Лионел Меси излезе чист след експресна проверка на МЛС

Лионел Меси – легендарният аржентински нападател на Интер Маями – попадна под светлината на прожекторите заради кратък инцидент след загубата с 0:3 от Лос Анджелис ФК в първия кръг на новия сезон в Мейджър Лийг Сокър (МЛС). Веднага след последния съдийски сигнал, камерите уловиха как Меси, придружаван от съотборника си Луис Суарес, се насочва към помещение под трибуните, което предизвика въпроси относно евентуално нарушение на регламента. МЛС реагира светкавично и стартира вътрешна проверка, за да изясни ситуацията.

След внимателен преглед на видеозаписите и разпит на свидетели, стана ясно, че 38-годишният Меси не е пристъпил никакви правила. Оказа се, че помещението, в което аржентинецът е влязъл, не е било съдийска съблекалня, нито зона с ограничен достъп – факт, потвърден и от официален говорител на лигата.

Любопитен детайл от видеото показва как Луис Суарес се опитва да задържи Меси за ръката, вероятно за да го спре, но звездата на Интер Маями все пак преминава през вратата и се връща след броени секунди.

От МЛС подчертаха, че всички зони с ограничен достъп на стадиона са ясно обозначени с табели, което елиминира всякакви съмнения за неволно нарушение.

В крайна сметка, Меси бе напълно оправдан, а феновете на футбола могат да бъдат спокойни – любимецът им остава на терена без санкции.