Днес се навършват 101 години от рождението на големия български актьор – Георги Калоянчев

На 13 януари 2025 г. се навършват 101 години от рождението на един от най-обичаните български актьори – Георги Калоянчев.
Георги Тодоров Калоянчев (Калата) е роден в Бургас на 13 януари 1925 г. След отбиване на военната си служба се записва в бившето театрално училище в София. Сред състудентите му в класа на професор Сърчаджиев били още Катя Зехирева, Коста Цонев и Катя Динева.
Сред незабравимите образи, които изиграва са: щангистът в „Специалист по всичко“ (1962), Кондов във „Вълчицата“, инспекторът в „Инспекторът и нощта“, фокусникът в „Най-дългата нощ“ (1969), Риксата в „Привързаният балон“ (1969), Джордано Бруно в италианската продукция Галилео Галилей“ (1969), Езоп в „Езоп“ (1971), „Неочаквана ваканция“ (1981), „Нощните бдения на поп Вечерко“ (1981), „Бон шанс, инспекторе!“ (1984), „За къде пътувате?“ (1986) „Големите игри“ (1999) и „Рапсодия в бяло“ (2002). Играе в над 50 филма.
През 1990 г. по сценарий режисьорът Иван Ничев заснема „Бай Ганьо тръгва из Европа“ с Георги Калоянчев в ролята на прочутия българин. Оказва се, че това е един от най-гледаните филми през първата половина на 90-те години на XX век.
През 2006 г. излиза своеобразното продължение „Ганьо Балкански се завърна от Европа“. През същата година след многото други призове и отличия Калоянчев получава и Наградата на Съюза на артистите за цялостно творчество.
Най-голямата награда за него си остава званието Народен артист – в най-истинския му смисъл на актьор, всенароден любимец за период от близо половин век.
Автор е на автобиографичната книга „Жив съм, ваш съм!“ (1998; 2000 – II издание).
Умира на 18 декември 2012 г. в София, на 87-годишна възраст. Погребан е в Централните софийски гробища. На Георги Калоянчев е наречена улица в квартал „Драгалевци“ в София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
07:38 13.01.2025
2 не се раждат такива
Коментиран от #3
07:41 13.01.2025
3 урсулчо
До коментар #2 от "не се раждат такива":Такива комунисти като него ли? Трябва да се казват истините.
"Спомням си един смешен случай с Георги Калоянчев. Той беше 15 години партиен секретар на Сатиричния театър. И предстои отчетно-изборно партийно събрание. И предлагат там, от отдел „Култура” на ЦК, да се направи смяна, разговарят предварително в театъра, в градския комитет. Обаче Калоянчев не иска да бъде сменен. Макар че 15 години вече е партиен секретар. Ясно е, че му е харесвало. И той отиде чак при другаря Живков да моли да го оставят. Оставиха го още една година, а като дойде демокрацията, се изкара първи СДС-ар"
Коментиран от #4, #7
08:14 13.01.2025
4 Такъв си беше
До коментар #3 от "урсулчо":Подмазвач и интригант в негова полза. Преди още да е духнал вятър, той вече знаеше в каква посока да се наведе.
Коментиран от #8
09:08 13.01.2025
5 СПРАВЕДЛИВ
Нека винаги служи за пример на младите си колеги и да бъде винаги гордостта на България!
ПОКЛОН!🌹🌷😔
09:37 13.01.2025
6 Налудник
09:38 13.01.2025
7 Констатираща
До коментар #3 от "урсулчо":Не може да се правят такива изводи, защото тогава времената и политиката са били други и на хората така им е харесвало и налагало да работят! Естествено, че най-големите активисти на БКП, станаха активисти на СДС, но това е борба за "адаптация и съществуване", която беше много характерна за артистичните и музикални среди, подплашени от промените и "модата", киято продължава и сега, а и зодията си оказва влиянието, но Калоянчев беше голям и неповторим артист и човек, с когото винаги ще се гордеят колегите му и българския народ!
ВЕЧНА И СВЕТЛА МУ ПАМЕТ, ДА ПОЧИВА В МИР!🕯️🌹🌹🌿
10:09 13.01.2025
8 а сега на крадците
До коментар #4 от "Такъв си беше":им д;.„у?х„;.а„;.-т;.- някой синоптички според паричния вятър
Коментиран от #10
10:23 13.01.2025
9 Б.Б
10:46 13.01.2025
10 Такъв си беше
До коментар #8 от "а сега на крадците":Прав си за сегашните. Всяко време с нравите си. Тогава едно, сега друго, но пак всичко се върти край парите. Да бъдем реалисти.
13:51 13.01.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РЕАЛИСТ
07:37 13.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Титикака
08:20 13.01.2026
17 Калоян
сега е 2026година,не2025-та.
08:25 13.01.2026
18 Сиси
08:41 13.01.2026
19 Днес нищо не се празнува,
09:10 13.01.2026