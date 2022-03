"Måneskin" отлага европейското си турне заради войната

Италианските победители на Евровизия "Måneskin" обявиха, че не може да потвърдят датите на европейското си турне заради напрежението в Европа, породено от руската инвазия в Украйна.

Обиколката на рокаджиите включваше и три дати в Украйна и Русия. На 7 март групата, победила на италианския фестивал в Сан Ремо и спечелила "Евровизия" миналата година, трябваше да пее в Киев. А на 9 и 11 март имаше планирани концерти в Москва и Санкт Петербург.

"Солидарни сме с всички, които страдат заради конфликта в Украйна и се надяваме, че насилието ще приключи", се казва в изявление на музикантите.

Despite our desire to give you updates regarding the European and Italian tour by March the 1st, we are not able to define and share the new dates in this moment of tension for Europe and for the whole world. We are closer than ever to all the people plagued by war right now. pic.twitter.com/chfec541AB