налагало да работят! Естествено, че най-големите активисти на БКП, станаха активисти на СДС, но това е борба за "адаптация и съществуване", която беше много характерна за артистичните и музикални среди, подплашени от промените и "модата", киято продължава и сега, а и зодията си оказва влиянието, но Калоянчев беше голям и неповторим артист и човек, с когото винаги ще се гордеят колегите му и българския народ!
    ВЕЧНА И СВЕТЛА МУ ПАМЕТ, ДА ПОЧИВА В МИР!🕯️🌹🌹🌿

    10:09 13.01.2025

  • 8 а сега на крадците

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Такъв си беше":

    им д;.„у?х„;.а„;.-т;.- някой синоптички според паричния вятър

    Коментиран от #10

    10:23 13.01.2025

  • 9 Б.Б

    5 2 Отговор
    СДС и БКП са като протестантите и католиците! Боклуци отвсякъде !

    10:46 13.01.2025

  • 10 Такъв си беше

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "а сега на крадците":

    Прав си за сегашните. Всяко време с нравите си. Тогава едно, сега друго, но пак всичко се върти край парите. Да бъдем реалисти.

    13:51 13.01.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Голям актьор. Поклон. Защо се започна споменаване и на годините от рождението на известни личности. Преди важно беше годините от кончината. Само на Исус се тачат и рождението и смъртта ми, като човек. Важното е новини да има.

    07:37 13.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Титикака

    1 1 Отговор
    Никога не е бил харесван ....

    08:20 13.01.2026

  • 17 Калоян

    0 0 Отговор
    Венелино,
    сега е 2026година,не2025-та.

    08:25 13.01.2026

  • 18 Сиси

    0 2 Отговор
    Ролите му бяха отегчителни.Слабо актьорско майсторство.Лафазанов е на светлини години напред.

    08:41 13.01.2026

  • 19 Днес нищо не се празнува,

    0 0 Отговор
    защото човекът е умрял отдавна. Създавате заблудата за по-младите, които не го познават, че днес навършва 101 години. Отделно, младите изобщо не знаят кой е Георги Калоянчев, защото вместо да им пуснат негов филм по телевизията, те облъчват българите с цигaнcки мелодрами и глупости по цял ден.

    09:10 13.01.2026